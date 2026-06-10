Goal.com
LiveTiket
World Cup breakout GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Yan Diomande, Gilberto Mora, dan 10 calon bintang baru Piala Dunia 2026

Analysis
World Cup
Y. Diomande
G. Mora
A. Nusa
K. Alajbegovic
P. Sulc
N. Sadiki
I. Maza
B. Gannon-Doak
J. Manzambi
N. Irankunda
Norway
Scotland
Australia
Switzerland
Mexico
Ivory Coast
Bosnia and Herzegovina
DR Congo
Czechia
Algeria
FEATURES

Sudah sangat dekat, seolah-olah bisa dijangkau. Setelah bertahun-tahun dinanti, Piala Dunia 2026 akan dimulai dalam waktu kurang dari 24 jam lagi, saat tuan rumah bersama Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan dalam ulangan pertandingan pembuka tahun 2010. Selama lima setengah minggu ke depan, rekor-rekor akan terpecahkan dan sejarah akan ditulis ulang saat sejumlah bintang besar era modern berjuang untuk merebut trofi paling ikonik di dunia olahraga.

Bagi sebagian orang, bagaimanapun, Piala Dunia kali ini bisa jadi momen yang melambungkan karier mereka ke level tertinggi. Sejarah turnamen ini dipenuhi dengan para pemain yang datang tanpa banyak sorotan di luar negara yang mereka wakili, namun pulang sebagai nama yang dikenal luas setelah memukau panggung terbesar di dunia.

Dari Salvatore Schillachi hingga James Rodriguez, menyaksikan seorang pemain menjadi terkenal di hadapan dunia bisa menjadi pengalaman yang sangat mendebarkan — namun juga sangat sulit untuk diprediksi. Siapa, misalnya, yang bisa menduga bahwa Sofyan Amrabat akan menjadi salah satu pemain yang menonjol pada tahun 2022?

Bagaimanapun, musim pratinjau Piala Dunia tidak akan lengkap jika kami di GOAL tidak setidaknya mencoba memilih beberapa pemain yang kurang dikenal yang mungkin akan semakin dikenal oleh para penggemar saat menyaksikan pertandingan di Amerika Utara berlangsung. Berikut adalah 10 pemain yang menurut kami harus Anda ketahui:

  • Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

    Ibrahim Maza (Aljazair)

    Kembali berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2014, Aljazair datang dengan deretan talenta penyerang yang mumpuni, mulai dari ikon veteran Riyad Mahrez hingga pencetak gol terbanyak di kualifikasi Afrika, Mohamed Amoura, serta bintang-bintang ternama seperti Amine Gouri dan Houssem Aouar.

    Memasuki susunan pemain Fennecs sebagai penyerang muda tentu tidak mudah. Namun, Ibrahim Maza sedang berusaha keras untuk mewujudkannya.

    Pemain berusia 20 tahun ini baru saja menyelesaikan musim debutnya yang mengesankan di Bundesliga bersama Bayer Leverkusen setelah pindah dari Hertha Berlin di divisi kedua musim panas lalu. Maza berhasil menembus starting XI sepanjang musim, menyumbang lima gol dan enam assist untuk Bayer.

    Dijuluki 'Mazadona' sejak kecil, gaya bermainnya yang lincah dan kemampuannya dalam memberikan umpan telah membuatnya dibandingkan dengan Florian Wirtz, sementara klub-klub seperti Manchester City, Arsenal, dan Atletico Madrid dilaporkan tertarik untuk mengajukan tawaran pada musim panas ini.

    Maza sendiri saat ini fokus sepenuhnya pada Piala Dunia, dan ia tidak kekurangan kepercayaan diri, setelah sebelumnya menyatakan bahwa Aljazair "akan mengalahkan Lionel Messi" saat mereka menghadapi Argentina dalam pertandingan pembuka Grup J.

    • Iklan
  • Australia v Cameroon - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    Nestory Irankunda (Australia)

    Berbeda dengan saat mereka secara mengejutkan lolos ke babak 16 besar pada 2022 dengan skuad yang diisi para pemain berpengalaman, Australia kali ini memiliki sejumlah pemain muda yang benar-benar menjanjikan dalam barisan mereka.

    Striker Mohamed Toure menghabiskan paruh kedua musim ini dengan mencetak banyak gol untuk Norwich City di Championship, sementara penampilan bek remaja Lucas Herrington untuk Colorado Rapids di MLS tampaknya akan memberinya tempat sebagai starter untuk Socceroos dan potensi pindah ke Eropa.

