Marko Brkic

Koresponden Sepak Bola untuk Jerman dan Eropa

📝 Bio: Saya belajar Manajemen Media di St. Pölten, Austria (yang, menurut standar Austria, hampir seperti metropolis dengan sekitar 60.000 penduduk). Selama studi saya, pada 2019 saya menjalani magang di SPOX dan GOAL, dan setelah lulus, saya melanjutkan bekerja sebagai freelancer. Sejak 2024, saya menjadi anggota tetap tim redaksi dan saat ini bekerja sebagai koresponden sepak bola untuk Jerman dan Eropa.

⚽ Bagaimana saya tertarik pada sepak bola: Saya pertama kali menjejakkan kaki di lapangan sepak bola pada usia delapan tahun sebagai pemain SKU Amstetten. Namun, gairah sejati saya terhadap permainan ini muncul selama Piala Dunia 2006 — pengalaman pertama saya menonton turnamen ini — yang saya ikuti sebagai anak kecil di Kroasia di layar restoran besar bersama orang-orang dari seluruh dunia.

🎯 Bidang fokus saya dalam pekerjaan:

SEO dan pembaruan langsung pertandingan serta acara

Berita tentang berbagai cabang olahraga

🌟 Momen sepak bola favorit saya: Saat Austria dan Kroasia berhasil mencapai babak knockout di turnamen besar.