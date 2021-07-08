サッカーU-24オーストラリア代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程
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東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24オーストラリア代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。
目次
サッカーU-24オーストラリア代表｜東京五輪メンバー
GK
トーマス・グローバー（メルボルン・シティ）
アシュリー・メイナード＝ブルーワー（チャールトン／イングランド）
ジョーダン・ホームズ（エブスフリート・ユナイテッド／イングランド）
DF
ナサニエル・アトキンソン（メルボルン・シティ）
トーマス・デン（浦和レッズ／日本）
ジョエル・キング（シドニーFC）
キー・ロウルズ（セントラルコースト・マリナーズ）
ハリー・サウター（ストーク・シティ／イングランド）
ルオン・トンギック（セントラルコースト・マリナーズ）※オーバーエイジ
MF
キアヌ・バッカス（ウェスタン・シドニー）
デニス・ジェロー（マッカーサーFC）
ライリー・マッグリー（バーミンガム／イングランド）
コナー・メトカーフ（メルボルン・シティ）
ディラン・ピエリアス（ウェスタン・ユナイテッド）
ケイレブ・ワッツ（サウサンプトン／イングランド）
キャメロン・デヴリン（ニューカッスル・ジェッツ）
ラミー・ナジャリン（ウェスタン・シドニー）
FW
ダニエル・アルザニ（ユトレヒト／オランダ）
ニコラス・ダゴスティーノ（ブリスベン・ロアー）
ミッチェル・デューク（ウェスタン・シドニー）※オーバーエイジ
レノ・ピスコーポ（ウェリントン・フェニックス）
ラクラン・ウェルス（ウェスタン・ユナイテッド）
※所属クラブ・招集メンバーは2021年6月29日時点のもの
サッカーU-24オーストラリア代表｜グループリーグ試合日程
|試合日
|KO
|節
|カード
|会場
|7/22(木)
|19:30
|C組第1節
|アルゼンチン vs オーストラリア
|札幌ドーム
|7/25(日)
|19:30
|C組第2節
|オーストラリア vs スペイン
|札幌ドーム
|7/28(水)
|20:00
|C組第3節
|オーストラリア vs エジプト
|宮城スタジアム
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