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Vinicius Junior - فينيسيوس جونيور - Kooora OnlyKooora.com
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Siulan, kartu merah, dan Diomande: Akankah Madrid membayar mahal perpanjangan kontrak "si kembar Vinicius"?

FEATURES
Analysis
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Vinicius Junior
K. Mbappe
Arsenal vs Leeds United
Arsenal
Leeds United
Premier League
J. Mourinho
Spanyol
Brasil
Prancis
Inggris
Portugal

Apakah perpisahan adalah solusi terbaik bagi kedua belah pihak?

Di saat media sosial belakangan ini disibukkan oleh rumor aneh yang mengklaim bahwa Vinicius Junior telah diganti dengan seseorang yang mirip dengannya, sang bintang Brasil justru menyuguhkan sendiri sesuatu yang lebih mengundang ejekan di dalam lapangan, setelah berubah dari salah satu pemain paling memukau dan berpengaruh di dunia menjadi bayang-bayang dari dirinya sendiri, tidak lagi menyerupai pemain yang pernah membawa Real Madrid menuju kejayaan Eropa-nya.

Musim panas lalu, Vinicius Junior dan Real Madrid memilih untuk melanjutkan kebersamaan, di saat kepindahan ke Arsenal menjadi salah satu skenario yang kuat mengemuka. Pada Agustus lalu, pertanyaan yang kami ajukan adalah apakah bertahan di Madrid lebih baik bagi masa depan sang bintang Brasil, setelah ia mewujudkan sebagian besar mimpinya bersama klub kerajaan itu, atau justru kepindahan ke Arsenal bisa memberinya kesempatan untuk menjadi tokoh utama dalam sebuah proyek yang berbeda.

Perpanjang kontrak dengan Real atau pindah ke Arsenal: Mana keputusan terbaik bagi masa depan Vinicius Junior?



Vinicius memilih bertahan, dan memperoleh kontrak besar yang berlaku hingga tahun 2032. Namun, pekan-pekan awal musim baru kembali membuka berkas itu dengan cara yang lebih rumit, sebab perpanjangan kontrak tersebut tidak berhasil mengakhiri perdebatan seputar posisinya di dalam tim, dan awal musim yang tersendat-sendat tidak memberinya perlindungan yang ia butuhkan di hadapan kritik para suporter.

Dan saat ini, skenario terburuk mulai tampak di cakrawala: penurunan level, kemarahan suporter, dan hilangnya status sebagai pemain inti, di saat tim tengah kesulitan menemukan keseimbangan di antara para bintangnya.

Jadi, apakah kedua belah pihak keliru dengan perpanjangan kontrak ini, atau masih terlalu dini untuk menjatuhkan vonis?


  • "Mirip Vinicius".. tapi faktanya di dalam lapangan!

    Belakangan beredar teori konspirasi yang mengklaim bahwa Vinicius yang asli telah menghilang dan digantikan oleh seseorang yang mirip dengannya, berdasarkan perubahan raut wajah dan penampilannya.

    Klaim tersebut bahkan sampai pada pembicaraan tentang hilang atau meninggalnya dia selama menjalani prosedur kecantikan, tanpa menyertakan bukti terpercaya apa pun.

    Situs verifikasi fakta Spanyol "Maldita" membahas klaim-klaim ini dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 7 Oktober, menyebutkan bahwa 10 unggahan sejenis telah mengumpulkan lebih dari 27 juta tayangan, meski tanpa bukti yang mendukungnya.

    Namun ironi yang menggelitik adalah bahwa Vinicius tak lagi membutuhkan sosok kembaran yang digadang-gadang itu untuk memunculkan pertanyaan; sebab di dalam lapangan, ia kini terkadang tampak seperti bayangan dari pemain yang dikenal para suporter Real Madrid, setelah pesonanya memudar dan pengaruhnya menurun.

    Pemain Brasil itu mencetak satu gol dan membuat 3 assist dalam 8 pertandingan pertamanya di LaLiga, dengan total 585 menit, angka-angka yang tidak sesuai dengan ambisi seorang pemain yang semestinya menjadi salah satu pilar proyek Madrid.

    Kemudian datang laga melawan Villarreal yang membuat suasana semakin suram; sebab Vinicius memulai pertandingan dari bangku cadangan, dan penggantinya, Yan Diomande, mencetak gol kemenangan, sebelum pemain Brasil itu turun bermain dan diusir keluar setelah peninjauan teknologi video, dalam sebuah momen yang memicu kontroversi luas.

