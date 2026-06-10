Yan Diomande, Gilberto Mora, dan 10 calon bintang baru Piala Dunia 2026

Bagi sebagian orang, bagaimanapun, Piala Dunia kali ini bisa jadi momen yang melambungkan karier mereka ke level tertinggi. Sejarah turnamen ini dipenuhi dengan para pemain yang datang tanpa banyak sorotan di luar negara yang mereka wakili, namun pulang sebagai nama yang dikenal luas setelah memukau panggung terbesar di dunia.

Dari Salvatore Schillachi hingga James Rodriguez, menyaksikan seorang pemain menjadi terkenal di hadapan dunia bisa menjadi pengalaman yang sangat mendebarkan — namun juga sangat sulit untuk diprediksi. Siapa, misalnya, yang bisa menduga bahwa Sofyan Amrabat akan menjadi salah satu pemain yang menonjol pada tahun 2022?

Bagaimanapun, musim pratinjau Piala Dunia tidak akan lengkap jika kami di GOAL tidak setidaknya mencoba memilih beberapa pemain yang kurang dikenal yang mungkin akan semakin dikenal oleh para penggemar saat menyaksikan pertandingan di Amerika Utara berlangsung. Berikut adalah 10 pemain yang menurut kami harus Anda ketahui: