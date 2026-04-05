Virgil van Dijk mengatakan para pemain Liverpool 'menyerah' saat dihajar 4-0 oleh Man City
Van Dijk mempertanyakan semangat juang tim
Di musim yang sudah diwarnai oleh performa yang tidak konsisten, The Reds mencapai titik terendah baru pada Sabtu sore saat mereka dihancurkan oleh rival mereka. Meskipun Liverpool mampu bertahan di awal pertandingan, gawang mereka kebobolan beruntun sebelum babak pertama berakhir, yang berujung pada penampilan lesu di babak kedua sehingga para pendukung yang datang jauh-jauh harus meninggalkan stadion jauh sebelum peluit akhir dibunyikan.
Berbicara setelah kekalahan tersebut, Van Dijk sangat jujur mengenai kurangnya ketangguhan yang ditunjukkan di lapangan. "Tentu saja Anda keluar dari ruang ganti dengan niat yang tepat untuk mencetak gol dan mengubah skor menjadi 2-1 serta membalikkan keadaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya dan kemudian bangkit dari ketertinggalan 3-0 jelas sangat sulit di sini. Namun Anda juga tidak boleh menyerah, dan mungkin itulah yang terjadi pada titik tertentu," aku sang kapten.
Para penggemar mulai membenci sisi Slot yang tampak lesu
Suasana di sekitar klub semakin memanas seiring dengan terus memburuknya statistik musim ini. Kekalahan telak 4-0 di Etihad menjadi titik terendah lainnya dalam apa yang kini menjadi musim terburuk klub dalam hal jumlah kekalahan sejak musim 2014-15. Banyak dari 8.000 suporter yang datang tidak bertahan hingga akhir pertandingan, sehingga Arne Slot hanya bisa memberi tepuk tangan kepada tribun suporter tamu yang nyaris kosong saat peluit akhir dibunyikan.
Van Dijk menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung, mengakui bahwa para pemain telah gagal memenuhi standar yang diharapkan dari mereka. "Para penggemar datang untuk mendukung kami dan saya hanya bisa meminta maaf kepada mereka atas penampilan yang kami tunjukkan. Kami mengecewakan diri sendiri dan manajer - tetapi kami juga mengecewakan para penggemar hari ini. Mungkin tidak sampai saat penalti itu, tetapi cara kami bermain, terutama di babak kedua, pasti menyakitkan bagi semua orang. Itu jelas menyakitkan bagi saya," tambahnya.
Szoboszlai memperparah kekacauan di Etihad
Kekecewaan ini tidak hanya dirasakan di ruang kapten. Gelandang Dominik Szoboszlai bahkan melontarkan kata-kata yang lebih keras, dengan menyebut performa tim saat ini sebagai "musim yang bencana" karena klub berisiko gagal lolos ke kompetisi Eropa utama.
"Kita harus bersatu, karena jika kita bermain seperti ini, kita bisa dengan cepat melupakan partisipasi di Liga Champions, dan juga partisipasi di Liga Champions tahun depan," peringatkan gelandang tersebut. "Jadi, kita harus introspeksi dan mulai memikirkan bagaimana kita bisa mengubah musim yang bencana ini menjadi musim yang bisa kita kenang." Gelandang asal Hungaria itu juga terlihat terlibat dalam konfrontasi yang tegang dengan para pendukung yang frustrasi setelah pertandingan.
Liga Champions menjadi penyelamat terakhir
Meskipun mengalami kegagalan di kompetisi domestik, musim Liverpool secara teknis masih terbuka lebar dengan laga perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain yang akan segera berlangsung. Namun, Van Dijk tidak menipu diri sendiri mengenai sulitnya tugas yang menanti setelah hasil yang begitu mematahkan semangat di Piala FA. Ia memperingatkan bahwa semua orang harus introspeksi jika ingin menyelamatkan sesuatu dari sisa musim ini.
"PSG kini menanti kami. Saya menonton mereka sedikit kemarin dan ini akan sangat sulit lagi. Namun, kami memiliki tanggung jawab, tidak hanya kepada diri sendiri tetapi terutama kepada para penggemar. Jika kami ingin meraih sesuatu dari musim ini, kami harus berusaha melakukan sesuatu yang istimewa dalam tiga pertandingan berikutnya," tutup sang bek.