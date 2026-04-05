Virgil van Dijk mengatakan para pemain Liverpool 'menyerah' saat dihajar 4-0 oleh Man City

Di musim yang sudah diwarnai oleh performa yang tidak konsisten, The Reds mencapai titik terendah baru pada Sabtu sore saat mereka dihancurkan oleh rival mereka. Meskipun Liverpool mampu bertahan di awal pertandingan, gawang mereka kebobolan beruntun sebelum babak pertama berakhir, yang berujung pada penampilan lesu di babak kedua sehingga para pendukung yang datang jauh-jauh harus meninggalkan stadion jauh sebelum peluit akhir dibunyikan.

Berbicara setelah kekalahan tersebut, Van Dijk sangat jujur mengenai kurangnya ketangguhan yang ditunjukkan di lapangan. "Tentu saja Anda keluar dari ruang ganti dengan niat yang tepat untuk mencetak gol dan mengubah skor menjadi 2-1 serta membalikkan keadaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya dan kemudian bangkit dari ketertinggalan 3-0 jelas sangat sulit di sini. Namun Anda juga tidak boleh menyerah, dan mungkin itulah yang terjadi pada titik tertentu," aku sang kapten.