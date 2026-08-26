Badan pengatur sepak bola Eropa diperkirakan secara resmi akan mundur dari ambang perpecahan bersejarah dengan FIFA dalam pertemuan federasi anggota di Monaco, Kamis ini. Pertemuan yang digelar menjelang undian Liga Champions itu kemungkinan akan membuat anggota UEFA memberikan suara untuk mengakhiri ancaman boikot yang telah membayangi sepak bola internasional selama berminggu-minggu, menurut seseorang yang mengetahui proposal tersebut dan berbicara kepada The Associated Press pada Rabu.

Penyelesaian konflik ini menjadi kelegaan besar bagi sepak bola dunia, karena membuka jalan bagi beberapa negara papan atas untuk tampil di turnamen mendatang tanpa bayang-bayang penarikan diri karena alasan politik. Secara khusus, hal ini memastikan enam tim Eropa dapat melanjutkan persiapan akhir mereka untuk Piala Dunia Wanita U-20 FIFA, yang dijadwalkan dimulai pada 5 September di Polandia.