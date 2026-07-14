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Xabi Alonso diminta untuk mendatangkan bintang Inggris itu secara gratis oleh legenda Chelsea
Era baru di bawah kepemimpinan Alonso
Alonso diperkenalkan sebagai manajer baru Chelsea pada hari Senin setelah menggantikan Liam Rosenior. Penunjukan ini terjadi setelah musim yang penuh gejolak, di mana Chelsea finis di peringkat ke-10 Liga Premier menyusul kepergian Enzo Maresca pada Januari dan masa jabatan Rosenior yang singkat.
Pria asal Spanyol ini ditunjuk sebagai manajer, bukan pelatih kepala, sehingga ia memiliki pengaruh yang lebih besar dalam hal perekrutan pemain. Ia telah mendorong perekrutan pemain berpengalaman, termasuk upaya untuk mendatangkan Granit Xhaka, meskipun pemain internasional Swiss tersebut telah memutuskan untuk melanjutkan kariernya bersama Sunderland.
Mantan striker Chelsea, Hasselbaink, kini mengusulkan perekrutan pemain berpengalaman lainnya, dengan mendesak The Blues untuk membidik bek berstatus bebas transfer, Stones, setelah berakhirnya masa baktinya yang panjang di Man City.
- AFP
Hasselbaink mendukung kepindahan Stones
Hasselbaink berpendapat bahwa Chelsea sebaiknya melengkapi skuad mudanya dengan pemain-pemain yang sudah terbukti mampu meraih gelar, sebagaimana Alonso yang menambah kekuatan tim. Ia menyebut Stones sebagai rekrutan ideal, sambil menyoroti kualitas sang bek serta jadwal pertandingan Chelsea yang lebih ringan setelah gagal lolos ke kompetisi Eropa.
"Saya ingin sekali melihatnya [Alonso] mendatangkan [John] Stones, yang saat ini berstatus bebas transfer," katanya kepada WhoScored. "Semua orang akan berkata, 'Oh, tapi dia sering cedera.' Saya pikir tahun ini dia akan menjadi rekrutan yang sangat bagus bagi Chelsea karena Chelsea tidak bermain di Liga Champions atau kompetisi Eropa lainnya, jadi jadwalnya hanya dari Sabtu ke Sabtu."
Pengalaman lebih penting daripada potensi
Hasselbaink berpendapat bahwa absennya Chelsea dari kompetisi Eropa dapat membantu mengelola kebugaran Stones dengan lebih efektif. Dengan jadwal pertandingan yang lebih sedikit, bek tersebut akan memiliki waktu pemulihan yang lebih banyak sambil tetap memberikan kepemimpinan dan pengalaman tingkat atas kepada skuad yang masih muda. Hasselbaink menambahkan: "Dia akan mendapat istirahat lebih banyak, dan dia juga membawa banyak pengalaman. Jadi, dia setidaknya bisa bermain dalam 30 pertandingan."
- Getty Images Sport
Chelsea mempertimbangkan prioritas-prioritas musim panas
Masih harus dilihat apakah Alonso akan mengikuti saran Hasselbaink, tetapi strategi perekrutan Chelsea tampaknya berkembang ke arah penambahan pemain yang lebih berpengalaman. Stones adalah salah satu pemain bebas transfer paling menonjol yang tersedia, dan klub kini harus memutuskan apakah pengalamannya lebih penting daripada kekhawatiran terkait riwayat cederanya belakangan ini.
Namun, pendekatan apa pun kemungkinan besar tidak akan dilakukan hingga setelah Piala Dunia, karena Stones saat ini sedang fokus pada tugasnya bersama Timnas Inggris. Tim asuhan Thomas Tuchel saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Argentina di babak semifinal di Atlanta Stadium pada hari Rabu.
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