Vinicius Junior dan Real Madrid mendapat angin segar karena terhindar dari cedera serius, meski timnas Brasil mengalami pukulan telak

Kekhawatiran muncul ketika pemain berusia 25 tahun itu absen dari sesi latihan bersama di Orlando, dan memilih untuk menjalani program pemulihan khusus di gym. Penyerang tersebut dilaporkan mengeluhkan kelelahan otot setelah pertandingan persahabatan intensif Brasil melawan Prancis, sehingga memicu kekhawatiran bahwa ia bisa menjadi bintang Real Madrid terbaru yang harus menjalani perawatan.

Namun, jurnalis COPE Miguel Angel Diaz memberikan kabar terbaru yang positif mengenai situasi tersebut, dengan menyatakan bahwa "Vinicius baik-baik saja" dan bahwa "jika ia tidak bermain melawan Kroasia, itu hanya sebagai tindakan pencegahan." Vinicius diperkirakan akan fit untuk perjalanan Madrid ke Mallorca akhir pekan depan. Berita ini akan menjadi dorongan besar bagi manajer Los Blancos, Alvaro Arbeloa, yang sudah harus menghadapi skuad yang tipis akibat cedera pemain lain yang sedang bertugas di tim nasional.