Setelah penantian panjang: kapan Rodri dan Cancelo tiba di Barcelona?

Setelah melalui banyak kerja keras, Barcelona berhasil merampungkan dua transfer, Joao Cancelo dan Rodri, dua operasi yang benar-benar berbeda, namun keduanya memungkinkan klub untuk memperkuat dua posisi penting di skuad tim.

Setelah kedua kesepakatan itu memasuki tahap akhir, langkah berikutnya adalah mengatur kedatangan para pemain ke Barcelona.

Klub Katalan itu ingin mempercepat seluruh prosedur agar keduanya bisa menjalani tes medis yang diperlukan secepat mungkin, menandatangani kontrak, lalu bergabung dengan tim asuhan pelatih Hansi Flick.

Menurut surat kabar "Sport", Barcelona telah mengatur penerbangan khusus untuk Joao Cancelo, yang dijadwalkan tiba di Barcelona hari Senin ini sekitar pukul 14.30.

Pemain itu sendiri sebelumnya, pada pagi hari ini, telah mengunggah melalui akun Instagram-nya sebuah foto lewat fitur stories, dari dalam pesawat pribadi yang akan membawanya ke Barcelona.

Pesawat itu diperkirakan mendarat di Barcelona sekitar pukul 14.00, dan Cancelo menulis dalam pesannya "Dalam perjalanan pulang ke rumah".

Pemain asal Portugal itu akan tiba di Barcelona dalam transfer gratis, setelah berhasil memutus kontraknya, sebuah situasi yang memungkinkan Barca mendapatkan pemain istimewa tanpa perlu membayar biaya transfer.