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Tukhel: Mungkin Trump bisa membatalkan pemecatan Kwansa seperti halnya Balugun

Mexico vs England
Mexico
England
World Cup
T. Tuchel
F. Balogun
Meksiko
Inggris
AS

Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, mempertanyakan mekanisme yang menyebabkan pencabutan skorsing Folarin Balugun, bintang tim nasional AS, meskipun ia diusir dari lapangan dalam pertandingan melawan Ekuador.

FIFA menegaskan bahwa Balogun akan memenuhi syarat untuk bermain bersama Amerika Serikat melawan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia, setelah penundaan pelaksanaan hukuman skorsing satu pertandingan yang dijatuhkan akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Bosnia dan Herzegovina.

Federasi Sepak Bola Belgia menyatakan bahwa mereka “terkejut” dengan keputusan ini, sementara ABC News melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menghubungi Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk meninjau kembali hukuman yang dijatuhkan kepada Balogun.

Pemain Inggris Kwansa tersebut diusir dari lapangan saat Inggris mengalahkan Meksiko dengan skor 3-2 di Stadion Azteca.

“Harry Kane mungkin bisa meminta bantuan Presiden Trump untuk membatalkan kartu merah yang diterima Kwanasa,” kata Tuchel sambil bercanda dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh ESPN.

Ia melanjutkan, “Pertama-tama, dan agar jelas, saya pikir apa yang terjadi pada Balugun tidak pantas mendapat kartu merah. Namun, teknologi video (VAR) ikut campur, dan jelas bahwa tiga orang di ruang VAR bersama wasit meninjau tayangan ulang dan menilai itu layak mendapat kartu kuning, sehingga keputusan itu diambil.”

Dia menambahkan, “Siapa yang berwenang membatalkan keputusan ini? Kapan? Berdasarkan apa? Dan sampai sejauh mana hal ini bisa berlanjut? Bagi saya, ini hanya aneh. Kami hanya ingin ada konsistensi dalam pengambilan keputusan.”

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Apakah Harry Kane akan mengambil langkah untuk menemui Trump?

    Dia melanjutkan, “Lalu, bagaimana dengan kartu kuning yang diterima Declan Rice pada menit pertama? Kita bisa terus membahas hal ini tanpa henti. Menurut saya, itu bukan kartu kuning. Apakah kartu itu akan dicabut? Dan apakah Prancis akan mencabut kartu kuning yang diterima Oliseh saat melawan Paraguay, yang sebenarnya tidak pantas mendapat peringatan?”

    Dia menegaskan, “Ke mana arah masalah ini? Saya tidak tahu peraturan-peraturannya, dan saya bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Saya hanya akan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi.”

    Trump sebelumnya memuji Harry Kane melalui platform Truth Social setelah kemenangan Inggris, dan menyebutnya sebagai “pemain hebat”. 

    Ketika ditanya apakah kapten Inggris itu bisa berbicara dengan Presiden AS mengenai kasus Kwansa, Tuchel menjawab sambil tersenyum, “Mungkin… itu titik awal yang bagus.”

    Ketika ditanya lagi mengenai kemungkinan banding, Tuchel berkata, “Di mana hal ini dimulai dan di mana berakhir? Apakah kita bisa membatalkan keputusan-keputusan itu atau tidak? Apa yang sebenarnya terjadi?”

    Dia menambahkan, “Pertanyaan yang saya ajukan adalah: di mana kita menarik garis batasnya? Saya tidak punya jawaban untuk itu. Sampai di mana masalah ini akan berakhir? Apakah kita akan mengajukan banding atas setiap kartu kuning yang menurut kita tidak pantas? Atau setiap kartu merah yang menurut kita tidak benar? Dan siapa yang menentukan hal itu?”

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