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World Cup dark horses GFXGetty/GOAL
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Siapa saja kuda hitam Piala Dunia 2026? Para penulis GOAL memberikan pandangannya

Opinion
World Cup
Norway
Colombia
Morocco
Japan
Senegal
Switzerland
FEATURES

Sudah sangat dekat, seolah-olah kita bisa merasakannya. Piala Dunia 2026 kini tinggal hitungan hari lagi, dengan para pemain terbaik dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada untuk menyambut musim panas sepak bola yang menjanjikan. Sementara beberapa tim hanya bermimpi bisa lolos dari babak penyisihan grup, tim-tim lain tahu bahwa apa pun hasil selain perayaan trofi pada akhir Juli akan dianggap sebagai kegagalan. Kita pun siap menyaksikan lima setengah minggu penuh drama, dipenuhi dengan kegembiraan dan kekecewaan dalam porsi yang sama.

Di GOAL, kami merasa cukup paham tentang olahraga indah ini, sehingga kami meminta tim penulis dan editor kami dari Inggris dan Amerika Serikat untuk memberikan prediksi mereka mengenai turnamen ini. Mulai dari pemenang Sepatu Emas hingga kekecewaan terbesar, kami siap memberikan gambaran lengkap tentang apa yang bisa Anda harapkan dari Piala Dunia terbesar yang pernah diselenggarakan.

Hari ini, kami meminta tim kami untuk memprediksi siapa saja kuda hitam turnamen ini - berikut ini pendapat mereka...

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    "Tak ada yang mau bertanding melawan Norwegia"

    Mark Doyle: Seperti yang mereka buktikan dengan mengalahkan Brasil tahun lalu, Jepang jelas mampu mencapai perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, Norwegia adalah unggulan ketiga yang ingin dihindari oleh semua tim besar dalam undian — dan itu bukan tanpa alasan. Tim asuhan Stale Solbakken yang terorganisir dengan baik melaju kencang di babak kualifikasi, mengalahkan Italia dua kali di sepanjang perjalanan, terutama karena mereka kini memiliki skuad pendukung yang layak untuk striker bintang Erling Haaland. Jika Norwegia berhasil lolos dari grup yang paling mirip dengan ‘Grup Kematian’ di turnamen 48 tim ini, tidak ada tim yang ingin menghadapi mereka di babak gugur.

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  • Achraf Hakimi Morocco(C)Getty Images

    'Maroko berpeluang besar untuk kembali menciptakan kejutan'

    Krishan Davis: Sebenarnya terasa seolah-olah ada kekurangan tim kuda hitam potensial di antara tim-tim Eropa, dengan banyak pemain bintang Kroasia dan Belgia yang sudah melewati masa kejayaannya, sementara Norwegia kurang berpengalaman dalam turnamen. Turki, bagaimanapun, tetap menjadi bagian dari perhitungan seperti biasa. Namun, saya rasa Maroko bisa menjadi kandidat terbaik untuk kembali memberikan kejutan setelah penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia 2022. Mereka memiliki pemain-pemain berkualitas di seluruh lini, termasuk Achraf Hakimi, Brahim Diaz, dan Bilal El Khannouss, dan saya yakin mereka bisa mengulangi prestasi tersebut.

  • senegal Getty Images

    "Senegal akan menjadi ancaman serius"

    Stephen Darwin: Senegal mungkin tampak seperti pilihan yang benar-benar konyol, mengingat mereka tergabung dalam Grup I bersama Prancis dan Norwegia, mereka kalah dalam pertandingan persahabatan prakompetisi melawan Amerika Serikat, dan peluang mereka untuk melaju jauh di kompetisi ini hampir sama kecilnya dengan tim-tim underdog lainnya, tetapi saya tidak bisa mengabaikan lini serang mereka—Sadio Mane, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, dan Nicolas Jackson—tanpa membayangkan gol-gol yang akan tercipta. Ingat kata-kata saya - Senegal akan menjadi masalah bagi banyak tim besar musim panas ini.

  • Norway 2026Getty Images

    'Norwegia pasti akan memberikan perlawanan yang sengit'

    Peter McVitie: Dengan kehadiran pencetak gol terbanyak Liga Premier Erling Haaland, serta juara Liga Inggris dan finalis Liga Champions Martin Odegaard, Norwegia bertekad untuk tampil mengesankan di Piala Dunia pertama mereka sejak 1998. Yang mengejutkan, mereka tidak memerlukan kedua pemain tersebut untuk mengungguli tetangga Nordik mereka, Swedia, pada 1 Juni, karena Jorgen Strand Larsen dan Alexander Sorloth tampil gemilang di lini depan tim asuhan Stale Solbakken. Ditambah dengan pemain seperti Antonio Nusa, Sander Berge, Julian Ryerson, dan Oscar Bobb, Norwegia pasti akan memberikan perlawanan sengit melawan Prancis, Senegal, dan Irak.

