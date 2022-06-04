ブラジル代表の最新FIFAランキングは何位？6月6日にサッカー日本代表と対戦

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親善試合ブラジル日本日本 vs ブラジル

【日本対ブラジル 最新情報】サッカー国際親善試合で対戦する日本代表とブラジル代表の最新FIFAランクを紹介。

キリンチャレンジカップ2022、日本代表対ブラジル代表が2022年6月6日(月)に開催される。

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本記事では、日本とブラジルの最新FIFAランキングを紹介する。

日本とブラジルのFIFAランキングは？

FIFA（国際サッカー連盟）が2022年3月31日に発表した最新のFIFAランキングでは、日本はイランに次ぐアジア勢2番手の23位、ブラジルは南米1番手かつ全体でも1位となっている。

FIFAランク
日本23位
ブラジル1位

両者はは過去に12度対戦し、2分10敗と日本が大きく負け越している。

前回対戦は2017年11月、フランスでの親善試合に1-3で敗れている。

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