Templat berita

Juara Liga Primer Inggris yang bermarkas di Stadion Emirates mencari penyerang sisi kiri pada bursa transfer musim panas. Penyerang Yunani yang enerjik, Christos Tzolis, didatangkan, sementara Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli hengkang.

Arsenal juga menunjukkan minat kepada pemain-pemain yang lebih teruji. Pada satu titik, rumor kemungkinan ‘Galactico’ Real Madrid, Vinicius Junior, merapat ke London utara sempat menyita perhatian. Pemain Brasil yang pernah menjadi kandidat peraih Ballon d’Or itu akhirnya menandatangani kontrak baru di Santiago Bernabeu.

Bradley Barcola juga masuk radar perekrutan Arsenal. Ia merupakan bintang timnas Prancis dan telah menjuarai Liga Champions dua musim berturut-turut bersama Paris Saint-Germain. Nilai transfernya terus meningkat, hingga Liverpool akhirnya membayar £123 juta ($165 juta) untuk pemain berusia 24 tahun itu.