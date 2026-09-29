Timnas Inggris tiba di ibu kota Ceko dengan tekanan setelah kalah 3-2 dari Spanyol di Wembley, dan jalannya laga pada fase awal mengindikasikan mereka akan kembali menjalani malam yang sulit.

Tim tuan rumah memulai laga dengan intensitas tinggi, memaksa James Trafford melakukan penyelamatan dini, tetapi pertandingan berubah secara menentukan pada menit ke-25. Pavel Sulc, yang bisa dibilang menjadi sumber kreativitas utama Ceko, diusir keluar lapangan setelah tinjauan VAR akibat tekel tinggi berbahaya terhadap gelandang Inggris Elliot Anderson. Wasit Halil Umut Meler awalnya mengacungkan kartu kuning, tetapi setelah diminta melihat monitor di tepi lapangan, ia meningkatkan hukuman itu menjadi kartu merah langsung, membuat tim tuan rumah menghadapi tugas sangat berat selama sisa 65 menit.

Meski unggul jumlah pemain, Inggris harus sabar untuk membongkar blok pertahanan yang kukuh. Morgan Rogers paling dekat mencetak gol pada babak pertama ketika upayanya saat berbalik membentur tiang gawang, sementara Gordon terus terlihat sebagai ancaman serangan paling berbahaya dari tim tamu. Mantan winger Newcastle itu, yang sedang dalam performa luar biasa bersama negaranya, terus berupaya membangun kombinasi dengan Lewis Hall di sisi kiri.