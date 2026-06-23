Setelah tersingkir secara mengejutkan di babak penyisihan grup: Turki terancam menghadapi paradoks pahit di Piala Dunia

Sebuah skenario hipotetis dari The Athletic menggambarkan hal ini: Jika Turki memenangkan pertandingan terakhirnya di fase grup melawan AS dengan skor 2-0 dan pada saat yang sama Paraguay kalah 0-2 dari Australia, kedua tim akan mengoleksi tiga poin. Meskipun demikian, Turki tetap akan berada di posisi terbawah klasemen grup. Alasannya adalah aturan baru yang menyatakan bahwa jika terjadi kesamaan poin, yang menjadi penentu adalah hasil pertemuan langsung, bukan selisih gol. Karena Paraguay telah memenangkan pertandingan langsung melawan Turki, Paraguay akan tetap berada di atas Turki.

Padahal, dalam skenario ini, Turki justru memiliki selisih gol yang jauh lebih baik. Tim tersebut akan memiliki selisih gol -1, sedangkan Paraguay -4. Menurut perhitungan The Athletic, sebuah tim dengan tiga poin dan selisih gol -1 memiliki peluang sebesar 83 persen untuk lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik. Sebaliknya, tim dengan selisih gol -4 hanya memiliki peluang sekitar 32 persen.