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'Tidak ada pertandingan yang lebih baik' - Elliot Anderson menantikan duel di Wembley melawan juara dunia Spanyol
Wembley yang tiketnya ludes menjadi tuan rumah laga pembuka akbar
Tim asuhan Tuchel memulai kampanye Grup 3 Nations League dengan menjamu juara dunia Spanyol di hadapan Wembley yang penuh sesak pada Sabtu ini. Duel akbar ini menjadi pertemuan pertama antara dua raksasa Eropa tersebut sejak final Euro 2024 di Berlin. Pertarungan sengit di London diperkirakan akan menjadi tolok ukur awal di grup yang juga dihuni Kroasia dan Ceko.
- Getty Images Sport
Gelandang antusias menghadapi ujian tertinggi
Berbicara kepada program pertandingan Inggris, gelandang berusia 23 tahun itu menilai kedatangan juara dunia sebagai tolok ukur yang sempurna untuk melihat perkembangan Inggris setelah kiprah mereka sepanjang musim panas.
Menegaskan antusiasme di ruang ganti jelang laga besar itu, Anderson berkata: "Mereka jelas adalah juara dunia, jadi kami sangat menantikan pertandingan ini. Tidak ada laga yang lebih baik untuk dijalani setelah apa yang terjadi pada musim panas, untuk benar-benar menguji diri kami lagi dan menghadapi tim dengan kualitas papan atas. Jadi, ya, kami sangat menantikan yang satu ini."
Pertarungan taktik menjanjikan laga yang mendebarkan
Anderson mengakui bahwa mengganggu permainan penguasaan bola khas Spanyol akan sangat krusial bagi Inggris untuk mengambil kendali di kandang saat mereka bersiap menghadapi duel lini tengah. Merefleksikan kekuatan lawan dan pendekatan taktis yang dibutuhkan, ia menambahkan: "Ya, mereka jelas merupakan tim yang sangat mengandalkan penguasaan bola. Mereka suka menguasai bola, yang juga ingin kami lakukan, jadi ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Kami akan menekan mereka dan ini akan menjadi pertarungan dua tim bagus, menurut saya."
- Every Second Media
Laga-laga berat di fase grup sudah menanti
Inggris akan bertekad membangun momentum setelah mengamankan posisi ketiga di Piala Dunia lewat kemenangan 6-4 yang menakjubkan atas Prancis. Sementara itu, Spanyol datang ke London dengan kepercayaan diri tinggi setelah merebut mahkota dunia berkat kemenangan 1-0 atas Argentina di final. Hasil di Wembley akan menjadi pernyataan awal niat sebelum kedua negara menjalani laga-laga berat melawan Kroasia dan Ceko.
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