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UEFA siap mengakhiri ancaman boikot terhadap FIFA setelah ada jaminan terkait rencana Infantino yang dibatalkan
Jaminan-jaminan mengarah pada gencatan senjata
Badan pengatur sepak bola Eropa diperkirakan secara resmi akan mundur dari ambang perpecahan bersejarah dengan FIFA dalam pertemuan federasi anggota di Monaco, Kamis ini. Pertemuan yang digelar menjelang undian Liga Champions itu kemungkinan akan membuat anggota UEFA memberikan suara untuk mengakhiri ancaman boikot yang telah membayangi sepak bola internasional selama berminggu-minggu, menurut seseorang yang mengetahui proposal tersebut dan berbicara kepada The Associated Press pada Rabu.
Penyelesaian konflik ini menjadi kelegaan besar bagi sepak bola dunia, karena membuka jalan bagi beberapa negara papan atas untuk tampil di turnamen mendatang tanpa bayang-bayang penarikan diri karena alasan politik. Secara khusus, hal ini memastikan enam tim Eropa dapat melanjutkan persiapan akhir mereka untuk Piala Dunia Wanita U-20 FIFA, yang dijadwalkan dimulai pada 5 September di Polandia.
- AFP
Runtuhnya rencana senilai $20 miliar
Ketegangan mencapai titik didih bulan lalu ketika detail muncul mengenai rencana ambisius Infantino untuk membentuk anak usaha senilai $20 miliar guna mengendalikan hak komersial FIFA, termasuk Piala Dunia. Entitas yang diusulkan itu, yang dilaporkan bernama FIFA Forward Enterprise, dimaksudkan agar 20% sahamnya dimiliki oleh konsorsium investor swasta yang dipimpin oleh sebuah dana yang berbasis di New York.
Di bawah tekanan besar, presiden FIFA itu terpaksa membatalkan proposal tersebut hanya dalam waktu empat hari sejak diungkap ke publik. Namun, UEFA tetap skeptis dan menuntut jaminan resmi bahwa pemisahan usaha itu tidak akan diberi merek baru atau diajukan dalam bentuk yang sedikit diubah pada masa depan. "UEFA kemudian mengatakan mereka menginginkan jaminan bahwa pemisahan usaha itu, yang akan disebut FIFA Forward Enterprise, tidak akan diajukan dalam bentuk yang berbeda. Jaminan itu kini telah diterima," kata orang tersebut kepada AP.
Infantino menghadapi tantangan kepemimpinan
Meski permusuhan langsung mulai mereda, hubungan antara Infantino dan para pemimpin Eropa tetap tegang. Pada 1 Agustus, UEFA secara terbuka menyatakan tidak memiliki kepercayaan terhadap kepemimpinan Infantino, sebuah langkah yang secara luas ditafsirkan sebagai tembakan pembuka dalam upaya untuk menggagalkan pemilihannya kembali tahun depan. Menegaskan keretakan yang kian membesar ini, Federasi Sepakbola Italia (FIGC) pada Rabu mengeluarkan pernyataan yang secara resmi menarik dukungannya untuk presiden FIFA yang tengah disorot itu, sekaligus menegaskan komitmennya untuk sejalan dengan UEFA dan mitra-mitra Eropa dalam mendorong model sepakbola yang berakar pada merit, keberlanjutan, dan fokus pada penggemar.
Dampak dari rencana investor itu tak terbantahkan telah merusak posisi Infantino di mata konstituen paling kuatnya. Jadwal untuk pemilihan mendatang juga sudah ditetapkan, dengan tenggat 18 November bagi para kandidat untuk masuk dalam kontestasi presiden. Pemungutan suara terakhir dijadwalkan berlangsung empat bulan kemudian dalam Kongres FIFA di Rabat, Maroko.
- Getty Images
Fokus kembali beralih ke lapangan
Bagi para pemain dan pelatih yang terlibat dalam struktur tim nasional Eropa, berakhirnya ancaman boikot memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan. Bersama kekuatan besar Prancis dan Spanyol, negara-negara seperti Inggris, Italia, Portugal, dan tuan rumah turnamen Polandia kini dapat sepenuhnya memusatkan perhatian pada Piala Dunia Wanita U-20.
Setelah turnamen U-20 tersebut, agenda berikutnya di Eropa yang berada di bawah naungan FIFA adalah playoff kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, yang akan berlangsung pada 9-13 Oktober. Sementara itu, kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia pria berikutnya belum dijadwalkan dimulai hingga 2029.
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