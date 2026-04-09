Terungkap: Sikap Gabriel Martinelli terkait kemungkinan kepindahannya dari Arsenal pada bursa transfer musim panas

Martinelli berupaya keras untuk tetap bertahan di Arsenal musim panas ini sambil berjuang demi masa depannya di bawah asuhan Arteta, menurut Football Insider. Meskipun petinggi The Gunners mempertimbangkan kemungkinan kepergian sang penyerang demi menyeimbangkan keuangan klub, pemain sayap asal Brasil itu tidak berniat meninggalkan klub asal London Utara tersebut selama jendela transfer mendatang.

Mantan bintang muda Ituano ini akan memasuki tahun terakhir kontraknya musim panas ini, sebuah situasi yang sering memicu spekulasi transfer. Namun, sumber-sumber menyebutkan bahwa sang pemain sayap sangat ingin membuktikan kemampuannya dan kembali menjadi pemain inti setelah posisinya tergeser dalam hierarki tim dalam beberapa bulan terakhir.