Getty Images Sport
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Terlalu mudah bagi Inggris! Anthony Gordon dan Harry Kane membawa Inggris melewati Ceko yang bermain dengan sepuluh orang
Kartu merah Sulc mengubah jalannya pertandingan di Praha
Timnas Inggris tiba di ibu kota Ceko dengan tekanan setelah kalah 3-2 dari Spanyol di Wembley, dan jalannya laga pada fase awal mengindikasikan mereka akan kembali menjalani malam yang sulit.
Tim tuan rumah memulai laga dengan intensitas tinggi, memaksa James Trafford melakukan penyelamatan dini, tetapi pertandingan berubah secara menentukan pada menit ke-25. Pavel Sulc, yang bisa dibilang menjadi sumber kreativitas utama Ceko, diusir keluar lapangan setelah tinjauan VAR akibat tekel tinggi berbahaya terhadap gelandang Inggris Elliot Anderson. Wasit Halil Umut Meler awalnya mengacungkan kartu kuning, tetapi setelah diminta melihat monitor di tepi lapangan, ia meningkatkan hukuman itu menjadi kartu merah langsung, membuat tim tuan rumah menghadapi tugas sangat berat selama sisa 65 menit.
Meski unggul jumlah pemain, Inggris harus sabar untuk membongkar blok pertahanan yang kukuh. Morgan Rogers paling dekat mencetak gol pada babak pertama ketika upayanya saat berbalik membentur tiang gawang, sementara Gordon terus terlihat sebagai ancaman serangan paling berbahaya dari tim tamu. Mantan winger Newcastle itu, yang sedang dalam performa luar biasa bersama negaranya, terus berupaya membangun kombinasi dengan Lewis Hall di sisi kiri.
- Getty Images Sport
Gordon melanjutkan performa panas untuk memecah kebuntuan
Inggris tidak perlu menunggu lama setelah jeda untuk mendapatkan gol pembuka. Baru dua menit babak kedua berjalan, Trent Alexander-Arnold, yang menjalani starter pertamanya di era Tuchel, melepaskan umpan silang khas dari sisi kanan yang menemui Gordon di kotak penalti. Penyerang Barcelona itu menyesuaikan posisi tubuhnya untuk menyambut bola dengan sundulan sambil membungkuk yang meluncur ke sudut bawah gawang, menandai gol ketiganya secara beruntun untuk tim nasional.
Setelah sebelumnya mencetak gol melawan lawan-lawan papan atas seperti Spanyol dan Argentina, penyelesaian klinis Gordon menegaskan semakin pentingnya perannya dalam serangan Inggris saat tim itu berupaya mengambil kendali penuh atas jalannya pertandingan.
Gol tersebut membuka keran untuk periode tekanan berkelanjutan dari Inggris, dengan tim tamu mencatat 67% penguasaan bola saat mereka mengalirkan bola dengan mudah melawan sepuluh pemain yang mulai kelelahan. Hall nyaris menggandakan keunggulan tak lama setelah gol pembuka usai melakukan kombinasi apik dengan Gordon, tetapi upayanya meleset tipis di sisi tiang gawang. Pertahanan Ceko terlihat kesulitan menghadapi variasi serangan Inggris, dan mereka beruntung tidak kebobolan gol bunuh diri ketika kapten Ladislav Krejci tanpa sengaja membelokkan umpan silang datar ke rangka gawangnya sendiri.
Kane memastikan poin aman dengan gol klinis
Hasil laga akhirnya benar-benar dipastikan pada menit ke-69 melalui sosok yang sudah familiar. Setelah Eberechi Eze melepaskan umpan terobosan ke arah Rogers, bola memantul dengan menguntungkan untuk Harry Kane di dalam kotak penalti. Penyerang Bayern Munich itu tidak menyia-nyiakan kesempatan, menenangkan diri sebelum melepaskan tembakan kaki kiri akurat ke sudut jauh.
Itu adalah gol internasional Kane yang ke-87 dalam penampilannya yang ke-123, semakin memperpanjang rekornya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa England. Gol tersebut pada dasarnya mengakhiri pertandingan sebagai tontonan, memberi Tuchel keleluasaan untuk merotasi skuadnya dan memberi menit bermain kepada para pemain pelapis pada fase akhir pertandingan.
- AFP
Soliditas lini belakang menjadi fondasi bagi Tuchel
Mungkin aspek yang paling memuaskan bagi Tuchel adalah cleansheet, yang pertama bagi England dalam tujuh pertandingan. England tampil tidak seperti biasanya rapuh dalam laga-laga terbaru, kebobolan 13 gol dalam enam pertandingan sebelumnya, tetapi duet pertahanan Marc Guehi dan Trevoh Chalobah tampak sebagian besar tidak mendapat banyak gangguan di Praha.
Meski kartu merah itu tak diragukan lagi membuat tugas mereka lebih mudah, disiplin struktural yang diperlihatkan lini belakang menjadi peningkatan yang signifikan. Masuknya Rio Ngumoha pada akhir laga juga menghadirkan catatan bersejarah, karena ia menjadi pemain termuda yang tampil dalam pertandingan kompetitif untuk England sejak Jude Bellingham pada 2021.
Saat peluit akhir berbunyi, England bisa menilai ini sebagai pekerjaan yang terselesaikan dengan baik dan membuat mereka naik ke peringkat kedua Grup A3, di belakang pemuncak klasemen Spanyol. Fokus kini beralih ke lawatan hari Sabtu ke Kroasia, di mana kemenangan lagi akan menempatkan mereka dalam posisi kuat untuk mencapai perempat-final Nations League.
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