Berbicara kepada program pertandingan Inggris, gelandang berusia 23 tahun itu menilai kedatangan juara dunia sebagai tolok ukur yang sempurna untuk melihat perkembangan Inggris setelah kiprah mereka sepanjang musim panas.

Menegaskan antusiasme di ruang ganti jelang laga besar itu, Anderson berkata: "Mereka jelas adalah juara dunia, jadi kami sangat menantikan pertandingan ini. Tidak ada laga yang lebih baik untuk dijalani setelah apa yang terjadi pada musim panas, untuk benar-benar menguji diri kami lagi dan menghadapi tim dengan kualitas papan atas. Jadi, ya, kami sangat menantikan yang satu ini."