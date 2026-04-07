Mulai dari sorak kegembiraan pertama di Roma pada tahun 1934, hingga air mata terakhir yang tumpah di Rusia pada tahun 2018, dari lapangan berdebu di jalanan Kairo hingga sorotan lampu stadion-stadion termegah di dunia; inilah kisah Mesir di Piala Dunia...
WARISAN: Upaya Mesir untuk mewujudkan impian Piala Dunia yang tak kunjung usai
Mencatat sejarah
Kisah ini bermula pada tahun 1934, di dunia yang sama sekali berbeda. Tak ada televisi, tak ada kamera—hanya sebuah radio yang bersuara kresek-kresek karena gangguan statis, menyiarkan berita dalam kalimat-kalimat terputus-putus, serta sebuah impian kecil yang membara di hati 11 pemain Mesir.
Tim nasional Mesir berlayar ke Italia untuk menjadi negara Arab dan Afrika pertama yang tampil di Piala Dunia. Perjalanan itu panjang, dengan kapal tua, tetapi kegembiraan melampaui kelelahan setelah kemenangan kualifikasi atas Palestina.
Di Roma, Mesir berhadapan dengan Hongaria, salah satu tim terkuat di Eropa. Mereka kalah 4-2, tetapi dua gol Mesir, yang dicetak oleh Abdelrahman Fawzi, mencatat sejarah karena ia menjadi orang Afrika pertama yang mencetak gol di Piala Dunia.
Di gang-gang Kairo, orang-orang berkumpul di sekitar radio, tersenyum, bertepuk tangan, mata mereka bersinar dengan kebanggaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, mimpi itu lahir.
Kembali ke tempat semula
Setelah teriakan pertama itu, keheningan pun menyelimuti. Perang meletus, dan dentuman senjata mengalahkan suara-suara pertandingan. Sementara negara itu sibuk membangun kembali dirinya, rakyat Mesir hanya bisa mengikuti Piala Dunia melalui koran.
Generasi demi generasi pemain terus bermunculan - di antaranya Saleh Selim, Taha Ismail, Hassan Shehata, dan Mahmoud El Khatib - dan di Afrika, Mesir menjadi juara. Namun, Piala Dunia tetap terasa jauh, seperti bintang yang bisa dilihat tetapi tak pernah bisa dijangkau.
Namun pada tahun 1990, setelah 56 tahun absen, The Pharaohs akhirnya kembali ke Piala Dunia. Di bawah kapten Mahmoud El Gohary, Mesir menulis babak baru dalam sejarah olahraganya.
Babak kualifikasi sangat berat, namun gol yang dicetak Hossam Hassan melawan Aljazair memungkinkan tim menembus batas yang selama ini menghalangi mereka. Malam November itu, ketika jalanan dipenuhi orang, bendera berkibar dari setiap balkon, dan sorak-sorai memenuhi langit, tak terlupakan.
Pada Juni 1990, Mesir kembali ke Italia—tepatnya Palermo—untuk menghadapi juara Eropa, Belanda. Babak pertama berakhir tanpa gol, tetapi pada menit ke-58, Wim Jonk mencetak gol untuk Belanda setelah umpan silang dari Marco van Basten yang hebat. Namun, menit ke-83 yang tak terlupakan pun tiba, ketika Hossam Hassan dijatuhkan di dalam kotak penalti, dan wasit menunjuk titik penalti.
Magdy Abdelghany maju, menarik napas, dan menendang keras… Gol! Komentator berteriak, “Gol untuk Mesir!” Bertahun-tahun kemudian, momen itu menjadi sumber kebanggaan sekaligus bahan candaan, karena Abdelghany terus mengingatkan para penggemar tentangnya dalam setiap wawancara, seolah-olah itu adalah satu-satunya prestasi sepak bola Mesir.
Namun pada saat itu, itu lebih dari sekadar sebuah gol; itu adalah jembatan dari masa lalu, dari Fawzi ke Abdelghany, dari satu generasi ke generasi lainnya. Pertandingan berakhir dengan skor 1-1, tetapi di hati rakyat Mesir, itu terasa seperti kemenangan.
'Tembok Palermo'
Pada pertandingan kedua mereka, Mesir berhadapan dengan Irlandia. Pertandingan itu penuh ketegangan, keringat, dan teriakan, namun barisan pertahanan Mesir tetap kokoh, sementara kiper Ahmed Shobeir menepis setiap bola seolah-olah nyawanya bergantung padanya.
Pertandingan ini menjadi terkenal karena taktik buang-buang waktu yang disengaja dan provokatif dari Shobeir. Banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia mengaitkan apa yang dilakukan kiper Mesir dalam pertandingan ini dengan pengenalan aturan back-pass oleh FIFA kemudian. Bagaimanapun, pertandingan berakhir imbang tanpa gol, meski terasa seperti kemenangan.
