Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, mempertanyakan mekanisme yang menyebabkan pencabutan skorsing Folarin Balugun, bintang tim nasional AS, meskipun ia diusir dari lapangan dalam pertandingan melawan Ekuador.

FIFA menegaskan bahwa Balogun akan memenuhi syarat untuk bermain bersama Amerika Serikat melawan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia, setelah penundaan pelaksanaan hukuman skorsing satu pertandingan yang dijatuhkan akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Bosnia dan Herzegovina.

Federasi Sepak Bola Belgia menyatakan bahwa mereka “terkejut” dengan keputusan ini, sementara ABC News melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menghubungi Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk meninjau kembali hukuman yang dijatuhkan kepada Balogun.

Pemain Inggris Kwansa tersebut diusir dari lapangan saat Inggris mengalahkan Meksiko dengan skor 3-2 di Stadion Azteca.

“Harry Kane mungkin bisa meminta bantuan Presiden Trump untuk membatalkan kartu merah yang diterima Kwanasa,” kata Tuchel sambil bercanda dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh ESPN.

Ia melanjutkan, “Pertama-tama, dan agar jelas, saya pikir apa yang terjadi pada Balugun tidak pantas mendapat kartu merah. Namun, teknologi video (VAR) ikut campur, dan jelas bahwa tiga orang di ruang VAR bersama wasit meninjau tayangan ulang dan menilai itu layak mendapat kartu kuning, sehingga keputusan itu diambil.”

Dia menambahkan, “Siapa yang berwenang membatalkan keputusan ini? Kapan? Berdasarkan apa? Dan sampai sejauh mana hal ini bisa berlanjut? Bagi saya, ini hanya aneh. Kami hanya ingin ada konsistensi dalam pengambilan keputusan.”