    Dengan demikian, "kembaran Vinicius" menjadi judul satir untuk sebuah ironi yang menyakitkan: tidak ada bukti bahwa seseorang telah menggantikan pemain itu, tetapi penampilannya saat ini memunculkan pertanyaan yang lebih serius, yaitu ke mana menghilangnya Vinicius yang dulu mampu menentukan perbedaan di laga-laga terbesar?

  • Krisis Lebih Dalam daripada Vinicius


    Namun, menimpakan tanggung jawab atas berbagai masalah Real Madrid hanya kepada Vinicius akan menjadi penyederhanaan yang menyesatkan, sebab tim ini mengalami ketimpangan teknis yang berkaitan dengan cara memaksimalkan para bintangnya, serta mewujudkan keseimbangan antara serangan dan pertahanan.

    Kehadiran Kylian Mbappe dan Vinicius secara bersamaan, misalnya, memberi Real Madrid kemampuan individu yang luar biasa, tetapi juga menghadirkan tantangan yang jelas bagi tim pelatih, karena keduanya cenderung bergerak dari sisi kiri menuju area tengah, dan keduanya membutuhkan ruang untuk melaju ke arah gawang. Hal inilah yang membuat pembagian peran di antara keduanya menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

    Masalah ini kian membesar ketika kedua pemain tidak berkontribusi sebagaimana mestinya dalam menekan lawan, karena kehilangan bola di sepertiga area serangan tidak hanya berdampak pada para penyerang saja, melainkan juga membebani lini tengah dan pertahanan.

    Sebab, ketika tekanan pertama terlambat dilakukan, lawan mendapatkan ruang lebih luas untuk keluar membawa bola, dan para gelandang terpaksa menutup area yang lebih lebar, sementara para bek menjadi lebih rentan terhadap duel langsung dan serangan balik.

    Di sinilah Jose Mourinho menghadapi dilema yang sesungguhnya: apakah ia memberikan prioritas kepada nama-nama besar meski hal itu merugikan keseimbangan tim, ataukah ia menata ulang pembagian peran, dan mungkin terpaksa mencoret salah satu bintang dari susunan utama ketika kondisi pertandingan menuntut demikian?

    Keputusan membiarkan Vinicius di bangku cadangan saat menghadapi Villarreal bisa jadi merupakan indikasi bahwa posisinya tidak lagi memberinya kekebalan dari persaingan, tetapi hal itu saja belum cukup untuk membuktikan bahwa Mourinho telah menetapkan sikapnya terhadapnya.

    Yang lebih penting, Real Madrid membutuhkan solusi kolektif, bukan sekadar mengganti seorang pemain dengan pemain lain.

    Sebab tim yang memiliki sejumlah bintang seperti ini tidak sepatutnya hanya menunggu momen individu untuk menentukan hasil pertandingan, melainkan membutuhkan sebuah sistem yang membuat para bintangnya lebih efektif dalam menyerang, dan lebih disiplin ketika kehilangan bola.


    Dan jika Mourinho tidak berhasil mengatasi masalah ini, Real Madrid bisa saja mendapati dirinya menghadapi sebuah musim di mana paradoks yang sama kembali berulang: nama-nama besar, potensi yang luar biasa, tetapi penampilan kolektif yang tidak sepadan dengan tingginya ambisi.

  • Diomande mengetuk pintu

    Gol Yan Diomande ke gawang Villarreal memberikan dimensi tambahan pada cerita ini, karena winger muda asal Pantai Gading itu mencetak gol pertamanya mengenakan kostum Real Madrid, setelah ia melaju memanfaatkan umpan Federico Valverde, lalu menempatkan bola ke gawang untuk memberikan timnya tiga poin penting.

    Yang paling penting, gol itu datang dalam pertandingan yang dimulai Vinicius dari bangku cadangan.

    Ini bukan berarti Diomande telah menjadi lebih baik daripada Vinicius, atau bahwa satu gol sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya menggantikannya, tetapi pemain muda itu memberikan Mourinho sebuah opsi tambahan, dan menunjukkan bahwa persaingan posisi tidak seharusnya berhenti pada nama-nama besar atau nilai kontrak.

    Di sinilah terlihat salah satu paradoks pembaruan kontrak. Vinicius mendapatkan kontrak besar yang menegaskan keinginan klub untuk mempertahankannya, tetapi ia tidak memperoleh jaminan menjadi pemain inti berapa pun levelnya, bahkan munculnya pengganti di posisinya bisa membuat upaya mengembalikan statusnya menjadi lebih sulit jika penurunan performa terus berlanjut.

