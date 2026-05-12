‘Tidak pantas mengeluh’ - Bintang Real Madrid Kylian Mbappé membagikan cara dia menghadapi statusnya sebagai ‘selebriti internasional’

Bagi Mbappé, transisi dari seorang remaja berbakat di Monaco menjadi sosok yang sangat berpengaruh secara komersial di kancah global berlangsung secepat salah satu sprint andalannya. Menjalani kehidupan di mana ia bahkan tak bisa membeli sepotong baguette tanpa memicu keributan, pemain asal Prancis ini harus beradaptasi dengan dunia di mana setiap gerakannya diatur oleh tim keamanan dan penasihatnya.

Terlepas dari tekanan yang sangat besar dan perasaan tidak lagi menjadi dirinya sendiri, penyerang Real Madrid ini tetap rendah hati.

“Saya akan berusaha tetap positif,” kata Mbappe dalam wawancara dengan Vanity Fair saat ditanya tentang hidup sebagai selebriti internasional. “Ini keren. Tentu saja, ini sulit, karena Anda merasa tidak lagi menjadi diri sendiri—melainkan milik semua orang. Tapi di sisi lain, ini adalah hidup yang kami pilih.”

“Mungkin tidak sampai sejauh ini, tapi kami tetap memilihnya. Kami telah berkomitmen untuk ini. Dan sulit untuk fokus pada hal-hal negatif ketika jutaan dan jutaan orang mengungkapkan rasa terima kasih, pengakuan, dan cinta mereka. Jadi, menurut saya, mengeluh adalah hal yang kurang bersyukur.”