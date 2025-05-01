Tim Ursinus

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Meskipun karier sebagai penjaga gawang tidak pernah terwujud, sepak bola selalu menjadi hal yang konstan dalam hidup saya. Sejak kecil sudah jelas bahwa jurnalisme olahraga akan menjadi jalan saya ke depan. Setelah magang di bagian olahraga Schwäbisches Tagblatt di kota kelahiran saya, Tübingen, saya melanjutkan studi di Karlsruhe — sebuah pilihan yang agak dipertanyakan bagi seorang Swabia. Pada akhir 2018, saya mulai sebagai magang di SPOX dan GOAL, kemudian menjadi mahasiswa pekerja, dan akhirnya menjadi trainee redaksi. Sejak 2023, saya menjadi anggota tetap tim redaksi. Pada September 2024, saya mengambil peran sebagai SEO Senior, namun saya juga bekerja sebagai reporter dan kepala editor jaga.

🎯 Bidang Keahlian Utama Saya:

Mendelegasikan artikel SEO dan mengelola freelancer di bidang ini

Peliputan langsung di klub-klub Bundesliga (terutama FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB, dan Eintracht Frankfurt)

Cerita-cerita seputar sepak bola

Meneliti dan menulis berita dari dunia olahraga

⚽ Bagaimana Saya Terjun ke Dunia Sepak Bola:

Semua berawal dari kemenangan Bayern Munich di Liga Champions pada awal 2000-an, ketika Oliver Kahn menepis tiga penalti dan menjadi pahlawan masa kecil saya. Kenangan ini memang agak kabur karena saya baru berusia empat tahun. Namun, tak lama kemudian saya membuka kertas pembungkus dan menemukan sarung tangan penjaga gawang pertama saya.

🌟 Momen Sepak Bola Favorit Saya:

Ada banyak. Yang terutama adalah kenangan dari tugas saya sebagai reporter — misalnya di Paris, Madrid, atau Milan. Ditambah lagi perjalanan groundhopper pribadi, yang akan selalu tak terlupakan.