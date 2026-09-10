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チャンピオンズ リーグ
team-logoバイエルン
Allianz Arena
team-logoボデ/グリムト
バイエルンvsボデ/グリムトはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma

協力：

【9月11日】バイエルン・ミュンヘンvsボデ/グリムトのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第1節

チャンピオンズ リーグ
バイエルン 対 ボデ/グリムト
バイエルン
ボデ/グリムト
伊藤洋輝

【伊藤洋輝出場予定】9月11日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第1節、バイエルン・ミュンヘン対ボデ/グリムトの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

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7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

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2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第1節が日本時間9月11日(金)に開催。伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと、ノルウェーのボデ/グリムトが対戦する。

CLはWOWOW生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、バイエルンvsボデ/グリムトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

バイエルンvsポデ/グリムトの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第1節のバイエルンvsボデ/グリムトは、バイエルンのホーム「アリアンツ・アレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第1節
  • 日程：2026年9月11日(金)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：バイエルン・ミュンヘン vs ボデ/グリムト
  • 会場：アリアンツ・アレーナ
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バイエルンvsボデ/グリムトの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、バイエルン・ミュンヘンvsボデ/グリムトの試合は、『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施。『Leminoプレミアム』では試合当日24時よりディレイ配信を行う。

チャンネル

視聴リンク

WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31まで限定販売)

ライブ配信

WOWOWオンデマンド 月額加入
(単月契約におすすめ)

ライブ配信

WOWOWライブ
(大画面のTVで観たい方におすすめ)

生中継

Leminoプレミアム
(初月無料トライアルあり)

試合当日24時よりディレイ配信

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

wowow cl 26-27(C)WOWOW

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

サービス

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

Leminoプレミアム

・CLリーグフェーズ MD1 全試合をディレイ配信

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数


バイエルンvsボデ/グリムト チーム情報

バイエルン vs ボデ/グリムト 予想スタメン

4-2-3-1
バイエルン crest
バイエルン
FCB
フォーメーション
ボデ/グリムト crest
ボデ/グリムト
BOD
4-3-3
マヌエル・ノイアーマヌエル・ノイアーアルフォンソ・デイヴィスアルフォンソ・デイヴィスヨナタン・ターヨナタン・ターコンラート・ライマーコンラート・ライマーダヨ・ウパメカノダヨ・ウパメカノジャマル・ムシアラジャマル・ムシアラルイス・ディアスルイス・ディアスアレクサンダル・パブロヴィッチアレクサンダル・パブロヴィッチヨズア・キミッヒヨズア・キミッヒマイケル・オリーセマイケル・オリーセハリー・ケインハリー・ケインニキータ・ハイキンニキータ・ハイキンF. SjoevoldF. SjoevoldO. BjoertuftO. Bjoertuftフレドリク・アンドレ・ビョルカンフレドリク・アンドレ・ビョルカンV. NielsenV. Nielsenソンドレ・ブルンスタッド・フェットソンドレ・ブルンスタッド・フェットパトリック・ベルグパトリック・ベルグS. AuklendS. AuklendO. BlombergO. Blombergアンドレアスヘルメルセンアンドレアスヘルメルセンオラ・ブリンヒルセンオラ・ブリンヒルセン
ボデ/グリムト crest
ボデ/グリムト
BOD
4-2-3-1
バイエルン

先発メンバー

ボデ/グリムト

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ
  • ケティル・クヌッセン

両チームの対戦成績

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
110061+53
2
バルセロナバルセロナBAR
110051+43
3
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
110031+23
3
スポルティングCPスポルティングCPSCP
110031+23
5
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
110020+23
6
ベティスベティスBET
110032+13
6
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
110032+13
8
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
110032+13
9
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
110021+13
9
リヴァプールリヴァプールLIV
110021+13
11
アーセナルアーセナルARS
110010+13
12
AEKアテネAEKアテネAEK
110010+13
13
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
00000000
13
ローマローマROM
00000000
13
ランスランスRCL
00000000
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
00000000
13
コモコモCOM
00000000
13
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
00000000
13
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
00000000
13
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
00000000
13
バイエルンバイエルンFCB
00000000
13
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
00000000
13
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
00000000
13
サバフFKサバフFKSAB
00000000
25
ビジャレアルビジャレアルVIL
100123-10
26
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
100123-10
26
リールリールLIL
100123-10
28
インテルインテルINT
100112-10
28
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
100112-10
30
LASKLASKLAS
100101-10
30
ナポリナポリNAP
100101-10
32
ガラタサライガラタサライGAL
100113-20
32
バイキングバイキングVIK
100113-20
34
ポルトポルトPOR
100102-20
35
フェイエノールトフェイエノールトFEY
100115-40
36
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSLB
100116-50
ラウンド8出場権


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