Dunia mulai bertanya, ‘Siapa orang-orang Afrika ini yang bertarung seperti singa?’, sementara media menjuluki mereka ‘Tim Mesir yang kokoh’.
Kemudian datanglah Inggris, pertandingan yang sulit di mana Mesir terus-menerus berada di bawah tekanan, dan berakhir dengan kekalahan tipis 1-0. Namun, tim tersebut tidak menganggapnya sebagai kekalahan. Seperti yang dikatakan El Gohary, “Kami telah menanam benih hari ini… Seseorang akan memanennya besok.”
Ketiadaan yang cukup lama lagi
Namun kemudian, keheningan kembali menyelimuti. Bertahun-tahun upaya yang gagal, nyaris lolos di babak kualifikasi. Mesir terus mendominasi Afrika dengan berbagai gelar Piala Afrika, namun pintu Piala Dunia tetap tertutup.
Generasi demi generasi berlalu, namun gerbang itu tak pernah terbuka. Pada 2010, mereka begitu dekat, namun kalah dalam pertandingan play-off melawan Aljazair di Sudan. Seluruh bangsa menangis, namun mimpi Mesir tak pernah mati—ia hanya menunggu pahlawan baru untuk menghidupkannya kembali...
Anak laki-laki yang menghidupkan kembali mimpi itu
Mohamed Salah. Seorang pemuda dari desa kecil Nagrig, yang memikul impian jutaan orang. Dari Al Mokawloon ke Basel, Chelsea ke Fiorentina, Roma ke Liverpool, setiap pertandingan memiliki arti tersendiri, setiap gol menceritakan sebuah kisah.
Dalam kualifikasi Piala Dunia 2018, Salah adalah pahlawan. Gol-golnya menghidupkan kembali harapan; keajaibannya membuat orang-orang percaya lagi. Dan pada suatu malam yang tak terlupakan di Stadion Borg El Arab, Salah mengubah keyakinan itu menjadi kenyataan
Memasuki waktu tambahan, Mesir imbang 1-1 dengan Kongo. Suara komentator Medhat Shalaby meninggi setiap kali serangan: “Berikan kami sesuatu, ya akhi!” Lalu, pada menit ke-94, Trezeguet dilanggar. Penalti! Shalaby berteriak: “Allahu Akbar!”
Salah mengambil bola, meletakkannya di titik penalti, tersenyum tipis, dan mencetak gol. Stadion meledak, gemuruhnya menggoyang Alexandria. Orang-orang membanjiri jalanan sementara anak-anak menangis kegirangan. Setelah 28 tahun absen, Mesir kembali ke Piala Dunia.
Penderitaan di Kyiv
Satu bulan menjelang kick-off di Rusia, ibu kota Ukraina, Kyiv, bersinar menyambut malam terbesar sepak bola: Real Madrid vs Liverpool di final Liga Champions. Semua mata tertuju pada Salah, sorakan “Raja Mesir” untuknya bergema di seluruh kota menjelang kick-off. Kamera-kamera mengikutinya sementara para komentator memuji musimnya di Liga Premier yang memecahkan rekor. Ini seharusnya menjadi malamnya.
Lalu, di tengah babak pertama, semuanya hancur. Bentrokan dengan Sergio Ramos membuat Salah terjatuh, memegangi bahunya, meringis kesakitan. Dia tak bisa bangun. Wajahnya berubah dari kesakitan menjadi air mata saat dia diganti.
Di Kairo, keheningan menyelimuti. Di kafe-kafe, layar televisi membeku, mulut-mulut terbuka tak percaya. Anak-anak yang beberapa menit sebelumnya masih menari kini duduk diam. Seolah-olah seluruh Mesir jatuh bersama Salah.
Beberapa minggu kemudian, Salah kembali, cedera namun tak patah semangat, untuk bermain di Piala Dunia, sambil mengatakan kepada dunia: “Tubuh mungkin jatuh… Tapi mimpi tidak pernah.”
Kembalinya yang menyedihkan
Di Rusia 2018, tim Mesir kembali berlaga setelah 28 tahun. Namun, awal perjalanan mereka tidak berjalan mulus.
Salah dan bahunya yang sakit hanya duduk di bangku cadangan saat Mesir memulai kampanye mereka melawan Uruguay. Meskipun demikian, mereka bertahan dengan gigih, berjuang keras, dan tampak paling berpeluang menang hingga tertinggal pada menit ke-89. Namun, semangat yang ditunjukkan menunjukkan bahwa hal ini tidak akan menentukan nasib mereka di turnamen ini
'Ketika Salah kembali, segalanya akan berubah,' adalah ungkapan yang sering terdengar menjelang pertandingan kedua Mesir, melawan tuan rumah. Salah masuk dalam susunan pemain inti, dan berdiri sambil tersenyum menjelang kick-off. Namun, tubuhnya masih terasa sakit.
