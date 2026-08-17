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West Bromwich Albion v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

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Setelah penantian panjang: kapan Rodri dan Cancelo tiba di Barcelona?

Transfers
LaLiga
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Rodri
J. Cancelo
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Setelah melalui banyak kerja keras, Barcelona berhasil merampungkan dua transfer, Joao Cancelo dan Rodri, dua operasi yang benar-benar berbeda, namun keduanya memungkinkan klub untuk memperkuat dua posisi penting di skuad tim.

Setelah kedua kesepakatan itu memasuki tahap akhir, langkah berikutnya adalah mengatur kedatangan para pemain ke Barcelona. 

Klub Katalan itu ingin mempercepat seluruh prosedur agar keduanya bisa menjalani tes medis yang diperlukan secepat mungkin, menandatangani kontrak, lalu bergabung dengan tim asuhan pelatih Hansi Flick.

Menurut surat kabar "Sport", Barcelona telah mengatur penerbangan khusus untuk Joao Cancelo, yang dijadwalkan tiba di Barcelona hari Senin ini sekitar pukul 14.30. 

Pemain itu sendiri sebelumnya, pada pagi hari ini, telah mengunggah melalui akun Instagram-nya sebuah foto lewat fitur stories, dari dalam pesawat pribadi yang akan membawanya ke Barcelona. 

Pesawat itu diperkirakan mendarat di Barcelona sekitar pukul 14.00, dan Cancelo menulis dalam pesannya "Dalam perjalanan pulang ke rumah".

Pemain asal Portugal itu akan tiba di Barcelona dalam transfer gratis, setelah berhasil memutus kontraknya, sebuah situasi yang memungkinkan Barca mendapatkan pemain istimewa tanpa perlu membayar biaya transfer.

  • RodriGetty Images

    Rodri akan tiba pada siang hari

    Beberapa jam kemudian, giliran bintang asal Spanyol itu yang tiba. Rodri dijadwalkan sampai di Barcelona sekitar pukul 19.00, sehingga menuntaskan salah satu transfer terbesar di bursa transfer bagi klub Catalan tersebut.

    Gelandang asal Spanyol itu akan terbang ke Barcelona untuk menyelesaikan prosedur-prosedur terakhir dan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak barunya. 

    Kesepakatan itu diperkirakan mengikat Rodri dengan Barcelona hingga Juni 2030, sebuah pertanda jelas atas taruhan besar yang dipasang klub pada salah satu pemain terbaik dunia di posisinya.

    Dengan demikian, hari Senin ini akan menjadi hari yang sangat sibuk di Barcelona, di mana Cancelo akan tiba lebih dulu, kemudian disusul oleh Rodri pada sore harinya. 

    Setelah itu, tiba waktunya untuk tes medis, penandatanganan kontrak, dan pengumuman resmi, sebelum kedua pemain dapat bergabung secara penuh dalam latihan tim Catalan.

    Semua data mengindikasikan bahwa Rodri dan Cancelo sudah akan hadir di Stadion Spotify Camp Nou untuk menyaksikan pertandingan rekan-rekan mereka di Piala Joan Gamper, Rabu mendatang, melawan Al Ahly Mesir. 

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