Sinner dan Bezzecchi menulis surat kepada Tim Nasional Sepak Bola: "Azzurri, bawa kami ke Piala Dunia!"

Seluruh dunia olahraga Italia memberikan dukungan penuh kepada Tim Nasional Sepak Bola Italia yang akan bertanding dalam pertandingan penentuan terakhir di Bosnia malam ini.





La Gazzetta dello Sport yang terbit hari ini memuat pesan-pesan yang ditulis oleh Marco Bezzecchi dan Jannik Sinner.





Pembalap motor itu menulis: "Ayo, teman-teman, sekarang giliran kalian. Kita semua ingin pergi ke Piala Dunia, bawa kami ke Amerika. Di sana sangat menyenangkan untuk menang, saya jamin. Jannik Sinner juga bisa menceritakannya kepada kalian. Ketika saya melihatnya menulis nama saya dan Kimi, saya juga memikirkan Tim Nasional Sepak Bola. Dan karenanya, kita semua, yang tergabung dalam Italia yang ia sebutkan di depan kamera. Kita telah menciptakan akhir pekan yang fantastis, dan menyenangkan mengetahui bahwa setiap dari kita merasakan sedikit kebahagiaan dari kesuksesan orang lain. Saya pikir saya salah satu dari 4-5 orang Italia yang tidak punya tim favorit. Sungguh. Saya bukan penggemar sepak bola yang fanatik, tapi saya pendukung Tim Nasional. Dan pada 2006, saya berusia 7 tahun. Saya ingin merasakan musim panas Piala Dunia. Memulai kembali tradisi yang dimulai selama Euro yang dimenangkan pada 2021, dengan Pecco Bagnaia, Fuligni, dan anak-anak lain dari Akademi Valentino Rossi yang datang ke rumah saya, membawa pizza, untuk menonton pertandingan. Lebih Italia dari ini."



