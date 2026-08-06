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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah revolusi klub: bagaimana cara kerja komite rekrutmen di Liga Saudi?

FEATURES
Saudi Pro League
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Arab Saudi

Komite tersebut memicu kontroversi besar

Laporan media mengungkap mekanisme kerja komite rekrutmen yang berada di bawah naungan Liga Sepakbola Arab Saudi, setelah kemarahan yang melanda sejumlah klub akibat beberapa keputusan yang diambilnya baru-baru ini.

Sejumlah klub baru-baru ini mengungkapkan kemarahan mereka terhadap komite tersebut, karena penilaian yang rendah atas harga para pemain asing yang ingin direkrut klub-klub itu, yang membuat mereka tidak bisa merampungkan transfer tersebut.

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  • Apa Itu Komite Rekrutmen?

    Komite rekrutmen mulai beroperasi di Liga Roshn Arab Saudi sejak musim panas 2023, dengan tujuan menarik bintang-bintang sepak bola dunia ke kompetisi tersebut, sebelum akhirnya tugasnya berkembang menjadi penilaian nilai transfer-transfer baru.

    Menurut surat kabar Arab Saudi "Al-Riyadiyah", komite ini terdiri dari 5 orang yang dipimpin oleh pria Spanyol, Jesus Arroyo, penasihat CEO Liga Sepak Bola Profesional Arab Saudi.

    Selain Arroyo, komite ini juga beranggotakan pria Maroko, Zakaria Mardi, direktur operasional Liga Arab Saudi; pria Spanyol, Vicente Fernandez Bujante; pria Inggris keturunan India, Sanjay Arulchelvam; dan pria Prancis, Romain Piroski.

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  • Bagaimana cara kerja komite rekrutmen?

    Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh surat kabar yang sama, komite tersebut tengah mengkaji berkas-berkas kontrak klub-klub Liga Roshn Saudi dengan para pemain asing, setelah berkas-berkas itu dialihkan dari klub-klub tersebut ke program.

    Para pejabat komite rekrutmen memanfaatkan pemandu bakat khusus untuk memperkirakan nilai riil pemain di pasar, sebelum mereka sendiri meninjau laporan-laporan tersebut guna mengeluarkan rekomendasi akhir secara kolektif, tanpa keputusan yang didasarkan pada pendapat individu.

    Menurut surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", penilaian dilakukan melalui analisis level teknis pemain selama lima tahun terakhir, disertai peninjauan jumlah menit bermain, gol yang dicetak, kontribusi terhadap gol, akurasi umpan, serta indikator bertahan dan menyerang.

    Ditinjau pula sisa kriteria performa di lapangan, membandingkan pemain dengan rekan-rekannya di tim yang sama, serta dengan para pemain yang menempati posisi yang sama di liga tempat ia bermain.

    Kajian tersebut tidak berhenti pada aspek teknis, melainkan meluas hingga aspek pasar, di mana ditinjau tawaran-tawaran yang pernah diterima pemain sebelumnya, atau yang diterimanya saat ini.

    Nilai pemain juga dibandingkan dengan para pemain sejenisnya di Liga Saudi, demikian pula dengan pemain-pemain serupa di liga tempat ia bermain, untuk mencapai penilaian yang mencerminkan nilai teknis dan nilai pasarnya secara seimbang.

    Pada akhirnya, tim yang bertanggung jawab mengajukan rekomendasi akhir yang dibangun berdasarkan seluruh data tersebut, agar menjadi dasar penilaian akhir, demi mencapai perkiraan yang adil yang berpijak pada data dan analisis, jauh dari kesan atau perkiraan pribadi.

  • Apa penyebab kemarahan klub-klub terhadap komite rekrutmen?

    Anehnya, komite menegaskan bahwa mekanisme ini bukan hal baru di Liga Arab Saudi, karena telah diterapkan selama tiga tahun terakhir.

    Namun, yang berbeda kali ini adalah bahwa Liga Arab Saudi memperkuat penerapannya, serta memperluas cakupan pemanfaatannya belakangan ini, setelah beberapa periode bursa transfer menyaksikan harga sejumlah transfer yang berlebihan.

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  • Apakah Komite Rekrutmen Melarang Klub Melakukan Transfer?

    Mengenai pertanyaan terpenting, yang berkaitan dengan campur tangan komite dalam keputusan teknis klub, serta larangan bagi klub untuk merampungkan sejumlah transaksi besar, jawabannya datang dengan jelas.

    "Asharq Al-Awsat" menjelaskan bahwa tujuan dari mekanisme ini bukanlah untuk menghambat kontrak klub, atau ikut campur dalam keputusan teknis mereka, melainkan untuk menyediakan rujukan profesional yang membantu mengatur pasar, serta mewujudkan efisiensi belanja yang lebih tinggi.

    Liga menegaskan tetap memberikan kebebasan bagi klub untuk merampungkan transaksi, kapan pun klub memandang bahwa transaksi itu mewujudkan tujuannya, dengan konsekuensi menanggung selisih finansial, jika penawarannya melampaui nilai yang diperkirakan oleh komite perekrutan.

  • Apakah Komite Bertanggung Jawab atas Krisis Al Nassr?

    Di sisi lain, surat kabar Saudi "Al-Riyadhiah" membebaskan komite rekrutmen dari krisis yang tengah dialami klub Al-Nassr saat ini, yang menghalanginya untuk menyelesaikan kontrak apa pun hingga sekarang, akibat pembatasan finansial yang dikenakan kepadanya.

    Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab para pejabat di komite itu tidak mencakup pengawasan finansial atas klub, ataupun penerbitan sertifikat kelayakan dan komitmen finansial, karena berkas-berkas tersebut ditangani oleh pihak dan administrasi lain.

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