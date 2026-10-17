AFP
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“Tidak adil!” David Moyes berang atas keputusan kontroversial wasit setelah kalah dari Chelsea
Moyes pertanyakan Tierney soal lolosnya Rogers
Manajer Everton, Moyes, tak menahan diri saat mengkritik kepemimpinan wasit seusai kekalahan mengecewakan 2-0 dari Chelsea di Hill Dickinson Stadium. Meski skor itu mengisyaratkan kemenangan mudah bagi tim asal London Barat tersebut, Moyes bersikeras bahwa jalannya pertandingan ditentukan oleh keputusan-keputusan wasit Paul Tierney yang patut dipertanyakan. Sumber utama kemarahan pelatih asal Skotlandia itu adalah insiden yang melibatkan Morgan Rogers. Menurut Moyes, Rogers sangat beruntung tetap berada di lapangan setelah melakukan tekel keras terhadap James Garner.
Pemain timnas Inggris itu, yang sudah menerima kartu kuning sebelumnya dalam pertandingan, mengenai Garner dengan pul sepatunya saat melakukan tekel hingga gelandang Everton tersebut harus mendapat perawatan medis. Mantan winger Everton, Pat Nevin, termasuk di antara mereka yang menilai tekel itu layak diganjar kartu kuning kedua, pandangan yang juga disuarakan lantang dari bangku cadangan tuan rumah.
- Getty Images Sport
Moyes kecam kepemimpinan wasit yang ‘tidak adil’
Moyes menilai tidak adanya pemain yang diusir sebagai titik balik, terutama mengingat betapa ketatnya wasit menindak para pemainnya sepanjang pertandingan sengit di Merseyside itu.
"Saya pikir tindakan Rogers terhadap Jimmy bisa dipertanyakan, tetapi bukan berarti kami ingin setiap pelanggaran diberi tendangan bebas. Kami ingin wasit memimpin pertandingan dengan benar, dan menurut saya keputusan wasit atas tekel Harrison tidak tepat. Saya rasa itu tidak adil," kata Moyes dalam wawancara seusai pertandingan dengan TNT Sports. Kekecewaan sang pelatih kawakan begitu terasa saat ia membayangkan bagaimana kartu merah untuk Rogers mungkin mengubah jalannya babak kedua sebelum Pedro Neto akhirnya memecah kebuntuan.
Kartu kuning untuk Armstrong membuat pelatih Everton kebingungan
Ketegangan mulai meningkat sejak babak pertama, ketika pemain muda Harrison Armstrong mendapat kartu kuning akibat tekel meluncur terhadap Josh Acheampong. Keputusan itu disambut cemoohan para pendukung di Goodison, sementara Moyes juga tidak mengerti mengapa pemain jebolan akademi tersebut diganjar kartu kuning.
Berbicara tentang insiden yang melibatkan gelandang muda itu, Moyes menilai tekel tersebut justru menjadi salah satu momen terbaik timnya pada awal pertandingan. “Menurut saya, Harrison melakukan tekel yang bagus di sisi jauh lapangan. Saya rasa itu mungkin momen terbaik pada babak pertama dan orang-orang yang menonton sepakbola menghargainya. Saya tidak melihat alasan dia diberi kartu kuning. Omong-omong, saya belum melihatnya lagi, tetapi menurut saya itu sama sekali bukan pelanggaran yang layak diganjar tendangan bebas. Saya rasa itu bagian dari permainan kami. Pemain mereka pun langsung bangkit dan melanjutkan pertandingan,” kata sang manajer kepada TNT Sports.
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Dua gol Neto menghukum Everton yang tumpul di lini serang
Terlepas dari keluhan terhadap wasit, Everton pada akhirnya kalah akibat kegagalan mereka sendiri memanfaatkan peluang dan kegemilangan Pedro Neto. Winger asal Portugal itu tampil paling menonjol dengan mencetak dua gol untuk membawa tim asuhan Xabi Alonso naik ke posisi keempat klasemen. Ini menjadi kali pertama Neto mencetak dua gol dalam satu pertandingan Premier League, pada penampilannya yang ke-187 di kompetisi tersebut.
Ketajaman Neto dalam menuntaskan peluang berbanding terbalik dengan Everton, yang kesulitan mengancam gawang Chelsea dengan cukup sering. Moyes kini menghadapi tantangan untuk mempertajam lini depannya. Everton hanya melepaskan dua tembakan sepanjang babak kedua dan gagal memberikan perlawanan berarti setelah tertinggal dari tim tamu.
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