Menurut laporan surat kabar Portugal Record, The Magpies dikabarkan telah mengincar Luis Suarez dari Sporting Lisbon.
Senilai 80 juta euro! Nick Woltemade tampaknya akan menghadapi persaingan ketat di Newcastle United
Tidak mengherankan jika Newcastle sedang mencari pemain baru untuk memperkuat lini serang. Setelah musim yang mengecewakan, yang mengakibatkan absennya klub dari kompetisi internasional musim depan, skuad akan dirombak pada musim panas ini. Di saat yang sama, klub terpaksa melakukan beberapa penjualan karena aturan keuangan yang ketat di Liga Premier. Terutama pemain kunci Anthony Gordon, yang dikaitkan erat dengan FC Bayern München, bisa dijual untuk mendapatkan dana.
Selain itu, Bruno Guimaraes dan William Osula juga disebut-sebut sebagai pemain yang berpotensi hengkang, yang juga akan menghasilkan dana transfer yang besar. Klub juara Jerman tersebut kabarnya juga tertarik pada Osula.
Woltemade tidak menjadi pemain inti — dan biasanya tidak bermain sebagai penyerang
Osula baru-baru ini berhasil merebut posisi starter di Newcastle, meskipun kabarnya ia telah mencapai kesepakatan untuk pindah ke Eintracht Frankfurt setelah kedatangan Woltemade dan Yoane Wissa pada musim panas lalu. Namun, The Magpies menolaknya dan bersikeras agar ia tetap bertahan.
Sementara itu, sejak awal musim yang bagus dengan mencetak empat gol dalam lima pertandingan pertama, Woltemade bolak-balik antara bangku cadangan dan starting eleven - dengan masalah utama bahwa pelatih Eddie Howe biasanya menempatkannya sebagai gelandang tengah terselubung, jika pemain tim nasional Jerman itu diizinkan bermain. Pemain bertubuh jangkung setinggi 1,98 meter yang didatangkan dari VfB Stuttgart seharga 75 juta euro ini telah mencatatkan 15 kontribusi gol dalam 48 pertandingan yang dilakoninya bersama Newcastle.
Suarez mencatatkan angka-angka yang luar biasa bersama Sporting
Suarez, yang tidak memiliki hubungan keluarga atau ikatan kerabat dengan rekan senama asal Uruguay, tengah menjalani musim yang memukau bersama Sporting. Dalam 50 pertandingan, ia mencetak 35 gol dan menyumbang sembilan assist. Nilai transfer yang diperkirakan mencapai 80 juta euro, mengingat pemain asal Kolombia ini masih terikat kontrak hingga tahun 2030.
Selain pemain berusia 28 tahun itu, belakangan ini beredar rumor tentang ketertarikan terhadap Dominic Solanke dari Tottenham Hotspur, yang kabarnya dihargai 75 juta euro. Sebaliknya, Darwin Nunez akan menjadi alternatif yang jauh lebih terjangkau. Konon, kontrak pemain asal Uruguay itu di Al Hilal telah diputus, sehingga Newcastle pun dilaporkan tertarik untuk merekrutnya secara gratis pada musim panas nanti.