Setelah menelan kekalahan dari Australia (0:2) dan Paraguay (0:1) dalam dua pertandingan grup pertama, tim nasional Turki dipastikan tersingkir lebih awal. Kegagalan tim asuhan Vincenzo Montella untuk lolos ke babak gugur juga terkait dengan perubahan aturan dalam sistem turnamen—dan justru hal inilah yang membuat situasi ini terasa sangat pahit.
Diterjemahkan oleh
Setelah tersingkir secara mengejutkan di babak penyisihan grup: Turki terancam menghadapi paradoks pahit di Piala Dunia
Sebuah skenario hipotetis dari The Athletic menggambarkan hal ini: Jika Turki memenangkan pertandingan terakhirnya di fase grup melawan AS dengan skor 2-0 dan pada saat yang sama Paraguay kalah 0-2 dari Australia, kedua tim akan mengoleksi tiga poin. Meskipun demikian, Turki tetap akan berada di posisi terbawah klasemen grup. Alasannya adalah aturan baru yang menyatakan bahwa jika terjadi kesamaan poin, yang menjadi penentu adalah hasil pertemuan langsung, bukan selisih gol. Karena Paraguay telah memenangkan pertandingan langsung melawan Turki, Paraguay akan tetap berada di atas Turki.
Padahal, dalam skenario ini, Turki justru memiliki selisih gol yang jauh lebih baik. Tim tersebut akan memiliki selisih gol -1, sedangkan Paraguay -4. Menurut perhitungan The Athletic, sebuah tim dengan tiga poin dan selisih gol -1 memiliki peluang sebesar 83 persen untuk lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik. Sebaliknya, tim dengan selisih gol -4 hanya memiliki peluang sekitar 32 persen.
- AFP
Arda Güler soal kegagalan lolos ke Piala Dunia: "Ini memalukan"
Jadi, ini akan menjadi situasi yang sangat aneh: Turki sebenarnya memiliki prasyarat statistik yang lebih baik untuk lolos, namun tetap berada di bawah Paraguay berdasarkan hasil head-to-head. Pada akhirnya, semua itu tidak ada gunanya.
Bagi Turki, yang memulai turnamen di AS, Meksiko, dan Kanada dengan harapan besar, partisipasi ketiga mereka di Piala Dunia setelah tahun 1954 dan 2002 pun berakhir dengan kekecewaan yang mendalam. Kali ini, mereka bahkan tidak bisa mendekati kesuksesan bersejarah tahun 2002, ketika Turki berhasil meraih posisi ketiga. “Kami benar-benar, benar-benar sedih, ini juga memalukan. Kami meminta maaf kepada rakyat kami. Kami menangis di ruang ganti. Kami harus melakukan segalanya untuk menebus ini,” kata bintang Real Madrid, Arda Güler, menanggapi tersingkirnya timnya.
"Tidak ada masalah di dalam tim. Di lapangan, kami memang tidak berhasil. Kami tidak bisa mewujudkan apa yang telah kami rencanakan. Kami memiliki peluang-peluang. Kami akan melakukan segalanya agar turnamen ini terlupakan," lanjut Güler kepada TRT Spor.