Ikon Mesir itu mencetak gol dari titik penalti di Saint Petersburg, tetapi timnya sudah tertinggal tiga gol pada saat itu. Turnamen mereka berakhir dengan satu pertandingan tersisa.
Salah kembali mencetak gol dalam pertandingan terakhir fase grup Mesir melawan Arab Saudi, namun kekalahan tetap tak terhindarkan. The Pharaohs pulang tanpa membawa satu poin pun sebagai hasil dari usaha mereka.
Kekecewaan baru
Setelah Rusia, kisah sepak bola Mesir memasuki bab terberatnya. Generasi pemain yang sama kembali ke tanah air untuk menjadi tuan rumah Piala Afrika 2019 dengan harapan yang sangat tinggi. Namun kegembiraan itu harus ditunda, karena Mesir tersingkir di babak 16 besar melawan Afrika Selatan dalam sebuah kekalahan yang mengejutkan jutaan orang.
Dua tahun kemudian, di Kamerun 2021, dalam kondisi yang sulit, Mesir kembali berjuang. Penampilan mereka memang bukan yang terbaik, tetapi semangatnya berbeda. Salah memimpin tim yang bermain dengan sepenuh hati, saat The Pharaohs bangkit dari kekalahan melawan Nigeria di pertandingan pembuka untuk menyingkirkan Pantai Gading, Maroko, dan Kamerun dalam perjalanan menuju final melawan Senegal.
Untuk ketiga kalinya di turnamen tersebut, Mesir harus menjalani adu penalti. Namun, kali ini, Salah tidak sempat mengambil tendangannya; adu penalti berakhir dengan kemenangan Senegal sebelum ia bisa maju ke titik penalti.
Beberapa minggu kemudian, kedua tim bertemu lagi, kali ini dengan kualifikasi Piala Dunia 2022 dipertaruhkan. Lagi-lagi, pertandingan berakhir dengan adu penalti. Kali ini, however, Salah mendapat kesempatan. Ia terlihat tenang dan percaya diri di tengah sinar laser yang menyilaukan wajahnya dari tribun. Namun, saat ia menendang bola, bola itu melambung di atas mistar gawang dan menghilang ke langit malam.
Mesir terdiam tak percaya. Impian untuk kembali ke Piala Dunia sirna dalam sekejap. Namun, bahkan saat itu, keyakinan tetap ada, karena mimpi yang dibangun selama lebih dari satu abad tidak akan runtuh dalam satu malam.
Bab baru
Lalu tibalah babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, kali ini Salah tidak sendirian. Di sekelilingnya ada generasi baru yang tumbuh besar sambil menyaksikan dia naik, jatuh, dan bangkit kembali. Mereka memandangnya bukan sebagai seorang superstar, melainkan sebagai kakak laki-laki.
Semangat tim pun berubah. Sejak pertandingan pertama melawan Djibouti, jelas terlihat ada sesuatu yang berbeda. Mesir tampil terorganisir, bersemangat, dan bersatu. Salah masih mencetak gol, tetapi kali ini ia didampingi oleh Omar Marmoush dan Ahmed Sayed, alias Zizo, yang tampil memukau di sisinya.
Pelatih Hossam Hassan mondar-mandir di pinggir lapangan, berteriak dengan penuh semangat: “Tekan! Jangan mundur!” Namun, dia bukan hanya melatih—dia merasakan setiap momen. Hassan mengembalikan identitas yang telah lama hilang. Rasa takut telah sirna, karena para pemain muda yang dulu menonton Salah di televisi kini mengoper bola kepadanya di lapangan.
Pertandingan demi pertandingan, Mesir tetap tak terkalahkan. Dari 10 pertandingan kualifikasi, mereka memenangkan delapan dan imbang dua, memuncaki grup mereka dengan keyakinan yang tenang. Saat peluit akhir pertandingan kualifikasi terakhir berbunyi, Hossam tersenyum pelan dari pinggir lapangan. Misi pertama telah selesai. Para pemain, sementara itu, merayakannya dengan sederhana, seolah berkata, ‘Pekerjaan sesungguhnya baru dimulai sekarang’.
Dan kini, semua mata tertuju pada Piala Dunia. Hassan sudah merencanakan, dan Salah telah berjanji kepada para penggemar: “Kali ini, ini bukan sekadar soal ikut serta.”