Vinicius Junior mengeluarkan pernyataan tegas mengenai masa depannya di Real Madrid

Saat membahas masa depannya di klub, Vinicius juga menyinggung kerja samanya saat ini dengan mantan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, yang kini memimpin tim nasional Brasil. Penyerang tersebut menyoroti sifat kolaboratif dari gaya kepelatihan pelatih asal Italia itu, yang melibatkan dialog intensif antara staf dan para pemain.

“Pelatih selalu berbicara dengan para pemain. Dia menanyakan kepada kami posisi mana yang ingin kami mainkan, bagaimana kami lebih suka bertahan, tetapi keputusan akhir ada di tangannya. Percakapan ini penting bagi kami karena kami selalu belajar darinya,” jelas Vinicius. “Kami berharap ide-idenya dapat diserap secepat mungkin dan diterapkan di lapangan.”

Dia menambahkan mengenai kritik sebelumnya terhadap performanya bersama Brasil: “Saya tidak terlalu memperhatikan apa yang orang katakan. Saya tahu tugas saya dan dedikasi saya untuk Piala Dunia; itulah tempat yang diinginkan semua pemain. Mengenai performa saya saat ini, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, mencetak gol, dan memberikan assist. Saya sedang dalam performa terbaik saya saat ini. Segala yang saya lakukan di Real Madrid, saya harap juga bisa saya lakukan di sini bersama tim nasional.”