Getty Images Sport
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Undian Carabao Cup: Chelsea menghadapi Luton Town, sementara Tottenham menjamu Charlton di putaran kedua
Raksasa London mendapat hasil undian kandang
Chelsea akan menyambut kedatangan Luton Town ke Stamford Bridge dalam laga unggulan zona selatan Carabao Cup. Chelsea, yang telah mengangkat trofi ini pada lima kesempatan, ingin menegaskan kembali dominasinya di ajang sistem gugur domestik. Keberhasilan terbaru mereka di kompetisi ini datang pada 2015, ketika gol John Terry dan gol bunuh diri Kyle Walker memastikan kemenangan 2-0 atas tim muda Tottenham asuhan Mauricio Pochettino di Wembley.
Tottenham Hotspur juga akan mendapat keuntungan bermain di kandang saat bersiap menjamu Charlton Athletic dalam pertemuan sesama tim London. Laga ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua tim sejak duel putaran ketiga Piala FA pada 2011, yang dimenangi Tottenham 3-0 berkat gol pembuka Andros Townsend dan dua gol cepat dari Jermain Defoe. Tottenham ingin mengulang sukses Carabao Cup mereka pada 2008, ketika Jonathan Woodgate mencetak gol kemenangan pada babak perpanjangan waktu untuk memastikan kemenangan 2-1 atas Chelsea di final.
- Getty Images Sport
Rivalitas regional dan pertandingan-pertandingan kunci
Undian tetap dibagi ke dalam wilayah utara dan selatan untuk meminimalkan perjalanan bagi para suporter pada tahap awal turnamen. Salah satu pertandingan paling menarik dari undian wilayah selatan mempertemukan Southampton melawan West Ham United di St Mary's dalam duel dua mantan tim Premier League.
Di wilayah utara, laga utama akan mempertemukan Nottingham Forest sebagai tuan rumah melawan Leeds United di City Ground. Forest, yang mencapai semifinal Liga Europa musim lalu, akan menghadapi ujian berat melawan Leeds yang selalu mampu menciptakan kejutan dalam sepak bola sistem gugur. Sementara itu, di wilayah utara, Newcastle United mendapat laga kandang melawan West Bromwich Albion, sedangkan Everton harus bertandang ke Deepdale untuk menghadapi Preston North End.
Juara bertahan dan rekor kepelatihan
Manchester City memasuki undian sebagai juara bertahan setelah kemenangan dramatis mereka atas Arsenal di Wembley musim lalu. Dalam final itu, dua gol pada babak kedua dari bintang muda yang tengah naik daun, Nico O'Reilly, menjadi pembeda saat City meraih gelar Carabao Cup kesembilan mereka. Kemenangan itu sangat signifikan bagi Pep Guardiola, karena membuatnya menjadi manajer pertama dalam sejarah sepakbola Inggris yang menjuarai Piala Liga lima kali.
Pertandingan putaran kedua saat ini dijadwalkan berlangsung pada pekan yang dimulai Senin, 24 Agustus. Meski undian utama telah selesai, waktu kick-off spesifik dan pilihan siaran televisi diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.
- Getty Images Sport
Hasil undian putaran kedua Carabao Cup selengkapnya
Wilayah utara
Stoke City vs. Hull City
Newcastle United vs. West Bromwich Albion
Blackburn Rovers vs. Sheffield United
Nottingham Forest vs. Leeds United
Doncaster Rovers vs. Middlesbrough
Barnsley vs. Crewe Alexandra
Preston North End vs. Everton
Blackpool vs. Lincoln City
Sheffield Wednesday vs. Wolverhampton Wanderers
Bradford City vs. Burnley
Fleetwood Town vs. Shrewsbury Town
Wilayah selatan
Walsall vs. Leyton Orient
Ipswich Town vs. Leicester City
Cardiff City vs. Norwich City
Stevenage vs. Reading
Cambridge United vs. Millwall
Birmingham City vs. Brentford
Southampton vs. West Ham United
Watford vs. Peterborough United
Fulham vs. AFC Wimbledon
Plymouth Argyle/Exeter City vs. Coventry City
Chelsea vs. Luton Town
Tottenham Hotspur vs. Charlton Athletic
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