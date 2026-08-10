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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Undian Carabao Cup: Chelsea menghadapi Luton Town, sementara Tottenham menjamu Charlton di putaran kedua

Chelsea
Tottenham Hotspur
Carabao Cup
Newcastle United
Leeds United
Nottingham Forest

Jalan menuju Wembley kini menjadi lebih jelas bagi tim-tim raksasa Premier League setelah pengundian putaran kedua Carabao Cup rampung. Chelsea dan Tottenham Hotspur sama-sama mendapat laga kandang melawan lawan dari divisi yang lebih rendah saat mereka berupaya mengakhiri puasa gelar masing-masing di kompetisi ini.

  • Raksasa London mendapat hasil undian kandang

    Chelsea akan menyambut kedatangan Luton Town ke Stamford Bridge dalam laga unggulan zona selatan Carabao Cup. Chelsea, yang telah mengangkat trofi ini pada lima kesempatan, ingin menegaskan kembali dominasinya di ajang sistem gugur domestik. Keberhasilan terbaru mereka di kompetisi ini datang pada 2015, ketika gol John Terry dan gol bunuh diri Kyle Walker memastikan kemenangan 2-0 atas tim muda Tottenham asuhan Mauricio Pochettino di Wembley.

    Tottenham Hotspur juga akan mendapat keuntungan bermain di kandang saat bersiap menjamu Charlton Athletic dalam pertemuan sesama tim London. Laga ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua tim sejak duel putaran ketiga Piala FA pada 2011, yang dimenangi Tottenham 3-0 berkat gol pembuka Andros Townsend dan dua gol cepat dari Jermain Defoe. Tottenham ingin mengulang sukses Carabao Cup mereka pada 2008, ketika Jonathan Woodgate mencetak gol kemenangan pada babak perpanjangan waktu untuk memastikan kemenangan 2-1 atas Chelsea di final.

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  • West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport

    Rivalitas regional dan pertandingan-pertandingan kunci

    Undian tetap dibagi ke dalam wilayah utara dan selatan untuk meminimalkan perjalanan bagi para suporter pada tahap awal turnamen. Salah satu pertandingan paling menarik dari undian wilayah selatan mempertemukan Southampton melawan West Ham United di St Mary's dalam duel dua mantan tim Premier League.

    Di wilayah utara, laga utama akan mempertemukan Nottingham Forest sebagai tuan rumah melawan Leeds United di City Ground. Forest, yang mencapai semifinal Liga Europa musim lalu, akan menghadapi ujian berat melawan Leeds yang selalu mampu menciptakan kejutan dalam sepak bola sistem gugur. Sementara itu, di wilayah utara, Newcastle United mendapat laga kandang melawan West Bromwich Albion, sedangkan Everton harus bertandang ke Deepdale untuk menghadapi Preston North End.

  • Juara bertahan dan rekor kepelatihan

    Manchester City memasuki undian sebagai juara bertahan setelah kemenangan dramatis mereka atas Arsenal di Wembley musim lalu. Dalam final itu, dua gol pada babak kedua dari bintang muda yang tengah naik daun, Nico O'Reilly, menjadi pembeda saat City meraih gelar Carabao Cup kesembilan mereka. Kemenangan itu sangat signifikan bagi Pep Guardiola, karena membuatnya menjadi manajer pertama dalam sejarah sepakbola Inggris yang menjuarai Piala Liga lima kali.

    Pertandingan putaran kedua saat ini dijadwalkan berlangsung pada pekan yang dimulai Senin, 24 Agustus. Meski undian utama telah selesai, waktu kick-off spesifik dan pilihan siaran televisi diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

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    Hasil undian putaran kedua Carabao Cup selengkapnya

    Wilayah utara

    Stoke City vs. Hull City

    Newcastle United vs. West Bromwich Albion

    Blackburn Rovers vs. Sheffield United

    Nottingham Forest vs. Leeds United

    Doncaster Rovers vs. Middlesbrough

    Barnsley vs. Crewe Alexandra

    Preston North End vs. Everton

    Blackpool vs. Lincoln City

    Sheffield Wednesday vs. Wolverhampton Wanderers

    Bradford City vs. Burnley

    Fleetwood Town vs. Shrewsbury Town

    Wilayah selatan

    Walsall vs. Leyton Orient

    Ipswich Town vs. Leicester City

    Cardiff City vs. Norwich City

    Stevenage vs. Reading

    Cambridge United vs. Millwall

    Birmingham City vs. Brentford

    Southampton vs. West Ham United

    Watford vs. Peterborough United

    Fulham vs. AFC Wimbledon

    Plymouth Argyle/Exeter City vs. Coventry City

    Chelsea vs. Luton Town

    Tottenham Hotspur vs. Charlton Athletic