    Namun, pemain yang paling menarik perhatian adalah Nestory Irankunda. Penyerang ini pertama kali mencuri perhatian saat berusia 16 tahun bersama Adelaide United di A-League, dan rekor mencetak golnya yang impresif akhirnya meyakinkan Bayern Munich untuk membawanya ke Bavaria pada 2024.

    Kesempatan bermain di tim utama tidak pernah terbuka bagi Irankunda di Jerman, tetapi pemain berusia 20 tahun ini telah berhasil memulai kembali kariernya dengan baik selama musim debutnya di Watford. Memiliki tendangan kaki kiri yang sangat keras, yang antara lain membuatnya sangat mematikan dalam situasi bola mati, serta kepercayaan diri yang tampaknya tak terbatas, Irankunda dipandang sebagai faktor X Australia di Amerika Utara.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegovic (Bosnia dan Herzegovina)

    Tidak semua remaja yang terpilih untuk Piala Dunia ini akan mendapat kesempatan untuk menjadi starter, tetapi Kerim Alajbegovic membuat Bosnia dan Herzegovina tak punya pilihan lain selain mempercayainya saat mereka kembali berlaga di turnamen ini untuk pertama kalinya sejak 2014.

    Alajbegovic memainkan peran kunci dalam kedua kemenangan Bosnia di babak play-off melawan Wales dan Italia pada bulan Maret, dan meskipun saat itu ia masuk sebagai pemain pengganti, kini ia tampaknya akan mendapatkan tempat di susunan pemain Sergej Barbarez untuk pertandingan pembuka mereka melawan tuan rumah bersama Kanada pada hari Jumat.

    Seorang winger yang lincah dan bisa menggunakan kedua kaki dengan insting mencetak gol yang tajam, Alajbegovic mencetak 13 gol untuk Red Bull Salzburg musim lalu, yang meyakinkan Bayer Leverkusen untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali yang mereka masukkan ke dalam kontrak pemain berusia 18 tahun itu dengan klub Austria tersebut.

    Namun, hal itu tidak berarti Alajbegovic akan bermain di BayArena musim depan, karena tim-tim lain kemungkinan akan menunjukkan minat jika ia dapat melanjutkan kemajuan pesatnya di panggung terbesar.

  • Pavel Sulc Czechia 2026Getty Images

    Pavel Sulc (Republik Ceko)

    Bagi para penggemar sepak bola Prancis, Pavel Sulc adalah pemain yang sudah tak asing lagi bagi mereka selama 12 bulan terakhir. Namun, bagi mereka yang tidak mengikuti perkembangan Ligue 1 setiap minggunya, Piala Dunia mungkin menjadi kesempatan pertama mereka untuk mengenal salah satu bintang baru sepak bola Ceko ini.

    Setelah mencetak 20 gol dari lini tengah untuk Viktoria Plzen dalam dua musim berturut-turut, Sulc bergabung dengan Lyon pada bulan Agustus dan menikmati musim yang luar biasa lagi, dengan mencetak 14 gol dan memberikan tujuh assist di semua kompetisi.

    Sulc paling nyaman bermain sebagai nomor 10, namun ia juga pernah bermain di sayap maupun di lini depan, dan mulai menarik perhatian klub-klub Liga Premier. Ceko tidak selalu menjadi tim yang wajib ditonton saat lolos ke turnamen, namun pemain berusia 25 tahun ini seharusnya memastikan timnya memiliki ancaman yang cukup di sepertiga akhir lapangan.

  • Noah Sadiki DR Congo 2026Getty Images

    Noah Sadiki (Republik Demokratik Kongo)

    Posisi ketujuh yang diraih Sunderland di Liga Premier dan lolosnya mereka ke Liga Europa merupakan pencapaian luar biasa bagi klub yang baru saja promosi, meskipun diakui bahwa keberhasilan tersebut sebagian besar didorong oleh banyaknya pemain baru yang didatangkan ke Wearside, bukan oleh para pemain yang sebelumnya finis di peringkat keempat Championship 12 bulan sebelumnya.

    Granit Xhaka, Nordi Mukiele, Robin Roefs, dan Brian Brobbey mendapat pujian terbanyak di antara para pemain baru dari mereka yang menonton dari jauh. Namun bagi sejumlah penggemar Sunderland, Noah Sadiki adalah pemain baru yang terbukti menjadi salah satu pembeda terbesar.

