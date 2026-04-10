Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20260304 nadeshiko japan(C)Getty images
なでしこジャパンvsアメリカ3連戦はABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴
Tsutomu Maeda

なでしこジャパンvsアメリカ代表3連戦のテレビ放送・ネット配信予定｜サッカー日本女子代表

日本
アメリカ合衆国
親善試合
アメリカ合衆国 対 日本
アメリカ合衆国 対 日本
アメリカ合衆国 対 日本
日本

なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)対アメリカ女子代表の国際親善試合3連戦のテレビ放送・ネット配信予定、おすすめ視聴方法を紹介。

ABEMAプレミアムで快適視聴

ABEMAプレミアム

なでしこジャパンのアメリカ戦3連戦はABEMA独占配信！

ABEMAプレミアム(広告なし)なら広告なしで見逃し視聴、追っかけ再生などに対応！

ABEMAで独占ライブ配信

プレミアム視聴がおすすめ

今すぐ視聴

なでしこジャパン(日本女子代表)vsアメリカ女子代表の国際親善試合3連戦が、2026年4月に行われる。

なでしこジャパンvsアメリカはABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴今すぐ視聴

本記事では、なでしこジャパンvsアメリカ代表のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

なでしこジャパンvsアメリカ代表3連戦のテレビ放送・ネット配信予定

なでしこジャパンとアメリカ代表は、2026年4月の国際親善試合で3度の対戦を予定。第1戦は日本時間4月12日(日)6:30、第2戦は15日(水)11:00、第3戦は18日(土)10:00にキックオフ予定となっている。

試合中継は、3戦すべてをネット『ABEMA』で独占無料配信。その他のテレビ放送・ネット配信局による中継は行われない。

開始日時対戦カードテレビ放送ネット配信会場
4/12(日)6:30なでしこジャパン vs アメリカ女子代表-ABEMAペイパル・パーク
(カリフォルニア州サンノゼ)
4/15(水)11:00なでしこジャパン vs アメリカ女子代表-ABEMAルーメン・フィールド
(ワシントン州シアトル)
4/18(土)10:00なでしこジャパン vs アメリカ女子代表-ABEMAディックス・スポーティング・グッズ・パーク
(コロラド州コマースシティ)

※すべて日本時間。
※試合日程や中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はABEMAまたは日本サッカー協会公式サイトよりご確認ください。

なでしこジャパンvsアメリカはABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴今すぐ視聴

なでしこジャパンの招集メンバーは？

日本サッカー協会(JFA)は4月2日(木)にアメリカ代表戦3連戦のなでしこジャパン招集メンバー24名を発表。長谷川唯や田中美南、藤野あおばらが順当に選出されている。なお、JFAは2日、ニルス・ニールセン前監督の契約満了に伴う退任も電撃発表。アメリカ代表戦では狩野倫久コーチが監督代行を務める。

なでしこジャパン 招集メンバー24名

ポジション背番号選手名所属
GK1山下 杏也加マンチェスター・シティ／イングランド
12平尾 知佳グラナダCF／スペイン
23大熊 茜INAC神戸レオネッサ
DF4熊谷 紗希ロンドン・シティ・ライオネッツ／イングランド
2清水 梨紗リヴァプール／イングランド
21守屋 都弥ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
13北川 ひかるエヴァートン／イングランド
3南 萌華ブライトン／イングランド
5高橋 はな三菱重工浦和レッズレディース
16山本 柚月デンバー・サミットFC／アメリカ
MF6古賀 塔子トッテナム／イングランド
8清家 貴子ブライトン／イングランド
14長谷川 唯マンチェスター・シティ／イングランド
18林 穂之香エヴァートン／イングランド
10長野 風花リヴァプール／イングランド
22千葉 玲海菜フランクフルト／ドイツ
7宮澤 ひなたマンチェスター・ユナイテッド／イングランド
15藤野 あおばマンチェスター・シティ／イングランド
17浜野 まいかトッテナム／イングランド
20松窪 真心ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ
FW19谷川 萌々子バイエルン・ミュンヘン／ドイツ
11田中 美南ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
9植木 理子ウェストハム・ユナイテッド／イングランド
24土方 麻椰アストン・ヴィラ／イングランド
監督代行狩野 倫久

なでしこジャパンvsアメリカはABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴今すぐ視聴

なでしこジャパンvsアメリカ代表のおすすめ視聴方法

japan usa abema（C）AbemaTV,Inc.

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

  1. ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
  2. 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
  3. 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」対象作品は月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」でも視聴可能。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。

なでしこジャパンvsアメリカはABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴今すぐ視聴

なでしこジャパンの関連情報