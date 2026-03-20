Tindakan tegas Velasco dan keputusan kontroversial Gattuso: mengapa tepat memanggil Chiesa ke tim nasional

Pemilihan Chiesa ke tim nasional merupakan keputusan yang kontroversial, dan Gattuso siap memberikan penjelasannya. Dalam menghadapi tanggung jawab, Rino tidak pernah mundur; jika ia memilih memanggilnya, itu karena ia yakin Chiesa dapat memberikan nilai tambah, bukan karena tidak ada alternatif lain. Dan ada alasan untuk mempercayainya. Dengan 51 penampilan, pemain nomor 14 Liverpool saat ini, yang tidak mengenakan seragam Azzurri sejak babak 16 besar Euro 2024 (kekalahan melawan Swiss), adalah penyerang dengan penampilan terbanyak di skuad, di depan Raspadori (45), Retegui (26), Kean (24), Scamacca (22), dan Pio Esposito (5). Dari kelompok ini, ia adalah yang ketiga dengan penampilan terbanyak di timnas, hanya di belakang Donnarumma (79) dan Barella (68). Seorang pemain berpengalaman yang memahami pentingnya pertandingan hidup-mati, yang sadar betapa krusialnya momen ini. Seorang penyerang dengan karakteristik yang tidak dimiliki pemain lain di skuad, yang di Merseyside telah berkembang, terutama dari segi mental. Yang saat masuk dari bangku cadangan benar-benar bisa meninggalkan jejak, berkat intensitas dan kualitasnya. Tahun ini bersama The Reds, ia telah membuktikannya. Di tim Italia ini, untuk saat ini, ia mungkin bukan starter, tapi bisa menjadi kartu as.