Vinicius Junior dan Real Madrid mendapat angin segar karena terhindar dari cedera serius, meski timnas Brasil mengalami pukulan telak
Langkah-langkah pencegahan bagi bintang Selecao
Kekhawatiran muncul ketika pemain berusia 25 tahun itu absen dari sesi latihan bersama di Orlando, dan memilih untuk menjalani program pemulihan khusus di gym. Penyerang tersebut dilaporkan mengeluhkan kelelahan otot setelah pertandingan persahabatan intensif Brasil melawan Prancis, sehingga memicu kekhawatiran bahwa ia bisa menjadi bintang Real Madrid terbaru yang harus menjalani perawatan.
Namun, jurnalis COPE Miguel Angel Diaz memberikan kabar terbaru yang positif mengenai situasi tersebut, dengan menyatakan bahwa "Vinicius baik-baik saja" dan bahwa "jika ia tidak bermain melawan Kroasia, itu hanya sebagai tindakan pencegahan." Vinicius diperkirakan akan fit untuk perjalanan Madrid ke Mallorca akhir pekan depan. Berita ini akan menjadi dorongan besar bagi manajer Los Blancos, Alvaro Arbeloa, yang sudah harus menghadapi skuad yang tipis akibat cedera pemain lain yang sedang bertugas di tim nasional.
Pembicaraan kontrak masih terhenti
Meskipun kabar terkait kebugarannya cukup menggembirakan bagi pihak Bernabeu, situasi seputar masa depan jangka panjang sang pemain tetap tak berubah. Terlepas dari statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia, belum ada perkembangan berarti terkait kemungkinan perpanjangan kontrak di ibu kota Spanyol. Menanggapi status negosiasi tersebut, Diaz menyatakan: "Mengenai perpanjangan kontraknya, belum ada pertemuan baru." Untuk saat ini, baik klub maupun sang pemain tampaknya fokus pada lapangan saat Madrid memasuki fase krusial musim ini, berupaya meraih gelar di berbagai kompetisi.
Barcelona kurang beruntung dengan Raphinha
Meskipun Madrid tampaknya lolos dari bencana, rival mereka Barcelona justru mendapat pukulan telak. Berbeda dengan rekan senegaranya Vinicius, Raphinha dipastikan harus absen dalam waktu lama setelah mengalami cedera otot paha belakang. Mantan pemain Leeds ini akan absen selama sekitar lima minggu, sehingga melewatkan sejumlah pertandingan penting di Liga Champions.
Pernyataan resmi Barcelona menyoroti betapa parahnya kehilangan ini, dengan menyatakan: "Raphinha mengalami cedera otot paha belakang kanan, sebagaimana dikonfirmasi oleh tes medis yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) setelah ia merasakan ketidaknyamanan selama pertandingan Brasil melawan Prancis di Boston pada hari Kamis. Pemain tersebut akan kembali ke Barcelona untuk memulai perawatan yang sesuai. Perkiraan waktu pemulihan adalah lima minggu. Ia terpaksa meninggalkan lapangan pada babak pertama dalam pertandingan persahabatan yang berakhir dengan kekalahan 2-1 bagi tim Amerika Selatan tersebut."
Perhatian kembali tertuju pada La Liga
Karena cedera tersebut dikategorikan sebagai cedera ringan, fokus kini beralih ke kembalinya kompetisi domestik. Real Madrid akan menghadapi Mallorca begitu kompetisi klub kembali bergulir, dan kehadiran pemain andalan bernomor punggung tujuh itu akan sangat penting bagi skema taktis Arbeloa saat mereka berusaha mempertahankan ritme di posisi kedua dan mengejar ketertinggalan empat poin dari rival mereka, Barcelona. Sementara itu, pemimpin klasemen asal Catalan ini harus menghadapi jadwal yang padat tanpa Raphinha. Mereka harus menjalani tiga pertandingan melawan Atletico Madrid dalam waktu hanya 10 hari, dimulai dengan laga La Liga sebelum dua leg perempat final Liga Champions.