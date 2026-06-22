Tuchel menghancurkan dan membangun kembali... Bagaimana Inggris melepaskan diri dari warisan Southgate?

Mungkin perbedaan paling mencolok di antara para pelatih adalah titik awal dalam membangun tim. Selama masa kepemimpinan Southgate, fokusnya sering kali tertuju pada pemanfaatan talenta terbaik yang tersedia di dalam tim nasional. Bahkan ketika hal itu mengharuskan penempatan beberapa pemain di posisi atau peran yang tidak sesuai dengan kemampuan terbaik mereka, pelatih asal Inggris itu lebih memilih untuk memberikan tempat bagi para bintang dalam susunan pemain.

Pada Kejuaraan Eropa 2024 misalnya, kita melihat Phil Foden berperan sebagai sayap kiri, Cole Palmer di posisi-posisi menyerang di antara lini, dan Trent Alexander-Arnold di lini tengah, meskipun peran-peran tersebut tidak selalu selaras dengan karakteristik alami mereka.

Sedangkan Tuchel justru mengambil pendekatan yang sepenuhnya berlawanan. Pelatih asal Jerman ini memulai dengan menentukan sistem taktis yang diinginkannya, lalu memilih pemain yang mampu menjalankan peran tersebut dengan tepat, tanpa memandang nama besar atau popularitas mereka di media. Oleh karena itu, ia tidak ragu untuk mencoret nama-nama terkenal seperti Foden, Palmer, dan Alexander-Arnold dari skuad Piala Dunia, dan lebih memilih pemain yang menurutnya lebih sesuai dengan sistemnya.

Morgan Rogers adalah salah satu contoh paling menonjol dalam hal ini. Pemilihannya tidak didasarkan pada ketenaran atau nilai pemasaran, melainkan pada kemampuannya untuk memenuhi tuntutan taktis yang diminta Tuchel dari seorang pemain nomor 10.

Perbedaan ini mengungkap dua filosofi yang sama sekali berbeda; yang pertama mengandalkan penyesuaian sistem untuk melayani para bintang, sedangkan yang kedua mengandalkan pemilihan pemain untuk melayani sistem.