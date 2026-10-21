Templat berita

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Arsenal dikaitkan dengan Vini Jr dan Barcola
Juara Liga Primer Inggris yang bermarkas di Stadion Emirates mencari penyerang sisi kiri pada bursa transfer musim panas. Penyerang Yunani yang enerjik, Christos Tzolis, didatangkan, sementara Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli hengkang.
Arsenal juga menunjukkan minat kepada pemain-pemain yang lebih teruji. Pada satu titik, rumor kemungkinan ‘Galactico’ Real Madrid, Vinicius Junior, merapat ke London utara sempat menyita perhatian. Pemain Brasil yang pernah menjadi kandidat peraih Ballon d’Or itu akhirnya menandatangani kontrak baru di Santiago Bernabeu.
Bradley Barcola juga masuk radar perekrutan Arsenal. Ia merupakan bintang timnas Prancis dan telah menjuarai Liga Champions dua musim berturut-turut bersama Paris Saint-Germain. Nilai transfernya terus meningkat, hingga Liverpool akhirnya membayar £123 juta ($165 juta) untuk pemain berusia 24 tahun itu.
- Getty/GOAL
Man City bisa terdegradasi ke Championship
Arteta dan rekan-rekannya tampaknya enggan mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk satu pemain, mengingat Eberechi Eze dan Noni Madueke mampu bermain di sektor sayap serta menambah kreativitas.
Namun, jika ada opsi yang tepat, Arsenal kemungkinan akan bergerak. Mereka akan terus mencermati perkembangan di Manchester. Dengan 114 dakwaan yang membayangi City, muncul dugaan bahwa pengurangan poin yang sangat besar bisa terjadi.
Jika tim asuhan Enzo Maresca terdegradasi dari kasta tertinggi, banyak pemain berbakat diperkirakan akan hengkang. Mereka bisa termasuk Semenyo, mantan pemain Bournemouth yang cepat, serta pemain sayap lincah Doku, yang telah membawa permainannya ke level lebih tinggi di Liga Primer selama beberapa musim terakhir.
Apakah Arsenal akan tertarik pada Doku dan Semenyo?
Pemain timnas Belgia itu tampaknya sangat cocok untuk Arsenal dan kebutuhan lini serang mereka, tetapi Grimandi tidak begitu yakin. Peraih dua gelar Premier League itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya tentang kemungkinan merekrut pemain sayap yang mungkin harus dilepas City: “Sejujurnya, saya tidak yakin.
“Untuk bermain dengan cara yang mereka inginkan, saya tidak tahu. Saya menonton pertandingan-pertandingan City dan Doku punya kemampuan serta kecepatan yang luar biasa, tetapi soal Semenyo, saya tidak yakin. Saya rasa mereka tidak akan menghadirkan sesuatu yang istimewa.
“[Khvicha] Kvaratskhelia tentu akan menghadirkan sesuatu yang istimewa bagi Arsenal. Saya tidak yakin, tetapi saya rasa Arsenal juga punya pemain muda berkualitas. Mungkin ini kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan.
“Itu pandangan saya saat ini. Saya tidak melihat Arsenal akan mengeluarkan uang, tetapi mungkin Doku atau Semenyo akan tersedia secara gratis.”
- Getty
Arsenal fokus pada masa kini dan pertarungan melawan Bayern
Tokoh lain, seperti mantan pemain timnas Inggris Gabriel Agbonlahor, menyebut Doku akan “sangat cocok” untuk Arsenal. Paul Scholes juga memperkirakan pemain Belgia itu akan menuju Emirates jika Manchester City terdegradasi ke Championship.
Belum diketahui apakah Arteta sependapat dan bersedia memenuhi tuntutan rivalnya yang juga memburu trofi. Arsenal diperkirakan akan mencari tambahan pemain di sisi kiri pada 2027.
Untuk saat ini, Arsenal sepenuhnya fokus pada laga-laga di depan mata. Mereka akan menjalani duel sengit di kompetisi Eropa melawan Harry Kane dan Bayern Munich pada Rabu, sebelum menjamu Everton di kompetisi domestik pada Sabtu.
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