Senilai 80 juta euro! Nick Woltemade tampaknya akan menghadapi persaingan ketat di Newcastle United

Tidak mengherankan jika Newcastle sedang mencari pemain baru untuk memperkuat lini serang. Setelah musim yang mengecewakan, yang mengakibatkan absennya klub dari kompetisi internasional musim depan, skuad akan dirombak pada musim panas ini. Di saat yang sama, klub terpaksa melakukan beberapa penjualan karena aturan keuangan yang ketat di Liga Premier. Terutama pemain kunci Anthony Gordon, yang dikaitkan erat dengan FC Bayern München, bisa dijual untuk mendapatkan dana.

Selain itu, Bruno Guimaraes dan William Osula juga disebut-sebut sebagai pemain yang berpotensi hengkang, yang juga akan menghasilkan dana transfer yang besar. Klub juara Jerman tersebut kabarnya juga tertarik pada Osula.