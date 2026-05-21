チャンピオンズリーグ決勝2026はDAZNで見れない？Lemino・U-NEXT・WOWOW配信状況まとめ

今シーズンのCL決勝では、パリ・サンジェルマンとアーセナルが対戦する。近年はサッカー配信サービスの放映権が複雑化しているため、事前に配信情報をチェックすることが重要となる。
本記事では、チャンピオンズリーグ決勝のDAZN・Lemino・U-NEXTの視聴可否について紹介する。
チャンピオンズリーグ決勝の対戦カードは？
UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝は、パリ・サンジェルマン(PSG)とアーセナルの対戦カードに決定した。
PSGは準決勝でバイエルン・ミュンヘンと激突。ホームで行われたファーストレグでは、デンベレやクワラツヘリアら強力攻撃陣が躍動し、壮絶な打ち合いを5-4で制した。
続く敵地でのセカンドレグでは、デンベレのゴールで先制。パチョを中心とした守備陣が粘り強い対応を見せ、終盤の1失点のみに抑えて1-1で引き分けた。2試合合計6-5でPSGが勝ち抜き、2季連続となるクラブ史上3度目のCL決勝進出を果たした。
さらにPSGは、2017-18シーズンのレアル・マドリード以来となるCL連覇にも挑む。
一方のアーセナルは、準決勝でアトレティコ・マドリードと対戦。敵地でのファーストレグではギェケレシュのPKで先制したものの追いつかれ、1-1のドローで決着した。
迎えたホームでのセカンドレグでは、サカが貴重な先制ゴールをマーク。守備陣もアトレティコ攻撃陣を封じ込み、1-0で勝利した。2試合合計2-1でアーセナルが勝ち抜き、2006年以来20年ぶりとなるCL決勝進出を達成している。
当時あと一歩届かなかった欧州制覇へ。アーセナルはクラブ悲願となる初優勝を懸け、王者PSGとの大一番に臨む。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2025-26決勝
- 対戦カード：パリ・サンジェルマン vs アーセナル
- PSG：2季連続決勝進出／CL連覇を狙う
- アーセナル：20年ぶり決勝進出／クラブ初優勝を目指す
- 開催日(日本時間)：2026年5月31日(日)
- キックオフ時間：午前1:00予定
チャンピオンズリーグ決勝はDAZNで見れない？Lemino・U-NEXTは？
UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝「パリ・サンジェルマンvsアーセナル」は、日本国内ではWOWOWが独占放映権を保有している。そのため、DAZNでのライブ配信予定はない。また、U-NEXTについても同様に配信対象外。
リアルタイムで決勝を視聴したい場合は、WOWOWオンデマンドまたはWOWOWプライムを利用する必要がある。
一方、LeminoプレミアムではCL決勝の配信を実施。ただし、こちらはライブ配信ではなく、試合当日24:00以降のディレイ配信となる点には注意したい。
|サービス
|ライブ配信
|視聴可否
|備考
|DAZN
|×
|視聴不可
|CL配信権なし
|WOWOWオンデマンド
|○
|視聴可能
|独占ライブ配信／月額2,530円
|Leminoプレミアム
|×
|視聴可能
|試合当日24:00以降にディレイ配信
|U-NEXT
|×
|視聴負荷
|CL配信権なし
チャンピオンズリーグ決勝の視聴方法
前述のとおり、2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)決勝、パリ・サンジェルマンvsアーセナルは、グループフェーズから準決勝にかけてと同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、CL厳選30試合を配信する『Lemino』でもファイナルの視聴が可能で、試合開催当日24時から録画配信を予定している。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり