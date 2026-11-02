Al Ittihad menelan kekalahan telak di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya, setelah tumbang di tangan Al Ain dari Uni Emirat Arab dengan skor 1-4, dalam duel yang mempertemukan kedua tim pada ajang pekan keempat Liga Champions Asia Elite. Hasil ini membuat klub Saudi tersebut terus kehilangan poin dan memberi tamu mereka kemenangan baru yang memperkuat posisinya di puncak klasemen Grup Barat.

Kekalahan itu mengembalikan ingatan pada apa yang terjadi dengan Al Nassr pada pekan pertama, ketika mereka kalah dari Al Ain dengan skor telak 4-0 di Stadion Hazza bin Zayed. Kali ini Al Ittihad merasakan pahitnya cawan yang sama, setelah kebobolan empat gol dari tim Emirat tersebut, dalam sebuah malam di mana segala upaya Al Ameed gagal menghindari kekalahan.

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