Tradisi lama... Bouadi semakin dekat dengan Real Madrid dengan skenario seperti Özil dan James

Dalam langkah yang mengingatkan kembali pada kebiasaannya yang sudah lama dan bersejarah dalam memanfaatkan Piala Dunia sebagai ajang untuk memperkuat skuadnya, Real Madrid semakin gencar memantau para pemain unggulan di Piala Dunia 2026.

Real Madrid telah menunjukkan taringnya sejak dini di bursa transfer musim panas ini dengan merekrut pemain-pemain kelas berat, dimulai dengan mengembalikan José Mourinho ke kursi pelatih kepala, sebelum secara resmi mengontrak Bernardo Silva, Marc Cucurella, dan Ibrahima Konaté, sementara berbagai sumber secara kuat mengabarkan bahwa klub tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Denzel Dumfries.

Yang menarik dari perekrutan ini adalah bahwa semua pemain tersebut akan membela tim nasional masing-masing di Piala Dunia 2026, sehingga sedikit meredam kritik yang dilontarkan oleh pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, terkait keputusan klub yang tidak merekrut pemain lokal dari skuad tersebut.