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UEFAチャンピオンズリーグ
team-logoアストン・ヴィラ
Villa Park
team-logoバイキング
アストン・ヴィラvsヴァイキングはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma
協力：

【10月22日】アストン・ヴィラvsヴァイキングのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第3節

UEFAチャンピオンズリーグ
アストン・ヴィラ 対 バイキング
アストン・ヴィラ
バイキング
鈴木彩艶

【鈴木彩艶出場予定】10月22日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第3節、アストン・ヴィラ対ヴァイキングの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

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7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第3節が日本時間10月22日(木)に開催。日本代表GK鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラと、ノルウェーのヴァイキングが対戦する。

CLはWOWOW生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、アストン・ヴィラvsヴァイキングのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アストン・ヴィラvsヴァイキングの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第3節のアストン・ヴィラvsヴァイキングは、アストン・ヴィラのホーム「ヴィラ・パーク」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第3節
  • 日程：2026年10月22日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：アストン・ヴィラ vs ヴァイキング
  • 会場：ヴィラ・パーク
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アストン・ヴィラvsヴァイキングの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アストン・ヴィラvsヴァイキングの試合は、『WOWOW』と『Leminoプレミアム』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31まで限定販売)

ライブ配信

WOWOWオンデマンド 月額加入
(単月契約におすすめ)

ライブ配信

WOWOWシネマ
(大画面のTVで観たい方におすすめ)

生中継

Leminoプレミアム
(初月無料トライアルあり)

ライブ配信

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

wowow cl 26-27(C)WOWOW

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

サービス

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

Leminoプレミアム

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数

アストン・ヴィラvsヴァイキング チーム情報

アストン・ヴィラ vs バイキング 予想スタメン

4-2-3-1
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
page.match.formation.title
バイキング crest
バイキング
VIK
4-3-3
鈴木彩艶鈴木彩艶ヴィクトル・リンデロフヴィクトル・リンデロフパウ・トーレスパウ・トーレスマティ・キャッシュマティ・キャッシュタイロン・ミングスタイロン・ミングスブバカル・カマラブバカル・カマラアリソン・エドワードアリソン・エドワードロス・バークリーロス・バークリージョン・マッギンジョン・マッギンイブラヒム・エムバイェイブラヒム・エムバイェニコラス・ジャクソンニコラス・ジャクソンA. OestboeA. OestboeH. FalchenerH. Falchenerヘンリク・ヘッグハイムヘンリク・ヘッグハイムジャンニ・ステンスネスジャンニ・ステンスネスクリストフェル・ハウゲンクリストフェル・ハウゲンteam-logoH. Bjoerdalジョー・ベルジョー・ベルクリストファー・アスキルセンクリストファー・アスキルセンピーター・クリスチャンセンピーター・クリスチャンセンエリック・ボッタイムエリック・ボッタイムズラトコ・トリピッチズラトコ・トリピッチ
バイキング crest
バイキング
VIK
4-2-3-1
アストン・ヴィラ

先発メンバー

バイキング

マネージャー

  • ウナイ・エメリ
  • M. Jensen

両チームの対戦成績

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
3300145+99
2
リヴァプールリヴァプールLIV
3300127+59
3
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
321072+57
4
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
220092+76
5
バルセロナバルセロナBAR
3201116+56
6
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
320195+46
7
スポルティングCPスポルティングCPSCP
220051+46
8
アーセナルアーセナルARS
220040+46
9
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
220064+26
10
ベティスベティスBET
220064+26
11
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
320154+16
12
バイエルンバイエルンFCB
211083+54
13
ローマローマROM
311185+34
14
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
211042+24
15
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
311143+14
16
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
31112204
17
コモコモCOM
210164+23
18
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
210142+23
19
ビジャレアルビジャレアルVIL
31028803
20
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
21016603
21
RCランスRCランスRCL
210134-13
22
ナポリナポリNAP
310257-23
23
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
210124-23
24
フェイエノールトフェイエノールトFEY
210147-33
25
サバフFKサバフFKSAB
310236-33
26
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
310249-53
27
AEKアテネAEKアテネAEK
310238-53
28
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
302139-62
29
バイキングバイキングVIK
201146-21
30
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
301247-31
31
インテルインテルINT
200246-20
32
LASKリンツLASKリンツLAS
200237-40
33
ポルトポルトPOR
300326-40
34
リールリールLIL
200226-40
35
ガラタサライガラタサライGAL
200227-50
36
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSBR
3003113-120
ラウンド8出場権


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