Di saat media sosial belakangan ini disibukkan oleh rumor aneh yang mengklaim bahwa Vinicius Junior telah diganti dengan seseorang yang mirip dengannya, sang bintang Brasil justru menyuguhkan sendiri sesuatu yang lebih mengundang ejekan di dalam lapangan, setelah berubah dari salah satu pemain paling memukau dan berpengaruh di dunia menjadi bayang-bayang dari dirinya sendiri, tidak lagi menyerupai pemain yang pernah membawa Real Madrid menuju kejayaan Eropa-nya.



Musim panas lalu, Vinicius Junior dan Real Madrid memilih untuk melanjutkan kebersamaan, di saat kepindahan ke Arsenal menjadi salah satu skenario yang kuat mengemuka. Pada Agustus lalu, pertanyaan yang kami ajukan adalah apakah bertahan di Madrid lebih baik bagi masa depan sang bintang Brasil, setelah ia mewujudkan sebagian besar mimpinya bersama klub kerajaan itu, atau justru kepindahan ke Arsenal bisa memberinya kesempatan untuk menjadi tokoh utama dalam sebuah proyek yang berbeda.

Perpanjang kontrak dengan Real atau pindah ke Arsenal: Mana keputusan terbaik bagi masa depan Vinicius Junior?









Vinicius memilih bertahan, dan memperoleh kontrak besar yang berlaku hingga tahun 2032. Namun, pekan-pekan awal musim baru kembali membuka berkas itu dengan cara yang lebih rumit, sebab perpanjangan kontrak tersebut tidak berhasil mengakhiri perdebatan seputar posisinya di dalam tim, dan awal musim yang tersendat-sendat tidak memberinya perlindungan yang ia butuhkan di hadapan kritik para suporter.

Dan saat ini, skenario terburuk mulai tampak di cakrawala: penurunan level, kemarahan suporter, dan hilangnya status sebagai pemain inti, di saat tim tengah kesulitan menemukan keseimbangan di antara para bintangnya.

Jadi, apakah kedua belah pihak keliru dengan perpanjangan kontrak ini, atau masih terlalu dini untuk menjatuhkan vonis?