  • Dan Ndoye Switzerland 2026Getty Images

    'Turnamen ini sepertinya menguntungkan Swiss'

    Amee Ruszkai: Tim Swiss ini memiliki banyak pemain berkualitas dan berpengalaman, dan turnamen ini sepertinya dirancang agar mereka bisa tampil gemilang. Baru dua tahun lalu Murat Yakin membawa tim ini ke perempat final Euro, di mana Inggris harus melalui adu penalti untuk mengalahkan mereka, dan pengalaman itu juga seharusnya membantu saat mereka menatap Piala Dunia di mana mereka seharusnya bisa memuncaki grup mereka, sehingga memastikan laga babak gugur pertama yang menguntungkan. Setelah itu, jangan heran jika mereka berhasil mengalahkan beberapa negara ‘besar’ dalam perjalanan jauh mereka.

  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    "Kolombia memiliki banyak talenta"

    Tom Hindle: Turki selalu dianggap sebagai kuda hitam, atau setidaknya begitu yang sering kita dengar, tapi tahun ini jawabannya pasti Kolombia. Luis Diaz adalah bintang, sementara James Rodriguez masih memiliki tenaga yang cukup di kakinya, dan ada banyak talenta di sekitar mereka. Mereka nyaris saja menjuarai Copa America 2024 berkat keajaiban Lautaro Martinez, dan tim ini semakin kuat sejak saat itu. Jika Kolombia memuncaki grup yang juga mencakup Portugal, mereka bisa memiliki perjalanan yang lebih mulus menuju, katakanlah, semifinal.

  • japan england(C)Getty Images

    'Tekanan tinggi Jepang akan menyulitkan siapa pun'

    Chris Burton: Jepang melaju mulus dalam kampanye kualifikasi mereka, hanya menelan satu kekalahan dari 16 pertandingan—memenangkan 13 laga dan kebobolan hanya tiga gol. Mereka kemudian membuktikan dalam laga persahabatan melawan Inggris di Wembley bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar. Penuh energi di lini tengah - dengan pengalaman di Liga Premier dan mantan wonderkid Real Madrid, Take Kubo, yang siap diturunkan - tekanan tinggi mereka akan menyulitkan siapa pun. Mencetak gol tidak selalu mudah bagi Samurai Biru di Piala Dunia, tetapi striker Feyenoord, Ayase Ueda, memasuki turnamen ini dengan gelar Sepatu Emas Eredivisie di tangannya dan seharusnya penuh percaya diri.

  • Brazil 2026Getty Images

    'Brasil kurang mendapat perhatian'

    Alex Labidou: Mungkin Kolombia, atau—maaf kalau saya bilang—Brasil?! Ya, Brasil memang selalu diunggulkan untuk menang, tapi ada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban mengenai tim ini, yang berarti mereka sudah lama diremehkan. Ada juga faktor kunci yang perlu diperhatikan: iklim. Ingat tahun lalu betapa banyak keluhan dan penyesuaian yang harus dilakukan tim-tim Eropa untuk Piala Dunia Antarklub? Hal itu memberi keunggulan bagi Amerika Selatan dan menguntungkan Brasil atau rival mereka, Kolombia.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    'Norwegia akan merasa mampu memenangkan setiap pertandingan'

    Ryan Tolmich: Apakah pantas menyebut Norwegia sebagai kuda hitam? Mereka memiliki 'kode curang' di lini depan dalam diri Erling Haaland, dan dengan 'kode curang' itu, mereka seharusnya mampu menggilas beberapa tim. Mereka juga akan mampu menakut-nakuti tim-tim 'elit', dan satu atau dua gol dari Haaland sudah cukup untuk mengubah rasa takut itu menjadi kejutan besar. Bagaimanapun juga, Norwegia akan merasa mereka bisa memenangkan setiap pertandingan berkat pemain bertubuh besar di lini depan itu, dan tim-tim dengan mentalitas seperti itu cenderung melaju jauh, terutama saat berhadapan dengan tim favorit yang tidak mampu mengatasi tekanan mereka sendiri.

  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    'Kolombia memiliki banyak kelebihan'

    Tom Maston: Meskipun Norwegia jelas memiliki Erling Haaland, dan hasil-hasil Jepang menjelang turnamen ini cukup mengesankan, saya akan memilih Kolombia. Didukung oleh salah satu basis penggemar terbesar di luar negara tuan rumah dan tanpa masalah iklim yang perlu dikhawatirkan, Kolombia memiliki banyak keunggulan bahkan sebelum kita membahas bahwa Luis Diaz saat ini merupakan salah satu pemain dengan performa terbaik di dunia sepak bola. Sementara itu, James Rodriguez menunjukkan di Copa America 2024 bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan di panggung internasional, sehingga meskipun mereka tidak memuncaki grupnya, diharapkan Los Cafeteros akan melaju jauh di babak gugur.