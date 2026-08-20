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'Tidak ada start yang menguntungkan!' - Michael Carrick tepis klaim jadwal mudah Manchester United
Carrick membalas kritik
Carrick menyebut anggapan bahwa timnya mendapat awal yang 'mudah' di musim baru Liga Primer sebagai sesuatu yang 'konyol'. Manchester United membuka kampanye mereka dengan laga tandang pada Sabtu siang melawan tim promosi Hull City, sebelum kemudian menjamu sesama pendatang baru di kasta tertinggi, Ipswich Town, pekan depan.
Carrick, yang akan menjalani musim penuh pertamanya sebagai pelatih tetap di Old Trafford, tegas dalam menilai pekan-pekan awal tersebut. Ia mengatakan: 'Pertama-tama, bagi kami semua sekarang, di liga ini, tidak ada awal yang menguntungkan, tahu? Saya pikir ini awal yang sulit. Kedua tim, tetapi tidak melampaui hari Sabtu. Saya pikir tim yang baru promosi, tandang, adalah pertandingan yang sangat, sangat sulit. Saya pernah terlibat dalam pertandingan seperti itu sebelumnya. Jadi saya sepenuhnya sadar apa yang dipertaruhkan, apa yang akan menghadang kami pada hari Sabtu, apa yang harus kami siapkan. Jadi, ini bukan sesuatu yang menguntungkan. Saya pikir itu hal yang mudah untuk dilontarkan, tetapi dalam hal tertentu itu cukup konyol dan saya sama sekali tidak melihatnya seperti itu.'
- Getty Images Sport
Kabar positif dari sektor cedera
United diperkirakan akan mendapat dorongan dengan masuknya Benjamin Sesko dan kiper baru Karl Darlow ke dalam skuad yang berangkat. Kedua pemain tidak tampil dalam enam laga uji coba pramusim klub, tetapi keduanya telah berhasil kembali berlatih penuh pekan ini dan tersedia untuk dipilih.
Striker berusia 23 tahun itu menepi sejak awal Mei setelah mengalami cedera tulang kering saat melawan Liverpool, yang memaksanya absen sepanjang rangkaian pramusim. Berbicara tentang kembalinya dia ke latihan penuh bersama tim, Carrick menyampaikan optimismenya: "Ben sudah kembali berlatih, jadi itu hal positif lainnya, dan kami menantikan dia kembali bersama grup serta memberinya beberapa menit bermain."
Ada juga kabar terbaru mengenai Mason Mount, yang disebut "masih belum pasti" setelah mengalami cedera kaki dalam hasil imbang 1-1 pada laga pramusim melawan Paris Saint-Germain. Mount diganggu masalah kebugaran sejak pindah ke Old Trafford, hanya mencatatkan 72 penampilan dalam tiga musim, tetapi Carrick tetap sangat percaya pada kualitas gelandang tersebut.
Dukungan penuh untuk Mason Mount
Carrick sangat memuji Mount meski ada kemunduran terbaru, dengan mengatakan: 'Pertama-tama, Mason adalah pemain top, pemain top. Kami sudah melihat itu sejauh ini di pramusim. Dia adalah salah satu pemain terbaik kami pada tahap awal dalam pertandingan-pertandingan yang dia mainkan dan saya pikir dia fantastis. Jadi tidak mengejutkan, itulah yang pernah saya lihat sebelumnya, yang saya harapkan, yang saya ketahui tentang dirinya.'
Sang manajer menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya ritme bagi pemain internasional Inggris itu saat ia berusaha meninggalkan masalah cederanya. Carrick menambahkan: 'Tentu saja, dia kehilangan banyak waktu bermain dalam beberapa tahun terakhir dan dia ingin bugar, dia ingin berada dalam ritme penuh itu dan dia ingin tetap bugar. Jadi kami melakukan yang terbaik untuk membantunya mewujudkan itu, tetapi dia pemain top, Mase. Mason akan kembali dengan sangat, sangat cepat, kalau tidak langsung, jadi semuanya baik-baik saja.'
- Getty Images Sport
Carrick senang dengan kembalinya Rashford dan fleksibilitasnya
Carrick mengungkapkan kegembiraannya atas performa dan sikap Marcus Rashford sejak sang penyerang kembali ke Manchester United. Setelah menjalani masa peminjaman yang sukses di Barcelona, pemain internasional Inggris itu kembali bergabung dengan skuad untuk latihan pramusim, setelah sebelumnya tidak lagi menjadi pilihan utama di bawah mantan manajer. Rashford kini berpeluang menjalani comeback di Premier League bersama Manchester United saat mereka menghadapi Hull pada Sabtu.
Berbicara soal perkembangan pemain berusia 28 tahun itu, Carrick menyoroti kondisi fisiknya dan fleksibilitas taktisnya di lini serang. "Marcus kembali dengan sangat baik. Dia menikmati sepak bolanya, terlihat bugar, tajam, kuat, dan siap bermain," kata Carrick. Ia menambahkan bahwa meski bermain di tengah mungkin bukan peran utama Rashford, kemampuannya beroperasi secara sentral memberi fleksibilitas berharga bagi lini depan United sepanjang musim.
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