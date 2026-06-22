Thibaut Courtois mengatakan masa depannya di Real Madrid berada di luar kendalinya dan memaparkan rencana pensiunnya

Meskipun usianya semakin bertambah, kiper Real Madrid, Courtois, tetap menjadi pilar penting bagi klub raksasa Spanyol tersebut. Saat ini terikat kontrak hingga Juni 2027, kiper veteran ini telah merenungkan perjalanannya di ibu kota Spanyol, yang dimulai delapan tahun lalu setelah kepindahannya yang menjadi sorotan dari Chelsea.

Saat berbicara di zona campuran setelah Belgia bermain imbang 0-0 melawan Iran dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Courtois dengan jujur mengungkapkan ikatan emosionalnya dengan klub tersebut. "Itu tergantung pada apa yang diinginkan klub. Saya sangat menghormati apa yang mereka lakukan. Saya berharap bisa mengakhiri karier saya di sana, dalam empat atau lima tahun ke depan, kita lihat saja nanti. Itu jelas impian saya. Saat masih kecil, saya bermimpi bermain untuk Real. Saya sudah berada di sana selama delapan tahun dan saya sangat bahagia," kata pemain internasional Belgia tersebut.