    Didatangkan dari juara Belgia Union Saint-Gilloise, Sadiki datang ke Stadium of Light dengan perbandingan terhadap N'Golo Kante berkat sifatnya yang tak kenal lelah dan penggunaan bola yang cerdas, dan ia tentu saja memenuhi ekspektasi tersebut. Laporan minat dari tim-tim Liga Champions muncul secara sporadis, namun lebih banyak pihak mungkin akan memperhatikan jika Sadiki dapat mentransfer penampilannya di level klub ke panggung internasional bersama DR Kongo.

    Bermain di Piala Dunia pertama mereka sejak berkompetisi sebagai Zaire pada 1974, DR Kongo akan membutuhkan energi Sadiki di lini tengah jika mereka ingin menciptakan kejutan di Amerika Utara. Dan di turnamen yang diprediksi akan berjalan lambat, pemain berusia 21 tahun ini bisa menonjol sebagai talenta yang benar-benar mengubah jalannya pertandingan.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Pantai Gading)

    Jika seorang pemain hampir pasti akan pindah klub dengan nilai transfer setidaknya €100 juta (£86 juta/$115 juta) dalam beberapa pekan mendatang, bukankah dia sudah 'menonjol'?...

    Itu adalah pertanyaan yang wajar untuk diajukan terkait masuknya Yan Diomande dalam daftar ini, tetapi mengingat sang pemain sayap baru bermain kurang dari 60 pertandingan senior sepanjang kariernya sejauh ini, ada kemungkinan besar bahwa Piala Dunia akan menjadi kesempatan pertama bagi sebagian besar penggemar untuk melihat salah satu pemain muda yang paling banyak dibicarakan di dunia sepak bola.

    Diomande dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Bundesliga setelah mencetak 12 gol dan memberikan delapan assist selama musim debutnya yang mengesankan bersama RB Leipzig. Didatangkan dari Leganes setelah menghabiskan sebagian masa mudanya di Amerika Serikat, Diomande muncul dari ketiadaan untuk menjadi incaran utama, dengan Liverpool dan Paris Saint-Germain saat ini berada di barisan terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya.

    Mampu bermain di kedua sayap, Diomande kemungkinan akan diturunkan sebagai starter di sayap kiri untuk Pantai Gading musim panas ini, dengan Amad Diallo di sayap sebelahnya. Dan jika Diomande sudah terlalu mainstream untuk selera Anda, maka pemain yang bisa menjadi pasangan idealnya dari bangku cadangan, Bazoumana Toure (20), adalah sosok lain yang patut diperhatikan musim panas ini setelah penampilannya yang impresif bersama Hoffenheim di Jerman.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (Meksiko)

    Meskipun menjadi pemain termuda di seluruh turnamen, Gilberto Mora dituntut untuk memikul beban yang sangat berat setelah ditunjuk sebagai wajah masa depan tim nasional Meksiko. El Tri tengah bersiap menghadapi masa transisi setelah menjadi tuan rumah bersama turnamen ini, dan banyak yang diharapkan dari Mora untuk tampil gemilang musim panas ini sekaligus memimpin dari garis depan di tahun-tahun mendatang.

    Meskipun baru berusia 17 tahun, gelandang Tijuana ini telah menjadi bagian dari skuad Javi Aguirre selama hampir setahun, meskipun ia absen selama empat bulan di awal 2026 akibat cedera yang sempat mengancam partisipasinya di Piala Dunia. Namun, ia telah membuktikan kebugarannya dan siap menjadi salah satu kekuatan kreatif utama Javi Aguirre di belakang striker Raul Jimenez.

    Sebagian besar klub besar Eropa telah memantau perkembangan Mora selama beberapa waktu, dan penampilan gemilang di Piala Dunia hanya akan memperpanas persaingan untuk merekrutnya yang sudah pasti akan terjadi.

  • Antonio Nusa Norway 2026Getty Images

    Antonio Nusa (Norwegia)

    Saat Norwegia kembali berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun, hampir semua mata akan tertuju pada Erling Haaland yang tengah menjalani turnamen besar pertamanya. Sebagian perhatian mungkin juga tertuju pada kapten Arsenal peraih gelar juara, Martin Odegaard, sementara sosok Alexander Sorloth yang menonjol membuatnya sulit terlewatkan bahkan di tengah kehadiran Haaland.

