Vinicius Junior mengeluarkan pernyataan tegas mengenai masa depannya di Real Madrid
Vinicius berkomitmen untuk tetap bertahan di Madrid dalam jangka panjang
Bintang Brasil tersebut telah mengambil langkah untuk membungkam spekulasi seputar masa depannya di klub. Pemain berusia 25 tahun ini sedang mendekati titik kritis dalam kariernya, dengan kontraknya di Bernabeu yang akan berakhir pada 2027. Jadwal ini berarti ia akan memasuki 12 bulan terakhir kontraknya pada musim panas ini, sebuah situasi yang biasanya menarik perhatian klub-klub elit Eropa.
Namun, Vinicius telah menegaskan dengan jelas di mana prioritasnya berada. Saat bertugas bersama timnas Brasil, sang pemain sayap mengungkapkan keinginannya untuk tetap berada di ibu kota Spanyol dalam waktu yang dapat diprediksi. "Saya hanya memikirkan Real Madrid dan ingin bertahan di sana untuk waktu yang lama," tegas Vinicius, seperti dilansir Marca. Pernyataannya ini menjadi dorongan besar bagi klub yang ingin mempertahankan penyerang andalan mereka melampaui masa kontraknya saat ini.
Perubahan manajemen memicu perubahan ke arah yang lebih baik
Jalan menuju perpanjangan kontrak belum sepenuhnya mulus, karena negosiasi sebelumnya sempat menemui jalan buntu. Awal musim ini, ketegangan meningkat di bawah kepemimpinan mantan manajer Xabi Alonso, yang tampaknya memperumit hubungan sang pemain dengan klub. Namun, penunjukan Alvaro Arbeloa tampaknya telah menghidupkan kembali suasana di dalam skuad dan memperbaiki prospek pembicaraan kontrak Vinicius. Dengan Arbeloa kini memimpin, performa pemain Brasil itu melonjak, dan kemungkinan perpanjangan kontrak dilaporkan kembali menjadi prioritas bagi petinggi Madrid.
Bertemu kembali dengan Ancelotti di kancah internasional
Saat membahas masa depannya di klub, Vinicius juga menyinggung kerja samanya saat ini dengan mantan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, yang kini memimpin tim nasional Brasil. Penyerang tersebut menyoroti sifat kolaboratif dari gaya kepelatihan pelatih asal Italia itu, yang melibatkan dialog intensif antara staf dan para pemain.
“Pelatih selalu berbicara dengan para pemain. Dia menanyakan kepada kami posisi mana yang ingin kami mainkan, bagaimana kami lebih suka bertahan, tetapi keputusan akhir ada di tangannya. Percakapan ini penting bagi kami karena kami selalu belajar darinya,” jelas Vinicius. “Kami berharap ide-idenya dapat diserap secepat mungkin dan diterapkan di lapangan.”
Dia menambahkan mengenai kritik sebelumnya terhadap performanya bersama Brasil: “Saya tidak terlalu memperhatikan apa yang orang katakan. Saya tahu tugas saya dan dedikasi saya untuk Piala Dunia; itulah tempat yang diinginkan semua pemain. Mengenai performa saya saat ini, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, mencetak gol, dan memberikan assist. Saya sedang dalam performa terbaik saya saat ini. Segala yang saya lakukan di Real Madrid, saya harap juga bisa saya lakukan di sini bersama tim nasional.”
Siap menghadapi tantangan bahasa Prancis
Brasil saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan persahabatan melawan Prancis, di mana Vinicius akan berhadapan dengan rekan setimnya di klub, Kylian Mbappe dan Aurelien Tchouameni. Bintang Real Madrid itu menantikan pertandingan tersebut, sambil mengatakan: “Pertandingan ini akan sangat penting bagi kami. Mereka adalah tim yang hebat, begitu pula rekan-rekan setim saya di Real Madrid. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka. Ini akan menjadi ujian yang bagus bagi kami.”