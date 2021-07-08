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サッカーU-24オーストラリア代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程

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【U24オーストラリア代表 東京五輪メンバー】東京オリンピックに臨むU-24オーストラリア代表の招集選手、試合日程を紹介。

東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24オーストラリア代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。

目次

  1. サッカーU-24オーストラリア代表｜東京五輪メンバー
  2. サッカーU-24オーストラリア代表｜グループリーグ試合日程
  3. 東京五輪サッカー競技｜最新情報

サッカーU-24オーストラリア代表｜東京五輪メンバー

GK

トーマス・グローバー（メルボルン・シティ）
アシュリー・メイナード＝ブルーワー（チャールトン／イングランド）
ジョーダン・ホームズ（エブスフリート・ユナイテッド／イングランド）

DF

ナサニエル・アトキンソン（メルボルン・シティ）
トーマス・デン（浦和レッズ／日本）
ジョエル・キング（シドニーFC）
キー・ロウルズ（セントラルコースト・マリナーズ）
ハリー・サウター（ストーク・シティ／イングランド）
ルオン・トンギック（セントラルコースト・マリナーズ）※オーバーエイジ

MF

キアヌ・バッカス（ウェスタン・シドニー）
デニス・ジェロー（マッカーサーFC）
ライリー・マッグリー（バーミンガム／イングランド）
コナー・メトカーフ（メルボルン・シティ）
ディラン・ピエリアス（ウェスタン・ユナイテッド）
ケイレブ・ワッツ（サウサンプトン／イングランド）
キャメロン・デヴリン（ニューカッスル・ジェッツ）
ラミー・ナジャリン（ウェスタン・シドニー）

FW

ダニエル・アルザニ（ユトレヒト／オランダ）
ニコラス・ダゴスティーノ（ブリスベン・ロアー）
ミッチェル・デューク（ウェスタン・シドニー）※オーバーエイジ
レノ・ピスコーポ（ウェリントン・フェニックス）
ラクラン・ウェルス（ウェスタン・ユナイテッド）

※所属クラブ・招集メンバーは2021年6月29日時点のもの

サッカーU-24オーストラリア代表｜グループリーグ試合日程

試合日 KO カード 会場
7/22(木) 19:30 C組第1節 アルゼンチン vs オーストラリア 札幌ドーム
7/25(日) 19:30 C組第2節 オーストラリア vs スペイン 札幌ドーム
7/28(水) 20:00 C組第3節 オーストラリア vs エジプト 宮城スタジアム

東京五輪サッカー競技｜最新情報

東京五輪に関する最新情報、全グループ試合日程は以下の記事でも紹介している。

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