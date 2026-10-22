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UEFAヨーロッパリーグ
team-logoボーンマス
Vitality Stadium
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Leminoプレミアムがヨーロッパリーグ全試合を配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma
協力：

【10月23日】ボーンマスvsACミランのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2026-27リーグフェーズ第3節

UEFAヨーロッパリーグ
ボーンマス 対 ACミラン
ボーンマス
ACミラン

【EL放送予定】10月23日開催のヨーロッパリーグ(EL)2026-27リーグフェーズ第3節、AFCボーンマス対ACミランの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2026-27シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第3節が日本時間10月23日(金)に開催。AFCボーンマスと、ACミランが対戦する。

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本記事では、ボーンマスvsミランのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ボーンマスvsミランの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第3節のボーンマスvsミランは、ボーンマスのホーム「バイタリティ・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第3節
  • 日程：2026年10月23日(金)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：AFCボーンマス vs ACミラン
  • 会場：バイタリティ・スタジアム
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ボーンマスvsミランのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ボーンマスvsミランの試合は、『Leminoプレミアム』と『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

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【手順01】Leminoチャンピオンズリーグ特設ページへアクセス

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

ボーンマスvsミラン チーム情報

ボーンマス vs ACミラン 予想スタメン

マネージャー

  • M. Rose

両チームの対戦成績

対戦成績

ボーンマスドローACミラン
0
0
1
クラブ 親善試合
ボーンマス badge
ボーンマス
BOU
1
ACミラン badge
ACミラン
MIL
2
終了
1得点2
2.5 得点以上の試合1/1
両チームとも得点を挙げた1/1

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
ユヴェントスユヴェントスJUV
220071+66
2
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
220060+66
3
ベンフィカベンフィカBEN
220061+56
4
ベシクタシュベシクタシュBJK
220073+46
5
ボーンマスボーンマスBOU
220051+46
6
オモニア・ニコシアオモニア・ニコシアOMO
220040+46
7
フェレンツヴァーロシュフェレンツヴァーロシュFTC
220052+36
8
リヨンリヨンOL
220053+26
9
サンダーランドサンダーランドSUN
220031+26
10
オリンピアコスオリンピアコスOLY
220031+26
11
スパルタ・プラハスパルタ・プラハSPP
211052+34
12
ユニオン・サン＝ジロワーズユニオン・サン＝ジロワーズGIL
211041+34
13
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
211021+14
14
ディナモ・ザグレブディナモ・ザグレブDZG
211010+14
15
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
210163+33
16
ACミランACミランMIL
210142+23
17
ヤギエロニア・ビャウィストクヤギエロニア・ビャウィストクJAG
210143+13
18
OFIクレタOFIクレタOFI
210132+13
19
トレエンセトレエンセTOR
21013303
20
AZアルクマールAZアルクマールAZ
21012203
21
RBザルツブルクRBザルツブルクSAL
210114-33
22
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
201123-11
22
リールストロムリールストロムLIL
201123-11
24
ハポエル・ベエルシェバハポエル・ベエルシェバHBS
201112-11
24
レフスキ・ソフィアレフスキ・ソフィアLES
201112-11
26
シュトゥルム・グラーツシュトゥルム・グラーツSGR
201103-31
27
NECナイメヘンNECナイメヘンNEC
201116-51
28
セルタセルタCEL
200213-20
28
アンデルレヒトアンデルレヒトAND
200213-20
30
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
200225-30
31
マルセイユマルセイユOM
200215-40
31
ヴィクトリア・プルゼニヴィクトリア・プルゼニVPL
200215-40
33
セルティックセルティックCEL
200227-50
33
アララト＝アルメニアアララト＝アルメニアAMY
200227-50
35
NKツェリェNKツェリェCEL
200205-50
36
レフ・ポズナンレフ・ポズナンLCH
200208-80
ラウンド8出場権


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