    Namun, siapa pun yang mengabaikan Antonio Nusa melakukannya dengan risiko sendiri. Dijuluki 'Neymar Norwegia' saat pertama kali menembus tim utama Stabaek pada usia 16 tahun, Nusa membuktikan janji tersebut bersama klub masa kecilnya, dan kemudian bersama Club Brugge dan RB Leipzig.

    Pemain berusia 21 tahun ini telah menghabiskan dua musim terakhir di Jerman, di mana kemampuannya untuk melewati para bek dan memotong ke dalam menggunakan kaki kanannya dari sisi kiri menjadikannya salah satu sayap paling berbahaya di Bundesliga.

    Di level internasional, ia mencetak gol menakjubkan pada debutnya bersama Norwegia pada September 2024 dan hampir tak pernah menoleh ke belakang sejak itu, dengan 24 penampilannya menghasilkan delapan gol dan sembilan assist. Nusa akan ditugaskan untuk memberikan umpan-umpan mematikan bagi Haaland musim panas ini, namun jangan heran jika ia juga melepaskan beberapa tembakan tak terbendung dari dirinya sendiri.

  • Ben Gannon-Doak Scotland 2026Getty Images

    Ben Gannon-Doak (Skotlandia)

    Di alam semesta paralel, Ben Gannon-Doak sudah menjadi nama yang tak asing lagi bagi para penggemar Liga Premier dan sedang dipersiapkan untuk akhirnya menggantikan posisi Mohamed Salah secara permanen setelah kepergian 'Raja Mesir' itu dari Anfield. Namun, sejauh ini segalanya belum berjalan sesuai harapan Gannon-Doak selama kariernya yang masih singkat.

    Sebagai produk akademi Celtic, Gannon-Doak langsung menarik perhatian setelah pindah ke selatan perbatasan untuk bergabung dengan Liverpool, mendapat perbandingan dengan Wayne Rooney karena gaya dribelnya yang kuat, sambil sesekali tampil sebagai pemain pengganti di bawah asuhan Jurgen Klopp. Namun, cedera meniskus yang dialaminya pada Desember 2023 diikuti oleh masalah otot paha belakang yang telah merusak dua musim terakhirnya.

    Meski begitu, Bournemouth yakin untuk mengeluarkan £25 juta ($33,5 juta) untuk merekrut Gannon-Doak musim panas lalu, dan jika penampilannya saat membela Skotlandia dalam 14 penampilannya menjadi patokan, The Cherries memang memiliki talenta istimewa lainnya di tangan mereka.

    Belum genap berusia 21 tahun hingga November, Gannon-Doak sedikit bernuansa klasik mengingat kemauannya untuk melewati bek sayap dan mengirimkan umpan silang yang akurat ke kotak penalti. Jika ia bisa tetap bermain, ia dapat memberikan keajaiban yang dibutuhkan tim Steve Clarke untuk akhirnya memastikan tempat mereka di babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya.

  • manzambiGetty Images

    Johan Manzambi (Swiss)

    Siapa pun yang menyaksikan perjalanan Freiburg menuju final Liga Europa pasti sudah tidak asing lagi dengan penampilan Johan Manzambi, terutama setelah perannya yang gemilang dalam membawa klub Jerman tersebut mencapai ajang bergengsi tingkat Eropa untuk pertama kalinya. Dengan stamina yang luar biasa serta kemampuan memberikan umpan akurat saat menguasai bola, pemain sekelas Manzambi tidak mudah ditemukan—dan klub-klub besar Eropa menyadari hal itu.

    Perburuan pemain bisa dimulai jika Manzambi melanjutkan musim gemilangnya bersama klub dengan penampilan yang tak terlupakan di Piala Dunia bersama timnas Swiss. Pemain berusia 20 tahun ini adalah pasangan ideal di lini tengah bagi Granit Xhaka, dengan Manzambi mampu melakukan lari-lari yang biasa dilakukan bintang Sunderland itu dan merebut kembali bola sehingga Xhaka bisa mengendalikan permainan dari jantung lapangan.

    Manzambi juga mampu berkontribusi di sepertiga akhir lapangan, seperti yang dibuktikan dengan tujuh gol dan enam assistnya untuk Freiburg musim lalu, serta tiga golnya dalam 12 penampilan pertamanya untuk Swiss. Sebagai pemain serba bisa sejati, ia bisa menjadi kunci bagi tim asuhan Murat Yakin untuk melaju jauh musim panas ini.