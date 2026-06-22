AFP
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Thibaut Courtois mengatakan masa depannya di Real Madrid berada di luar kendalinya dan memaparkan rencana pensiunnya
Sebuah impian yang lahir sejak masa kanak-kanak
Meskipun usianya semakin bertambah, kiper Real Madrid, Courtois, tetap menjadi pilar penting bagi klub raksasa Spanyol tersebut. Saat ini terikat kontrak hingga Juni 2027, kiper veteran ini telah merenungkan perjalanannya di ibu kota Spanyol, yang dimulai delapan tahun lalu setelah kepindahannya yang menjadi sorotan dari Chelsea.
Saat berbicara di zona campuran setelah Belgia bermain imbang 0-0 melawan Iran dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Courtois dengan jujur mengungkapkan ikatan emosionalnya dengan klub tersebut. "Itu tergantung pada apa yang diinginkan klub. Saya sangat menghormati apa yang mereka lakukan. Saya berharap bisa mengakhiri karier saya di sana, dalam empat atau lima tahun ke depan, kita lihat saja nanti. Itu jelas impian saya. Saat masih kecil, saya bermimpi bermain untuk Real. Saya sudah berada di sana selama delapan tahun dan saya sangat bahagia," kata pemain internasional Belgia tersebut.
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Klublah yang memegang kendali
Meskipun Courtois jelas-jelas ingin pensiun di Madrid, ia sangat menyadari sifat pragmatis industri sepak bola. Di usia 34 tahun, ia memahami bahwa transisi menuju generasi baru adalah kenyataan yang harus dihadapi setiap pemain senior, meskipun performa terbarunya menunjukkan bahwa ia masih memiliki beberapa tahun lagi di level tertinggi.
Mantan pemain Atlético Madrid dan Chelsea ini menegaskan kembali bahwa masa depannya terkait erat dengan arah olahraga yang ditetapkan oleh jajaran petinggi Los Merengues, sambil mengakui bahwa perencanaan jangka panjang Madrid akan menentukan apakah ia akan mendapatkan perpanjangan kontrak yang diperlukan untuk mencapai target pensiunnya.
Delapan tahun perkembangan
Perjalanan Courtois di Real Madrid tidak selalu mulus. Setelah awal yang sulit di mana beberapa pihak meragukan kontribusinya, ia berhasil bertransformasi menjadi kiper utama yang tak terbantahkan dan pahlawan di final Liga Champions 2022. Penampilannya dalam 32 pertandingan di La Liga musim ini membuktikan bahwa ia tetap menjadi kiper nomor satu yang tak terbantahkan, dan penampilannya selama Piala Dunia 2026 semakin memperkuat statusnya di panggung global.
Setelah menghabiskan hampir satu dekade di klub ini, ia kini telah bergabung dalam jajaran kiper-kiper hebat Madrid. Harapannya untuk bermain “empat atau lima tahun” lagi berarti ia berpotensi mencapai usia 39 tahun dengan mengenakan seragam putih, sebuah prestasi yang hanya dimiliki oleh para profesional paling disiplin dalam sejarah klub.
- AFP
Kekecewaan di Piala Dunia bersama Belgia
Meskipun masa depannya di klub tampak stabil, Courtois saat ini sedang menghadapi masa-masa sulit di level internasional. Setan Merah kesulitan menemukan performa terbaiknya di Piala Dunia 2026, dan hasil imbang terbaru mereka membuat peluang lolos mereka dipertanyakan. Perjalanan mereka di Piala Dunia ini mengalami awal yang tersendat setelah dua hasil imbang berturut-turut, yang memicu kritik dari pihak luar seperti Zlatan Ibrahimovic.
Hasil imbang melawan Iran terasa sangat menyakitkan bagi skuad Belgia, yang terpaksa bermain dengan sepuluh orang di menit-menit akhir. Meskipun tidak ada gol yang tercipta di gawang lawan, performa individu Courtois tetap solid, karena ia harus tetap waspada untuk menjaga gawangnya tetap bersih melawan tim Iran yang bersemangat dan sering mengancam melalui serangan balik.