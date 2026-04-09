Terungkap: Sikap Gabriel Martinelli terkait kemungkinan kepindahannya dari Arsenal pada bursa transfer musim panas
Pemain sayap asal Brasil ingin tetap di Emirates
Martinelli berupaya keras untuk tetap bertahan di Arsenal musim panas ini sambil berjuang demi masa depannya di bawah asuhan Arteta, menurut Football Insider. Meskipun petinggi The Gunners mempertimbangkan kemungkinan kepergian sang penyerang demi menyeimbangkan keuangan klub, pemain sayap asal Brasil itu tidak berniat meninggalkan klub asal London Utara tersebut selama jendela transfer mendatang.
Mantan bintang muda Ituano ini akan memasuki tahun terakhir kontraknya musim panas ini, sebuah situasi yang sering memicu spekulasi transfer. Namun, sumber-sumber menyebutkan bahwa sang pemain sayap sangat ingin membuktikan kemampuannya dan kembali menjadi pemain inti setelah posisinya tergeser dalam hierarki tim dalam beberapa bulan terakhir.
Kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di bawah asuhan Arteta
Ini merupakan masa yang penuh ujian bagi Martinelli, yang baru mencatatkan sembilan penampilan sebagai starter di Liga Premier sejak awal musim 2025-26. Penurunan produktivitasnya membuat rasio gol dan assist per 90 menitnya sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sementara peluang yang diciptakannya juga turun dari 1,57 menjadi 0,96 per pertandingan. Terlepas dari statistik tersebut, pemain sayap ini baru-baru ini menunjukkan kualitasnya di panggung Eropa. Arteta memuji momen ajaibnya saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Sporting CP, di mana ia memberikan assist untuk gol kemenangan Kai Havertz. Dampak seperti inilah yang menurut Martinelli membenarkan posisinya di skuad saat Arsenal mengejar gelar juara di dalam dan luar negeri.
Arsenal mempertimbangkan untuk melepas pemain tersebut dengan enggan
Meskipun sang pemain berkomitmen penuh pada klub, Football Insider mengklaim bahwa Arsenal terpaksa mempertimbangkan untuk melepasnya demi memperbarui opsi serangan mereka. Klub ini berkeinginan untuk merekrut pemain sayap kiri baru guna menghasilkan performa yang lebih konsisten, yang berpotensi membuat Martinelli terpinggirkan jika ada tawaran yang menggiurkan. The Gunners telah mengeluarkan dana besar pada bursa transfer musim panas sebelumnya dan mungkin perlu melepas beberapa pemain tim utama agar tetap mematuhi regulasi keuangan. Dengan banyaknya klub papan atas di Premier League dan Eropa yang memantau situasi ini, keputusan mengenai masa depan Martinelli pada akhirnya mungkin akan diambil oleh dewan direksi Arsenal tanpa melibatkan sang pemain.
Rencana perombakan skuad yang lebih besar
Martinelli bukanlah satu-satunya nama besar yang berpotensi hengkang saat direktur olahraga Andrea Berta bersiap menghadapi musim panas yang sibuk. Bek sayap Ben White juga dikabarkan menjadi kandidat untuk dijual, seiring upaya klub mengumpulkan dana guna investasi lebih lanjut pada skuad pemain. Penyerang Gabriel Jesus adalah pemain lain yang masa depannya masih belum pasti setelah kesulitan menemukan performa terbaiknya pasca masalah cedera. Prioritas Arsenal adalah menghindari penjualan pemain-pemain kunci dalam starting XI Arteta, yang membuat sorotan tertuju pada pemain-pemain cadangan dan mereka yang situasi kontraknya atau performa saat ini membuat mereka rentan terhadap rencana restrukturisasi klub.