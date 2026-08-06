Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh surat kabar yang sama, komite tersebut tengah mengkaji berkas-berkas kontrak klub-klub Liga Roshn Saudi dengan para pemain asing, setelah berkas-berkas itu dialihkan dari klub-klub tersebut ke program.

Para pejabat komite rekrutmen memanfaatkan pemandu bakat khusus untuk memperkirakan nilai riil pemain di pasar, sebelum mereka sendiri meninjau laporan-laporan tersebut guna mengeluarkan rekomendasi akhir secara kolektif, tanpa keputusan yang didasarkan pada pendapat individu.

Menurut surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", penilaian dilakukan melalui analisis level teknis pemain selama lima tahun terakhir, disertai peninjauan jumlah menit bermain, gol yang dicetak, kontribusi terhadap gol, akurasi umpan, serta indikator bertahan dan menyerang.

Ditinjau pula sisa kriteria performa di lapangan, membandingkan pemain dengan rekan-rekannya di tim yang sama, serta dengan para pemain yang menempati posisi yang sama di liga tempat ia bermain.

Kajian tersebut tidak berhenti pada aspek teknis, melainkan meluas hingga aspek pasar, di mana ditinjau tawaran-tawaran yang pernah diterima pemain sebelumnya, atau yang diterimanya saat ini.

Nilai pemain juga dibandingkan dengan para pemain sejenisnya di Liga Saudi, demikian pula dengan pemain-pemain serupa di liga tempat ia bermain, untuk mencapai penilaian yang mencerminkan nilai teknis dan nilai pasarnya secara seimbang.

Pada akhirnya, tim yang bertanggung jawab mengajukan rekomendasi akhir yang dibangun berdasarkan seluruh data tersebut, agar menjadi dasar penilaian akhir, demi mencapai perkiraan yang adil yang berpijak pada data dan analisis, jauh dari kesan atau perkiraan pribadi.