なでしこジャパン(日本女子代表)vsアメリカ女子代表の国際親善試合3連戦が、2026年4月に行われる。
本記事では、なでしこジャパンvsアメリカ代表のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
なでしこジャパンvsアメリカ代表3連戦のテレビ放送・ネット配信予定
なでしこジャパンとアメリカ代表は、2026年4月の国際親善試合で3度の対戦を予定。第1戦は日本時間4月12日(日)6:30、第2戦は15日(水)11:00、第3戦は18日(土)10:00にキックオフ予定となっている。
試合中継は、3戦すべてをネット『ABEMA』で独占無料配信。その他のテレビ放送・ネット配信局による中継は行われない。
|開始日時
|対戦カード
|テレビ放送
|ネット配信
|会場
|4/12(日)6:30
|なでしこジャパン vs アメリカ女子代表
|-
|ABEMA
|ペイパル・パーク
(カリフォルニア州サンノゼ)
|4/15(水)11:00
|なでしこジャパン vs アメリカ女子代表
|-
|ABEMA
|ルーメン・フィールド
(ワシントン州シアトル)
|4/18(土)10:00
|なでしこジャパン vs アメリカ女子代表
|-
|ABEMA
|ディックス・スポーティング・グッズ・パーク
(コロラド州コマースシティ)
※すべて日本時間。
※試合日程や中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はABEMAまたは日本サッカー協会公式サイトよりご確認ください。
なでしこジャパンの招集メンバーは？
日本サッカー協会(JFA)は4月2日(木)にアメリカ代表戦3連戦のなでしこジャパン招集メンバー24名を発表。長谷川唯や田中美南、藤野あおばらが順当に選出されている。なお、JFAは2日、ニルス・ニールセン前監督の契約満了に伴う退任も電撃発表。アメリカ代表戦では狩野倫久コーチが監督代行を務める。
なでしこジャパン 招集メンバー24名
|ポジション
|背番号
|選手名
|所属
|GK
|1
|山下 杏也加
|マンチェスター・シティ／イングランド
|12
|平尾 知佳
|グラナダCF／スペイン
|23
|大熊 茜
|INAC神戸レオネッサ
|DF
|4
|熊谷 紗希
|ロンドン・シティ・ライオネッツ／イングランド
|2
|清水 梨紗
|リヴァプール／イングランド
|21
|守屋 都弥
|ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
|13
|北川 ひかる
|エヴァートン／イングランド
|3
|南 萌華
|ブライトン／イングランド
|5
|高橋 はな
|三菱重工浦和レッズレディース
|16
|山本 柚月
|デンバー・サミットFC／アメリカ
|MF
|6
|古賀 塔子
|トッテナム／イングランド
|8
|清家 貴子
|ブライトン／イングランド
|14
|長谷川 唯
|マンチェスター・シティ／イングランド
|18
|林 穂之香
|エヴァートン／イングランド
|10
|長野 風花
|リヴァプール／イングランド
|22
|千葉 玲海菜
|フランクフルト／ドイツ
|7
|宮澤 ひなた
|マンチェスター・ユナイテッド／イングランド
|15
|藤野 あおば
|マンチェスター・シティ／イングランド
|17
|浜野 まいか
|トッテナム／イングランド
|20
|松窪 真心
|ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ
|FW
|19
|谷川 萌々子
|バイエルン・ミュンヘン／ドイツ
|11
|田中 美南
|ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
|9
|植木 理子
|ウェストハム・ユナイテッド／イングランド
|24
|土方 麻椰
|アストン・ヴィラ／イングランド
|監督代行
|狩野 倫久
なでしこジャパンvsアメリカ代表のおすすめ視聴方法
（C）AbemaTV,Inc.
なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。
- ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
- 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
- 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！
※「ABEMAプレミアム」対象作品は月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」でも視聴可能。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。