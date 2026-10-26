Al Ittihad menolak untuk pulang dengan hasil yang mengecewakan dari pertandingan menghadapi klub Uzbekistan, Neftchi Fergana, setelah mencuri kemenangan berharga dengan skor 2-1, dalam laga yang mempertemukan kedua tim di Stadion "Istiqlol", pada lanjutan matchday ketiga Liga Champions Asia Elite.

Pertandingan dimulai dengan cara yang mengejutkan bagi Al Ameed, setelah tuan rumah unggul lebih awal pada menit ke-17 melalui Jamshid Iskanderov dari titik penalti, yang diberikan setelah peninjauan teknologi video, menyusul handball pemain depan Al Ittihad, Georges Elanehina, sehingga tim Arab Saudi itu dituntut untuk bangkit mengejar ketertinggalan.