Xabi Alonso diminta untuk mendatangkan bintang Inggris itu secara gratis oleh legenda Chelsea

Alonso diperkenalkan sebagai manajer baru Chelsea pada hari Senin setelah menggantikan Liam Rosenior. Penunjukan ini terjadi setelah musim yang penuh gejolak, di mana Chelsea finis di peringkat ke-10 Liga Premier menyusul kepergian Enzo Maresca pada Januari dan masa jabatan Rosenior yang singkat.

Pria asal Spanyol ini ditunjuk sebagai manajer, bukan pelatih kepala, sehingga ia memiliki pengaruh yang lebih besar dalam hal perekrutan pemain. Ia telah mendorong perekrutan pemain berpengalaman, termasuk upaya untuk mendatangkan Granit Xhaka, meskipun pemain internasional Swiss tersebut telah memutuskan untuk melanjutkan kariernya bersama Sunderland.

Mantan striker Chelsea, Hasselbaink, kini mengusulkan perekrutan pemain berpengalaman lainnya, dengan mendesak The Blues untuk membidik bek berstatus bebas transfer, Stones, setelah berakhirnya masa baktinya yang panjang di Man City.







