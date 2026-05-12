Wesley Sneijder memprediksi Arsenal akan mengalami nasib yang sama seperti Inter saat menghadapi PSG di final Liga Champions

Wesley Sneijder telah memperingatkan Arsenal bahwa mereka berisiko menelan kekalahan telak saat menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Gelandang serang mantan Inter Milan itu meyakini bahwa kecuali The Gunners mampu mempertahankan disiplin pertahanan yang ketat, raksasa Prancis tersebut memiliki daya serang yang cukup untuk mengulangi kemenangan telak 5-0 atas Nerazzurri seperti yang terjadi tahun lalu.

    Arsenal berhasil melaju ke final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2006 setelah meraih kemenangan yang penuh perjuangan di babak semifinal melawan Atlético Madrid. Tim asuhan Mikel Arteta saat ini sedang mengejar gelar ganda bersejarah, dengan gelar Liga Premier juga dalam jangkauan, namun mereka menghadapi tugas berat melawan PSG di ajang puncak Eropa pada 30 Mei. Tim asuhan Luis Enrique mencapai final setelah meraih kemenangan agregat 6-5 yang mendebarkan atas Bayern Munich, menampilkan perpaduan permainan serangan yang memukau dan ketangguhan pertahanan yang membuat mereka menjadi favorit untuk mempertahankan gelar mereka.

    Sneijder memperingatkan tentang kekuatan PSG

    Meskipun mengakui kualitas para bek tengah Arsenal, mantan gelandang Inter dan timnas Belanda, Sneijder, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi ketidakseimbangan di sayap-sayap lapangan saat diwawancarai oleh Hard Rock Bet. Ia berkata: "Jika saya harus memilih siapa yang menurut saya akan menang, saya akan memilih PSG. Namun, Arsenal tidak mudah kebobolan. Mereka memiliki pertahanan yang sangat kokoh dengan dua bek tengah berkualitas tinggi.

    "Saya tidak yakin para bek sayap adalah pemain terbaik di Liga Champions, dan di situlah kekuatan PSG, terutama di sisi kiri. Semua penggemar Arsenal berharap Justin Timber akan kembali dan pulih untuk final. Jika tidak, ini akan sangat sulit bagi mereka. Namun, Arsenal juga tahu cara memperkuat pertahanan, dengan Declan Rice turun ke lini belakang."



    Memprediksi terulangnya peristiwa tahun 2025

    Merenungkan kekalahan telak 5-0 yang diderita Inter dari PSG tahun lalu, Sneijder memberikan prediksi terperinci mengenai ketidakpastian hasil final tersebut. Ia menambahkan: "Ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Saya rasa ini bisa mirip dengan final Inter Milan tahun lalu. Saya yakin skornya bisa [5-0]. Sebelum pertandingan, saya pikir PSG memiliki keunggulan, tetapi Inter memiliki pertahanan yang kokoh, dan dengan gaya permainan serangan balik mereka.

    "Mungkin bisa jadi [kejutan] dan Inter menang 1-0, tapi bisa juga menjadi malam yang sangat sulit bagi Inter, dan perasaan yang sama saya rasakan sekarang [untuk Arsenal]. Bisa jadi skornya 1-0 untuk Arsenal, dan saya tidak bermaksud buruk saat menyebut 'jelek' karena menghentikan PSG mencetak gol adalah prestasi besar. Tapi itu benar-benar sulit.

    "Jika Arsenal berhasil melakukannya dan menang 1-0, itu adalah pekerjaan yang hebat. Tapi saya yakin akan sangat sulit untuk tidak kebobolan melawan PSG. Jadi, bisa saja skornya 3-0 atau 4-0 untuk PSG, atau 1-0 untuk Arsenal."

    Menelusuri Sejarah Eropa

    Juara bertahan PSG berupaya menjadi klub kedua dalam era Liga Champions yang berhasil mempertahankan gelar juara, menyusul prestasi bersejarah Real Madrid yang meraih tiga gelar berturut-turut antara tahun 2016 dan 2018. Bagi Arsenal, final ini menjadi kesempatan untuk menjadi klub ke-25 yang mengangkat trofi ikonik tersebut dan juara pertama kali kedua secara berturut-turut setelah kemenangan PSG pada tahun 2025.

