WARISAN: Upaya Mesir untuk mewujudkan impian Piala Dunia yang tak kunjung usai

Setelah teriakan pertama itu, keheningan pun menyelimuti. Perang meletus, dan dentuman senjata mengalahkan suara-suara pertandingan. Sementara negara itu sibuk membangun kembali dirinya, rakyat Mesir hanya bisa mengikuti Piala Dunia melalui koran.

Generasi demi generasi pemain terus bermunculan - di antaranya Saleh Selim, Taha Ismail, Hassan Shehata, dan Mahmoud El Khatib - dan di Afrika, Mesir menjadi juara. Namun, Piala Dunia tetap terasa jauh, seperti bintang yang bisa dilihat tetapi tak pernah bisa dijangkau.

Namun pada tahun 1990, setelah 56 tahun absen, The Pharaohs akhirnya kembali ke Piala Dunia. Di bawah kapten Mahmoud El Gohary, Mesir menulis babak baru dalam sejarah olahraganya.

Babak kualifikasi sangat berat, namun gol yang dicetak Hossam Hassan melawan Aljazair memungkinkan tim menembus batas yang selama ini menghalangi mereka. Malam November itu, ketika jalanan dipenuhi orang, bendera berkibar dari setiap balkon, dan sorak-sorai memenuhi langit, tak terlupakan.

Pada Juni 1990, Mesir kembali ke Italia—tepatnya Palermo—untuk menghadapi juara Eropa, Belanda. Babak pertama berakhir tanpa gol, tetapi pada menit ke-58, Wim Jonk mencetak gol untuk Belanda setelah umpan silang dari Marco van Basten yang hebat. Namun, menit ke-83 yang tak terlupakan pun tiba, ketika Hossam Hassan dijatuhkan di dalam kotak penalti, dan wasit menunjuk titik penalti.

Magdy Abdelghany maju, menarik napas, dan menendang keras… Gol! Komentator berteriak, “Gol untuk Mesir!” Bertahun-tahun kemudian, momen itu menjadi sumber kebanggaan sekaligus bahan candaan, karena Abdelghany terus mengingatkan para penggemar tentangnya dalam setiap wawancara, seolah-olah itu adalah satu-satunya prestasi sepak bola Mesir.

Namun pada saat itu, itu lebih dari sekadar sebuah gol; itu adalah jembatan dari masa lalu, dari Fawzi ke Abdelghany, dari satu generasi ke generasi lainnya. Pertandingan berakhir dengan skor 1-1, tetapi di hati rakyat Mesir, itu terasa seperti kemenangan.