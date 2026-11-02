Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Al Ittihad vs Al Ain: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Video: Al Ain Buat Al Ittihad Rasakan Pahit seperti Al Nassr di Liga Elite Asia

Al Ittihad vs Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Champions League Elite
Arab Saudi
Uni Emirat Arab

Al-Zaeem menghajar Al-Ameed di kandangnya

Pertandingan berikutnya
ITT

ITT

Saudi Pro League

06 Nov 2026

NEO

NEO

ALW

ALW

ADNOC Pro League

08 Nov 2026

ALA

ALA

Al Ittihad menelan kekalahan telak di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya, setelah tumbang di tangan Al Ain dari Uni Emirat Arab dengan skor 1-4, dalam duel yang mempertemukan kedua tim pada ajang pekan keempat Liga Champions Asia Elite. Hasil ini membuat klub Saudi tersebut terus kehilangan poin dan memberi tamu mereka kemenangan baru yang memperkuat posisinya di puncak klasemen Grup Barat.

Kekalahan itu mengembalikan ingatan pada apa yang terjadi dengan Al Nassr pada pekan pertama, ketika mereka kalah dari Al Ain dengan skor telak 4-0 di Stadion Hazza bin Zayed. Kali ini Al Ittihad merasakan pahitnya cawan yang sama, setelah kebobolan empat gol dari tim Emirat tersebut, dalam sebuah malam di mana segala upaya Al Ameed gagal menghindari kekalahan.

Baca juga: Video: Joao Felix Menebar Pesonanya bersama Al Nassr dengan Kontribusi dan Angka-Angka yang Mengesankan

  • Kaku membuka pesta gol, Al Ain melesakkan dua gol

    Al Ain tampil mendominasi sejak awal dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-17, setelah Alejandro Romero "Caco" melepaskan tembakan indah yang merobek gawang Al Ittihad, memberi timnya keunggulan sekaligus mengacaukan perhitungan tuan rumah sejak menit-menit awal.

    Menjelang akhir babak pertama, tim asal Uni Emirat Arab itu kembali menggandakan keunggulannya, setelah Rafael Rodríguez mencetak gol kedua pada menit ke-42, sehingga Al Ain pergi ke ruang ganti dengan keunggulan dua gol tanpa balas, di tengah tugas berat yang menanti Al Ittihad pada babak kedua pertandingan.

  • Marwan Al-Sahafi Menghidupkan Kembali Harapan, Simic Mengacaukan Perhitungan Al-Ittihad

    Dan dengan dimulainya babak kedua, Al Ittihad berupaya kembali ke dalam atmosfer pertandingan, dan Marwan Al Sahafi berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-53, setelah memanfaatkan umpan matang dari Houssem Aouar, mengembalikan harapan bagi para pendukung Al Ameed serta memberikan peluang bagi timnya untuk mencoba menyamakan kedudukan.

    Namun balasan Al Ain datang dengan cepat, ketika bek Al Ittihad Jan Carlo Simic mencetak gol bunuh diri secara tidak sengaja ke gawangnya sendiri pada menit ke-58, mengembalikan selisih menjadi dua gol dan kembali menyulitkan tugas tuan rumah, setelah tim tersebut mulai menemukan keseimbangannya menyusul gol Al Sahafi.

  • Al Ittihad vs Al Ain: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Penalti lengkapi empat gol, dan Al-Ittihad bayar mahal kegagalan

    Pada menit ke-90, Al Ain melancarkan pukulan terakhir kepada Al Ittihad, setelah mendapatkan tendangan penalti yang dieksekusi dengan sukses oleh Matias Palacios, mencetak gol keempat, sehingga tim Uni Emirat Arab itu memastikan kemenangan dengan skor empat gol tanpa balas, dan menegaskan keunggulannya atas Al Ittihad dalam sebuah malam Asia yang sulit bagi tuan rumah.

    Dengan hasil ini, Al Ain menambah koleksi poinnya menjadi 12 poin, sehingga memuncaki klasemen Grup Barat Liga Champions Asia Elite, sementara perolehan poin Al Ittihad terhenti di angka 4 poin di peringkat kesembilan, sehingga perhitungan tim Arab Saudi itu dalam persaingan merebut tempat lolos menjadi rumit, setelah menyia-nyiakan peluang penting untuk memperbaiki posisinya di hadapan para pendukungnya.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
ITT

ITT

Saudi Pro League

06 Nov 2026

NEO

NEO

ALW

ALW

ADNOC Pro League

08 Nov 2026

ALA

ALA