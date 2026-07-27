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Titik Balik yang Membuka Kembali Berkas yang Tertutup: Kepercayaan Real Madrid Meningkat soal Rodri

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Bola kini berada di lapangan Manchester City.

Manajemen Real Madrid terus meninjau ulang prioritas mereka di bursa transfer musim panas, di saat penampilan terbaru dari sejumlah bintang Eropa mendorong para petinggi klub untuk mengevaluasi kembali sejumlah berkas yang sebelumnya telah ditutup, seiring semakin dekatnya awal musim baru.
Real Madrid kini semakin optimistis dengan kemungkinan mendatangkan gelandang Manchester City asal Spanyol, Rodri, selama periode transfer musim panas saat ini, menurut yang ditegaskan jaringan ESPN.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa klub Los Blancos telah mengubah sikapnya secara drastis terhadap pemain berusia 30 tahun itu, setelah sebelumnya sempat mengesampingkan gagasan untuk merekrutnya karena kekhawatiran internal terkait rekam jejak fisik dan cedera yang dialaminya baru-baru ini.

Jaringan itu menjelaskan bahwa penampilan luar biasa yang ditunjukkan Rodri saat Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026, dalam kapasitasnya sebagai kapten timnas, mendorong presiden klub Florentino Perez dan para petinggi untuk membuka kembali berkas tersebut serta menyetujui intensifikasi upaya untuk merekrutnya.

Jaringan itu mengisyaratkan bahwa Rodri sendiri berkeinginan untuk pindah ke Real Madrid, meski Paris Saint-Germain berupaya masuk ke jalur negosiasi.

  • Rintangan utama

    Meski optimisme klub Spanyol itu kian meningkat, kendala utama tetap berada pada sikap Manchester City, karena sang pemain memasuki tahun terakhir kontraknya dengan klub Inggris tersebut, yang menempatkan manajemen di hadapan dua pilihan: menjualnya musim panas ini atau menanggung risiko kepergiannya secara gratis setelah musim berakhir.

    Menurut laporan tersebut, Manchester City tidak akan menyetujui kepergian gelandang Spanyol itu sebelum mendatangkan pengganti yang mampu memimpin lini tengah di bawah arahan pelatih Enzo Maresca.

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    • Iklan

  • Bersabar

    ESPN menegaskan bahwa Real Madrid siap bersabar selama negosiasi antara kedua klub, namun yakin akan kemungkinan tercapainya kesepakatan finansial yang sesuai untuk merampungkan transfer tersebut.

    Laporan itu menambahkan bahwa merekrut Rodri akan menjadi puncak dari bursa transfer musim panas yang ambisius di bawah kepemimpinan pelatih yang kembali, Jose Mourinho, setelah klub tersebut menuntaskan transfer Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, dan Bernardo Silva.

    Laporan itu ditutup dengan menyebutkan bahwa Real Madrid di sisi lain berupaya menjual sejumlah pemain tim utama untuk meringankan beban gaji dan memberi ruang bagi para pemain baru, terutama dengan semakin dekatnya kedatangan sang winger Yan Diomande dalam transfer yang diperkirakan bernilai sekitar 135 juta euro.

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