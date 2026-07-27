Manajemen Real Madrid terus meninjau ulang prioritas mereka di bursa transfer musim panas, di saat penampilan terbaru dari sejumlah bintang Eropa mendorong para petinggi klub untuk mengevaluasi kembali sejumlah berkas yang sebelumnya telah ditutup, seiring semakin dekatnya awal musim baru.

Real Madrid kini semakin optimistis dengan kemungkinan mendatangkan gelandang Manchester City asal Spanyol, Rodri, selama periode transfer musim panas saat ini, menurut yang ditegaskan jaringan ESPN.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa klub Los Blancos telah mengubah sikapnya secara drastis terhadap pemain berusia 30 tahun itu, setelah sebelumnya sempat mengesampingkan gagasan untuk merekrutnya karena kekhawatiran internal terkait rekam jejak fisik dan cedera yang dialaminya baru-baru ini.

Jaringan itu menjelaskan bahwa penampilan luar biasa yang ditunjukkan Rodri saat Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026, dalam kapasitasnya sebagai kapten timnas, mendorong presiden klub Florentino Perez dan para petinggi untuk membuka kembali berkas tersebut serta menyetujui intensifikasi upaya untuk merekrutnya.

Jaringan itu mengisyaratkan bahwa Rodri sendiri berkeinginan untuk pindah ke Real Madrid, meski Paris Saint-Germain berupaya masuk ke jalur negosiasi.