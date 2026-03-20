Di tim nasional, 19 bulan kemudian. Federico Chiesa kembali mengenakan seragam biru, Gattuso memutuskan untuk memasukkannya ke dalam daftar 28 pemain yang dipanggil untuk pertandingan melawan Irlandia Utara, yang dijadwalkan pada Kamis di Bergamo, dalam apa yang seharusnya menjadi pertandingan uji coba pertama dari dua pertandingan untuk lolos ke Piala Dunia di Meksiko-Amerika Serikat-Kanada. Penyerang Liverpool ini masuk dalam skuad, berbeda dengan Bernardeschi dan Zaniolo yang, meski tampil bagus di Bologna dan Udine, tidak dipanggil dan akan menonton dari depan TV sambil mendukung tim. Keputusan pelatih ini sama sekali tidak terduga, bahkan agak mengejutkan, terutama setelah apa yang terjadi musim gugur lalu. Untuk memahami situasi ini dengan lebih jelas, kita perlu kembali ke bulan Oktober, ketika Chiesa menerima panggilan dari timnas Italia dan memilih untuk tidak menanggapinya. Alasannya? Ia merasa belum siap, baik secara fisik maupun mental. Alasan ini juga digunakan pada bulan November, setelah pertemuan dengan Gattuso, yang menginginkannya tersedia untuk pertandingan melawan Moldova dan Norwegia.
Tindakan tegas Velasco dan keputusan kontroversial Gattuso: mengapa tepat memanggil Chiesa ke tim nasional
KEPUTUSAN YANG DIBUAT BERSAMA DENGAN GATTUSO
Sebuah sikap yang membuat Chiesa menjadi sasaran kritik, namun sangat didukung oleh pelatih: "Masalah Chiesa itu sederhana: saya sering berbicara dengan para pemain saya, saya sering memberi tekanan pada mereka. Dengan Fede, setiap minggu kami melakukan percakapan panjang, dan dia tahu apa yang saya pikirkan tentang dirinya, tapi pada akhirnya kita harus menghormati apa yang dikatakan seorang pemain. Dia tidak merasa 100% fit dan ingin benar-benar pulih sepenuhnya." Apakah Gattuso tepat memanggilnya untuk, dalam skenario terbaik, dua pertandingan yang menentukan? Benarkah memanggil seorang pemain yang telah dua kali menolak seragam Timnas untuk dua pertandingan krusial bagi masa depan sepak bola kita?
VELASCO YANG TEGAS
"Tidak" adalah jawaban Julio Velasco. Menurut pelatih kepala ItalVolley peraih medali emas Olimpiade Paris, tidak ada tempat bagi mereka yang menolak pemanggilan: "Siapa pun yang di masa lalu menolak tim nasional, tetap tidak akan dipanggil sekarang. Tidak mungkin memutuskan untuk menjalani perawatan sendiri lalu kembali. Kami yang akan memutuskannya bersama para dokter." Jelas dia tidak merujuk pada Federico Chiesa, tapi kata-katanya sangat tepat. Setelah penolakan pada Oktober dan November, banyak yang tidak ingin mantan pemain Juventus dan Fiorentina itu mengenakan seragam biru. Terlebih lagi setelah musim di mana ia hanya menjadi pemain cadangan di Liverpool: 31 pertandingan, 3 gol, dan 3 assist dalam total waktu bermain sedikit lebih dari 600 menit, dengan rata-rata 21 menit per pertandingan.
GATTUSO BENAR
Pemilihan Chiesa ke tim nasional merupakan keputusan yang kontroversial, dan Gattuso siap memberikan penjelasannya. Dalam menghadapi tanggung jawab, Rino tidak pernah mundur; jika ia memilih memanggilnya, itu karena ia yakin Chiesa dapat memberikan nilai tambah, bukan karena tidak ada alternatif lain. Dan ada alasan untuk mempercayainya. Dengan 51 penampilan, pemain nomor 14 Liverpool saat ini, yang tidak mengenakan seragam Azzurri sejak babak 16 besar Euro 2024 (kekalahan melawan Swiss), adalah penyerang dengan penampilan terbanyak di skuad, di depan Raspadori (45), Retegui (26), Kean (24), Scamacca (22), dan Pio Esposito (5). Dari kelompok ini, ia adalah yang ketiga dengan penampilan terbanyak di timnas, hanya di belakang Donnarumma (79) dan Barella (68). Seorang pemain berpengalaman yang memahami pentingnya pertandingan hidup-mati, yang sadar betapa krusialnya momen ini. Seorang penyerang dengan karakteristik yang tidak dimiliki pemain lain di skuad, yang di Merseyside telah berkembang, terutama dari segi mental. Yang saat masuk dari bangku cadangan benar-benar bisa meninggalkan jejak, berkat intensitas dan kualitasnya. Tahun ini bersama The Reds, ia telah membuktikannya. Di tim Italia ini, untuk saat ini, ia mungkin bukan starter, tapi bisa menjadi kartu as.