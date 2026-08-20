Carrick menyebut anggapan bahwa timnya mendapat awal yang 'mudah' di musim baru Liga Primer sebagai sesuatu yang 'konyol'. Manchester United membuka kampanye mereka dengan laga tandang pada Sabtu siang melawan tim promosi Hull City, sebelum kemudian menjamu sesama pendatang baru di kasta tertinggi, Ipswich Town, pekan depan.

Carrick, yang akan menjalani musim penuh pertamanya sebagai pelatih tetap di Old Trafford, tegas dalam menilai pekan-pekan awal tersebut. Ia mengatakan: 'Pertama-tama, bagi kami semua sekarang, di liga ini, tidak ada awal yang menguntungkan, tahu? Saya pikir ini awal yang sulit. Kedua tim, tetapi tidak melampaui hari Sabtu. Saya pikir tim yang baru promosi, tandang, adalah pertandingan yang sangat, sangat sulit. Saya pernah terlibat dalam pertandingan seperti itu sebelumnya. Jadi saya sepenuhnya sadar apa yang dipertaruhkan, apa yang akan menghadang kami pada hari Sabtu, apa yang harus kami siapkan. Jadi, ini bukan sesuatu yang menguntungkan. Saya pikir itu hal yang mudah untuk dilontarkan, tetapi dalam hal tertentu itu cukup konyol dan saya sama sekali tidak melihatnya seperti itu.'