    Bagi Real Madrid, hadirnya opsi pengganti yang mampu memberikan nilai tambah merupakan sebuah keuntungan teknis, bukan ancaman tersendiri, tetapi masalah mulai muncul ketika kilau sang pengganti berubah menjadi bukti tambahan bahwa sang bintang utama tidak memberikan cukup kontribusi untuk mempertahankan tempatnya.

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  • Barcelona menjauh, dan Arsenal menampilkan wajah yang berbeda

    Krisis Real Madrid semakin terasa sensitif seiring awal luar biasa yang dijalani Barcelona di Liga Spanyol. Setelah delapan pertandingan, tim Catalan itu memuncaki klasemen dengan nilai sempurna, meraih 24 poin, berbanding 18 poin milik Real Madrid, yang melorot ke peringkat ketiga di belakang Atletico Madrid.

    Dengan demikian, selisih antara kedua rival itu mencapai 6 poin, yang menempatkan Real Madrid di bawah tekanan yang kian meningkat, terutama jika masalah teknis dan performa mereka yang tidak stabil terus berlanjut.

    Sebaliknya, Arsenal terus bersaing dengan kuat di Liga Inggris, menampilkan gambaran berbeda tentang stabilitas dan kemampuan membangun sebuah proyek kolektif.

    Hal ini mengembalikan kita pada pertanyaan yang kami ajukan pada musim panas lalu: apakah Vinicius bisa menemukan di London sebuah lingkungan yang memberinya peran lebih jelas, jauh dari persaingan terus-menerus dengan Mbappe memperebutkan ruang dan sorotan?

    Tentu saja, tidak bisa dipastikan bahwa kepindahannya ke Arsenal akan menjamin kesuksesannya, tetapi apa yang terjadi di Madrid membuat kemungkinan ini lebih menarik untuk diperdebatkan dibandingkan beberapa bulan lalu.

  • Apakah perpanjangan kontrak itu sebuah kesalahan?

    Hingga saat ini, belum bisa dikatakan bahwa perpanjangan kontrak itu merupakan kesalahan yang pasti, tetapi jelas bahwa langkah tersebut tidak menyelesaikan berbagai persoalan yang menyelimuti masa depan Vinicius sebelum ia menandatanganinya.

    Pemain Brasil itu ingin menegaskan posisinya di dalam Real Madrid, dan klub ingin mempertahankan salah satu bintang paling menonjolnya, tetapi kontrak baru itu tidak menjamin peran yang ia inginkan di lapangan, dan juga tidak mengakhiri pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana memadukan dirinya dengan Mbappe.

    Adapun Real Madrid, menghadapi tantangan yang lebih besar daripada sekadar mengembalikan Vinicius ke levelnya; sebab klub membutuhkan sistem yang lebih seimbang, dan gaya bermain yang membuat para bintangnya bekerja demi kepentingan tim alih-alih memaksa tim beradaptasi dengan kebutuhan individu mereka.

    Mungkin saja Vinicius akan kembali ke levelnya dalam beberapa pekan mendatang, dan Mourinho berhasil menemukan formula yang memungkinkan kedua bintang itu bersinar bersama.

    Namun, berlanjutnya kondisi saat ini bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada musim panas lalu semakin membutuhkan jawaban seiring berjalannya waktu.

    Pada Agustus lalu, kepergian ke Arsenal merupakan kemungkinan yang layak diperdebatkan, sedangkan sekarang, bertahan itu sendiri justru menjadi tanda tanya, sementara Barcelona menjauh di puncak klasemen Liga, Diomande mulai mengetuk pintu susunan pemain inti, dan Vinicius berubah menjadi sasaran kritik dan ejekan.

    Dan mungkin yang paling meringkas situasi ini adalah bahwa pemain yang menurut sebuah rumor konyol telah digantikan oleh seorang kembarannya, kini dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya masih mampu menampilkan level yang menjadikannya salah satu bintang paling menonjol di dunia.

    Forum Kooora





    Namun, faktanya Vinicius tidak membutuhkan pembuktian jati dirinya, melainkan mengembalikan pengaruhnya. Dan Real Madrid tidak membutuhkan kontrak baru yang menegaskan nilai bintangnya, melainkan sebuah tim yang tahu cara memanfaatkan kemampuannya tanpa mengorbankan keseimbangan.


    Jika kemunduran ini terus berlanjut, cemoohan berubah menjadi pemandangan yang berulang, dan Diomande menjadi pesaing nyata untuk posisinya, maka kedua belah pihak bisa saja menemukan diri mereka berhadapan dengan pertanyaan tersulit: apakah perpanjangan kontrak itu merupakan langkah untuk melindungi masa depan hubungan di antara keduanya, ataukah ia justru memberi krisis lama sebuah kontrak baru dan umur yang lebih panjang?