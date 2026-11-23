2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）は、リーグフェーズの折り返し地点となる第5節を迎える。ノックアウトステージに進出できる上位24クラブの座を懸けて激しさを増す中、今節にはどのような対戦カードが組まれているのだろう。

本記事では、CLリーグフェーズ第5節の試合日程、対戦カード、日本人選手の出場予定を紹介する。

チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第5節｜試合日程・対戦カード

2026-27シーズンのCLは、日本時間11月25日(水)～26日(木)にリーグフェーズ第5節が開催予定。佐野航大所属のPSVがレアル・マドリードの本拠地に乗り込む一戦やアーセナルとドルトムントの強豪同士による一戦などが予定されている。

■CLリーグフェーズ第5節試合日程

試合日時 対戦カード 放送・配信 11月25日(水)

2:45 ボデ/グリムト(25位)

vs LASK(16位) 【ネット】

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Leminoプレミアム 11月25日(水)

2:45 ガラタサライ(18位)

vs アストン・ヴィラ(6位) 【テレビ】

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【ネット】

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Leminoプレミアム 11月25日(水)

5:00 レアル・マドリード(2位)

vs PSV(24位) 【テレビ】

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【ネット】

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Leminoプレミアム 11月25日(水)

5:00 マンチェスター・シティ(7位)

vs ナポリ(27位) 【テレビ】

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Leminoプレミアム 11月25日(水)

5:00 アーセナル(3位)

vs ドルトムント(12位) 【テレビ】

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【ネット】

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Leminoプレミアム 11月25日(水)

5:00 フェイエノールト(32位)

vs ポルト(26位) 【ネット】

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Leminoプレミアム 11月25日(水)

5:00 RBライプツィヒ(30位)

vs RCランス(33位) 【ネット】

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Leminoプレミアム 11月25日(水)

5:00 スロヴァン・ブラチスラヴァ(36位)

vs ベティス(11位) 【ネット】

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Leminoプレミアム 11月25日(水)

5:00 コモ(4位)

vs AEKアテネ(29位) 【ネット】

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Leminoプレミアム 11月26日(木)

2:45 スラヴィア・プラハ(34位)

vs ビジャレアル(28位) 【ネット】

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Leminoプレミアム 11月26日(木)

2:45 サバフ(31位)

vs バルセロナ(5位) 【テレビ】

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【ネット】

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Leminoプレミアム 11月26日(木)

5:00 パリ・サンジェルマン(1位)

vs ローマ(20位) 【テレビ】

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【ネット】

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Leminoプレミアム 11月26日(木)

5:00 インテル(15位)

vs シュトゥットガルト(14位) 【ネット】

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Leminoプレミアム 11月26日(木)

5:00 アトレティコ・マドリード(23位)

vs バキング(22位) 【ネット】

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Leminoプレミアム 11月26日(木)

5:00 スポルティングCP(10位)

vs マンチェスター・ユナイテッド(17位) 【ネット】

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Leminoプレミアム 11月26日(木)

5:00 クラブ・ブルッヘ(9位)

vs リヴァプール(8位) 【テレビ】

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【ネット】

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Leminoプレミアム 11月26日(木)

5:00 リール(35位)

vs バイエルン(13位) 【テレビ】

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【ネット】

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Leminoプレミアム 11月26日(木)

5:00 シャフタール・ドネツク(21位)

vs フェネルバフチェ(19位) 【ネット】

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Leminoプレミアム

※日本時間表記

※順位はCLリーグフェーズ第4節終了時点

チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第5節｜日本人選手の出場予定

2026-27シーズンのCLには、リーグフェーズに6人の日本人選手が出場。バイエルン・ミュンヘンの伊藤洋輝、アストン・ヴィラの鈴木彩艶、PSVの佐野航大、リールの上田綺世、フェイエノールトの渡辺剛、スロヴァン・ブラチスラヴァの松岡大起が今節にCLのピッチに立つ可能性がある。

日本人選手の出場予定試合は以下の通り。

選手名 所属 対戦相手/試合日時 放送・配信 鈴木彩艶 アストン・ヴィラ 11月25日(水)2:45

ガラタサライ(A) 【テレビ】

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【ネット】

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Leminoプレミアム 伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン 11月26日(木)5:00

リール(A) 【テレビ】

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【ネット】

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Leminoプレミアム 佐野航大 PSV 11月25日(水) 5:00

レアル・マドリード(A) 【テレビ】

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【ネット】

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Leminoプレミアム 渡辺剛 フェイエノールト 11月25日(水) 5:00

ポルト(H) 【ネット】

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Leminoプレミアム 上田綺世 リール 11月26日(木) 5:00

バイエルン(H) 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

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Leminoプレミアム 松岡大起 スロヴァン・ブラチスラヴァ 11月25日(水) 5:00

ベティス(H) 【ネット】

WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム

※日本時間表記

※H：ホーム、A：アウェー

チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第5節｜放送・配信予定

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）は、昨季同様にテレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継・ライブ配信する。また、10月、リーグフェーズ第2節以降は『Leminoプレミアム』が全試合をライブ配信する予定だ。

各種視聴プランについて詳しくは『WOWOW公式サイト』と『Leminoプレミアム公式サイト』をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) CLリーグフェーズ～決勝 全試合

ELリーグフェーズ～決勝 全試合

ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 Leminoプレミアム 1,540円(月額)

31日間無料トライアルあり CLリーグフェーズ～決勝 全試合

ELリーグフェーズ～決勝 全試合

ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

※一部試合はディレイ配信

チャンピオンズリーグ2026-27はWOWOWが中継・配信！

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

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