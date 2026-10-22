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UEFAヨーロッパリーグ
team-logoベシクタシュ
Tupras Stadyumu
team-logoクリスタル・パレス
ベシクタシュvsクリスタル・パレスはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma
協力：

【10月23日】ベシクタシュvsクリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2026-27リーグフェーズ第3節

ベシクタシュ 対 クリスタル・パレス
ベシクタシュ
クリスタル・パレス
UEFAヨーロッパリーグ
鎌田大地
冨安健洋

【鎌田大地・冨安健洋出場予定】10月23日開催のヨーロッパリーグ(EL)2026-27リーグフェーズ第3節、ベシクタシュ対クリスタル・パレスの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
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WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

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7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

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2026-27シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第3節が日本時間10月23日(金)に開催。トルコのベシクタシュと、鎌田大地・冨安健洋が所属するクリスタル・パレスが対戦する。

ELはWOWOW生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、ベシクタシュvsクリスタル・パレスのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ベシクタシュvsクリスタル・パレスの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第3節のベシクタシュvsクリスタル・パレスは、ベシクタシュのホーム「ボーダフォン・パーク」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ第3節
  • 日程：2026年10月23日(金)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：ベシクタシュ vs クリスタル・パレス
  • 会場：ボーダフォン・パーク
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ベシクタシュvsクリスタル・パレスの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ベシクタシュsクリスタル・パレスの試合は、『WOWOW』と『Leminoプレミアム』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31まで限定販売)

ライブ配信

WOWOWオンデマンド 月額加入
(単月契約におすすめ)

ライブ配信

WOWOWプライム
(大画面のTVで観たい方におすすめ)

生中継

Leminoプレミアム
(初月無料トライアルあり)

ライブ配信

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ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

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『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

サービス

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

Leminoプレミアム

・CL全試合をライブ配信

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数

ベシクタシュvsクリスタル・パレス チーム情報

ベシクタシュ vs クリスタル・パレス 予想スタメン

マネージャー

  • ヴィンチェンツォ・イタリアーノ

両チームの対戦成績

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
ユヴェントスユヴェントスJUV
220071+66
2
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
220060+66
3
ベンフィカベンフィカBEN
220061+56
4
ベシクタシュベシクタシュBJK
220073+46
5
ボーンマスボーンマスBOU
220051+46
6
オモニア・ニコシアオモニア・ニコシアOMO
220040+46
7
フェレンツヴァーロシュフェレンツヴァーロシュFTC
220052+36
8
リヨンリヨンOL
220053+26
9
サンダーランドサンダーランドSUN
220031+26
10
オリンピアコスオリンピアコスOLY
220031+26
11
スパルタ・プラハスパルタ・プラハSPP
211052+34
12
ユニオン・サン＝ジロワーズユニオン・サン＝ジロワーズGIL
211041+34
13
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
211021+14
14
ディナモ・ザグレブディナモ・ザグレブDZG
211010+14
15
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
210163+33
16
ACミランACミランMIL
210142+23
17
ヤギエロニア・ビャウィストクヤギエロニア・ビャウィストクJAG
210143+13
18
OFIクレタOFIクレタOFI
210132+13
19
トレエンセトレエンセTOR
21013303
20
AZアルクマールAZアルクマールAZ
21012203
21
RBザルツブルクRBザルツブルクSAL
210114-33
22
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
201123-11
22
リールストロムリールストロムLIL
201123-11
24
ハポエル・ベエルシェバハポエル・ベエルシェバHBS
201112-11
24
レフスキ・ソフィアレフスキ・ソフィアLES
201112-11
26
シュトゥルム・グラーツシュトゥルム・グラーツSGR
201103-31
27
NECナイメヘンNECナイメヘンNEC
201116-51
28
セルタセルタCEL
200213-20
28
アンデルレヒトアンデルレヒトAND
200213-20
30
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
200225-30
31
マルセイユマルセイユOM
200215-40
31
ヴィクトリア・プルゼニヴィクトリア・プルゼニVPL
200215-40
33
セルティックセルティックCEL
200227-50
33
アララト＝アルメニアアララト＝アルメニアAMY
200227-50
35
NKツェリェNKツェリェCEL
200205-50
36
レフ・ポズナンレフ・ポズナンLCH
200208-80
ラウンド8出場権


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