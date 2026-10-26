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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Youssef En-Nesyri Antar Al-Ittihad Menang Dramatis di Asia Lewat Tembakan Dahsyat

Neftchi Fargona vs Al Ittihad
Neftchi Fargona
Al Ittihad
AFC Champions League Elite
Y. En-Nesyri
Uzbekistan
Arab Saudi
Maroko

Bintang Maroko mencuri perhatian lewat gol kemenangan di menit-menit akhir

Al Ittihad menolak untuk pulang dengan hasil yang mengecewakan dari pertandingan menghadapi klub Uzbekistan, Neftchi Fergana, setelah mencuri kemenangan berharga dengan skor 2-1, dalam laga yang mempertemukan kedua tim di Stadion "Istiqlol", pada lanjutan matchday ketiga Liga Champions Asia Elite.

Pertandingan dimulai dengan cara yang mengejutkan bagi Al Ameed, setelah tuan rumah unggul lebih awal pada menit ke-17 melalui Jamshid Iskanderov dari titik penalti, yang diberikan setelah peninjauan teknologi video, menyusul handball pemain depan Al Ittihad, Georges Elanehina, sehingga tim Arab Saudi itu dituntut untuk bangkit mengejar ketertinggalan.

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