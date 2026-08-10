Chelsea akan menyambut kedatangan Luton Town ke Stamford Bridge dalam laga unggulan zona selatan Carabao Cup. Chelsea, yang telah mengangkat trofi ini pada lima kesempatan, ingin menegaskan kembali dominasinya di ajang sistem gugur domestik. Keberhasilan terbaru mereka di kompetisi ini datang pada 2015, ketika gol John Terry dan gol bunuh diri Kyle Walker memastikan kemenangan 2-0 atas tim muda Tottenham asuhan Mauricio Pochettino di Wembley.

Tottenham Hotspur juga akan mendapat keuntungan bermain di kandang saat bersiap menjamu Charlton Athletic dalam pertemuan sesama tim London. Laga ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua tim sejak duel putaran ketiga Piala FA pada 2011, yang dimenangi Tottenham 3-0 berkat gol pembuka Andros Townsend dan dua gol cepat dari Jermain Defoe. Tottenham ingin mengulang sukses Carabao Cup mereka pada 2008, ketika Jonathan Woodgate mencetak gol kemenangan pada babak perpanjangan waktu untuk memastikan kemenangan 2-1 atas Chelsea di final.