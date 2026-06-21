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Tradisi lama... Bouadi semakin dekat dengan Real Madrid dengan skenario seperti Özil dan James

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Bintang asal Maroko ini memikat para pencari bakat Real Madrid dan klub-klub besar Eropa

Dalam langkah yang mengingatkan kembali pada kebiasaannya yang sudah lama dan bersejarah dalam memanfaatkan Piala Dunia sebagai ajang untuk memperkuat skuadnya, Real Madrid semakin gencar memantau para pemain unggulan di Piala Dunia 2026.

Real Madrid telah menunjukkan taringnya sejak dini di bursa transfer musim panas ini dengan merekrut pemain-pemain kelas berat, dimulai dengan mengembalikan José Mourinho ke kursi pelatih kepala, sebelum secara resmi mengontrak Bernardo Silva, Marc Cucurella, dan Ibrahima Konaté, sementara berbagai sumber secara kuat mengabarkan bahwa klub tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Denzel Dumfries.

Yang menarik dari perekrutan ini adalah bahwa semua pemain tersebut akan membela tim nasional masing-masing di Piala Dunia 2026, sehingga sedikit meredam kritik yang dilontarkan oleh pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, terkait keputusan klub yang tidak merekrut pemain lokal dari skuad tersebut.

  • Bouadi menarik perhatian Real Madrid

    Dalam artikelnya hari Minggu ini, Pemimpin Redaksi surat kabar AS Spanyol, José Félix Díaz, menulis bahwa bintang muda Maroko Ayoub Bouadi, pemain Lille asal Prancis dan gelandang timnas Maroko, merupakan nama terbaru yang masuk dalam daftar incaran Real Madrid, setelah ia memukau para pengamat dengan penampilannya yang menonjol dalam dua pertandingan melawan Brasil dan Skotlandia.

    Ia menyebutkan: “Menurut sumber yang mengetahui perkembangan klub Real Madrid, manajemen secara cermat memantau sejumlah nama yang menonjol selama turnamen ini, namun Bouadi (18 tahun) mendapat perhatian luar biasa, di mana ia digambarkan sebagai ‘yang paling bersinar’ di antara talenta-talenta muda, di tengah persaingan dari klub-klub besar yang memantau performanya di Amerika Serikat.”

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  • Kebiasaan lama... Kasus Özil dan James

    Jurnalis asal Spanyol tersebut menegaskan bahwa langkah Real Madrid terhadap Bouadi ini “merupakan bagian dari kembalinya klub ke kebiasaan lama, yaitu merekrut bintang-bintang terkemuka Piala Dunia, persis seperti yang dilakukannya setelah Piala Dunia 2010 dan 2014, ketika merekrut Mesut Özil (Jerman), kemudian James Rodríguez (Kolombia), dan Keylor Navas (Kosta Rika) secara berturut-turut, sementara klub tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Toni Kroos sebelum turnamen dimulai (2014).

    Ia menambahkan: “Saat ini, Real Madrid diwakili oleh 14 pemain di Piala Dunia, setelah bergabungnya Marc Cucurella, Bernardo Silva, dan Ibrahima Konaté, serta menunggu pengumuman kesepakatan Denzel Dumfries. Perkiraan menunjukkan kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah selama sisa satu bulan kompetisi ini, karena manajemen Real Madrid tidak menyembunyikan niatnya untuk memantau ‘semua bintang yang tampil gemilang’ selama 40 hari kompetisi, dengan tujuan untuk melengkapi skuad untuk musim depan.”

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  • Senyuman saja sudah cukup: Buadi tidak terpengaruh oleh tekanan

    Bouadi, yang bermain untuk klub Lille, tampil gemilang dalam dua pertandingan pertama Maroko, di mana ia menunjukkan keberanian dan ketepatan dalam membangun serangan, sehingga media menjulukinya sebagai “bakat masa depan”.

    Setelah pertandingan melawan Skotlandia, pemain muda ini menghadapi pertanyaan langsung dari para jurnalis di zona campuran mengenai masa depannya dan kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid, namun ia hanya tersenyum dan pergi dengan gembira, tanpa memberikan pernyataan apa pun mengenai tujuan selanjutnya.

    Manajer AS menyimpulkan: “Di sisi lain, orang-orang terdekat sang pemain dan tim nasional Maroko menegaskan bahwa masa depan Bouadi tidak akan berada di Lille, dalam situasi yang mengingatkan pada kasus Michael Olise (pemain Bayern Munich), di mana nilai pasar keduanya terus meningkat seiring setiap pertandingan di Piala Dunia, terutama karena Bouadi tampaknya tidak terpengaruh oleh tekanan bermain di level internasional dan menjadi starter di Piala Dunia pada usia 18 tahun saja".

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