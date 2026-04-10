なでしこジャパン(日本女子代表)vsアメリカ女子代表の国際親善試合3連戦が、2026年4月に行われる。

本記事では、なでしこジャパンvsアメリカ代表のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

なでしこジャパンvsアメリカ代表3連戦のテレビ放送・ネット配信予定

なでしこジャパンとアメリカ代表は、2026年4月の国際親善試合で3度の対戦を予定。第1戦は日本時間4月12日(日)6:30、第2戦は15日(水)11:00、第3戦は18日(土)10:00にキックオフ予定となっている。

試合中継は、3戦すべてをネット『ABEMA』で独占無料配信。その他のテレビ放送・ネット配信局による中継は行われない。

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 会場 4/12(日)6:30 なでしこジャパン vs アメリカ女子代表 - ABEMA ペイパル・パーク

(カリフォルニア州サンノゼ) 4/15(水)11:00 なでしこジャパン vs アメリカ女子代表 - ABEMA ルーメン・フィールド

(ワシントン州シアトル) 4/18(土)10:00 なでしこジャパン vs アメリカ女子代表 - ABEMA ディックス・スポーティング・グッズ・パーク

(コロラド州コマースシティ)

※すべて日本時間。

※試合日程や中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はABEMAまたは日本サッカー協会公式サイトよりご確認ください。

なでしこジャパンの招集メンバーは？

日本サッカー協会(JFA)は4月2日(木)にアメリカ代表戦3連戦のなでしこジャパン招集メンバー24名を発表。長谷川唯や田中美南、藤野あおばらが順当に選出されている。なお、JFAは2日、ニルス・ニールセン前監督の契約満了に伴う退任も電撃発表。アメリカ代表戦では狩野倫久コーチが監督代行を務める。

なでしこジャパン 招集メンバー24名

ポジション 背番号 選手名 所属 GK 1 山下 杏也加 マンチェスター・シティ／イングランド 12 平尾 知佳 グラナダCF／スペイン 23 大熊 茜 INAC神戸レオネッサ DF 4 熊谷 紗希 ロンドン・シティ・ライオネッツ／イングランド 2 清水 梨紗 リヴァプール／イングランド 21 守屋 都弥 ユタ・ロイヤルズ／アメリカ 13 北川 ひかる エヴァートン／イングランド 3 南 萌華 ブライトン／イングランド 5 高橋 はな 三菱重工浦和レッズレディース 16 山本 柚月 デンバー・サミットFC／アメリカ MF 6 古賀 塔子 トッテナム／イングランド 8 清家 貴子 ブライトン／イングランド 14 長谷川 唯 マンチェスター・シティ／イングランド 18 林 穂之香 エヴァートン／イングランド 10 長野 風花 リヴァプール／イングランド 22 千葉 玲海菜 フランクフルト／ドイツ 7 宮澤 ひなた マンチェスター・ユナイテッド／イングランド 15 藤野 あおば マンチェスター・シティ／イングランド 17 浜野 まいか トッテナム／イングランド 20 松窪 真心 ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ FW 19 谷川 萌々子 バイエルン・ミュンヘン／ドイツ 11 田中 美南 ユタ・ロイヤルズ／アメリカ 9 植木 理子 ウェストハム・ユナイテッド／イングランド 24 土方 麻椰 アストン・ヴィラ／イングランド 監督代行 狩野 倫久

なでしこジャパンvsアメリカ代表のおすすめ視聴方法

（C）AbemaTV,Inc.

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

ABEMAプレミアム登録ページへアクセス 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」対象作品は月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」でも視聴可能。

※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。

なでしこジャパンの関連情報