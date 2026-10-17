Manajer Everton, Moyes, tak menahan diri saat mengkritik kepemimpinan wasit seusai kekalahan mengecewakan 2-0 dari Chelsea di Hill Dickinson Stadium. Meski skor itu mengisyaratkan kemenangan mudah bagi tim asal London Barat tersebut, Moyes bersikeras bahwa jalannya pertandingan ditentukan oleh keputusan-keputusan wasit Paul Tierney yang patut dipertanyakan. Sumber utama kemarahan pelatih asal Skotlandia itu adalah insiden yang melibatkan Morgan Rogers. Menurut Moyes, Rogers sangat beruntung tetap berada di lapangan setelah melakukan tekel keras terhadap James Garner.

Pemain timnas Inggris itu, yang sudah menerima kartu kuning sebelumnya dalam pertandingan, mengenai Garner dengan pul sepatunya saat melakukan tekel hingga gelandang Everton tersebut harus mendapat perawatan medis. Mantan winger Everton, Pat Nevin, termasuk di antara mereka yang menilai tekel itu layak diganjar kartu kuning kedua, pandangan yang juga disuarakan lantang dari bangku cadangan tuan rumah.