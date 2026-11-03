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cl-20261105(C)Getty Images
LeminoプレミアムがCL全試合をライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

【11月5日】チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ
フェネルバフチェ 対 リヴァプール
フェネルバフチェ
リヴァプール
AEKアテネ 対 レアル・マドリー
AEKアテネ
レアル・マドリー
PSVアイントホーフェン 対 クラブ・ブルッヘ
PSVアイントホーフェン
クラブ・ブルッヘ
ボルシア・ドルトムント 対 ベティス
ボルシア・ドルトムント
ベティス
ポルト 対 ナポリ
ポルト
ナポリ
RCランス 対 コモ
RCランス
コモ
バイキング 対 サバフFK
バイキング
サバフFK
スラヴィア・プラハ 対 アーセナル
スラヴィア・プラハ
アーセナル
RBライプツィヒ 対 マンチェスター・シティ
RBライプツィヒ
マンチェスター・シティ

【欧州CL 放送予定】11月5日開催のチャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第4節の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2026-2027は、日本時間11月5日(木)にリーグフェーズ第4節の9試合が開催される。

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本記事では、11月5日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【11月5日】チャンピオンズリーグの試合日程・放送/配信予定

日時

対戦カード

放送／配信

11/5(木) 2:45

フェネルバフチェ vs リヴァプール

【放送】
WOWOWプライム

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

11/5(木) 2:45

AEKアテネ vs レアル・マドリード

【放送】
WOWOWライブ

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

11/5(木) 5:00

PSV vs クルブ・ブルッヘ

【放送】
WOWOWシネマ

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

11/5(木) 5:00

ドルトムント vs ベティス

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

11/5(木) 5:00

ポルト vs ナポリ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

11/5(木) 5:00

RCランス vs コモ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

11/5(木) 5:00

ヴァイキング vs サバフ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

11/5(木) 5:00

スラヴィア・プラハ vs アーセナル

【放送】
WOWOWプライム

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

11/5(木) 5:00

RBライプツィヒ vs マンチェスター・シティ

【放送】
WOWOWライブ

【配信】
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WOWOWオンデマンド

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2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は『Leminoプレミアム』と『WOWOWオンデマンド』でライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

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Leminoプレミアムでは、チャンピオンズリーグ全試合をライブ配信・アーカイブ配信する。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

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Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoチャンピオンズリーグ特設ページへアクセス

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

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