Tuchel menghancurkan dan membangun kembali... Bagaimana Inggris melepaskan diri dari warisan Southgate?

Sudah bertahun-tahun lamanya, tim nasional Inggris terus mencari formula ideal yang memadukan hasil yang meyakinkan dengan penampilan yang menghibur. Meskipun Gareth Southgate berhasil mengembalikan tim ini ke panggung kompetisi dunia dan membawanya ke babak-babak akhir di turnamen besar, kedatangan Thomas Tuchel sebagai pelatih kepala membawa gagasan yang sama sekali berbeda tentang cara meraih kesuksesan.
Pertandingan pembuka Inggris di Piala Dunia 2026 melawan Kroasia, yang berakhir dengan kemenangan dramatis 4-2, memberikan gambaran yang jelas kepada para penggemar mengenai ciri-ciri perubahan ini. Inggris tampak lebih berani, lebih langsung, dan lebih siap mengambil risiko dibandingkan dengan tim yang biasa disaksikan para penggemar selama era Southgate.
Meskipun penilaian akhir terhadap setiap proyek kepelatihan bergantung pada gelar dan hasil yang diraih, perbandingan antara kedua pelatih tersebut mengungkap perbedaan mendasar dalam filosofi permainan, cara pemilihan pemain, dan strategi menghadapi pertandingan besar, demikian dilaporkan oleh "BBC".