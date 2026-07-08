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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Semua orang ingin menjatuhkan kami".. Apakah Argentina mendapat perlakuan istimewa?

FEATURES
Opinion
Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
Argentina vs Switzerland
Switzerland
M. Salah
M. Salah
L. Messi
Argentina
Mesir
AS
Swiss

Perdebatan tak kunjung mereda

Gema kontroversi wasit yang mengiringi pertandingan antara Mesir dan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026 terus bergema, setelah muncul beragam pendapat: ada yang menganggap tim “Tango” diuntungkan oleh keputusan wasit asal Prancis François Litxer, sementara yang lain berpendapat bahwa semua keputusan yang kontroversial tersebut sebenarnya tepat sesuai dengan peraturan.

Di tengah kritik tajam yang dilontarkan pihak Mesir, baik melalui pengaduan resmi yang diajukan ke Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), maupun melalui pernyataan sejumlah bintang sepak bola dan media, jurnalis Argentina Mariano Dayan menerbitkan artikel panjang di surat kabar Ole, di mana ia membela timnas negaranya, menolak apa yang ia sebut sebagai “kampanye” yang berusaha meyakinkan dunia bahwa Argentina meraih kemenangannya berkat keputusan wasit.

Penulis tersebut meninjau kembali insiden-insiden wasit yang paling kontroversial, baik dalam pertandingan melawan Mesir maupun selama perjalanan Argentina di Piala Dunia 2022 dan 2026, sambil menegaskan bahwa prestasi yang diraih timnas negaranya merupakan hasil dari keunggulan mereka di lapangan, bukan karena keputusan wasit. 

Berikut teks artikelnya:

  • Tim nasional Argentina terus menorehkan sejarah melalui prestasinya, bukan berkat bantuan wasit, meskipun ada pihak yang berusaha meyakinkan semua orang sebaliknya. Siapa pun yang terus meraih kemenangan, semua orang akan berusaha menjatuhkannya.

    Gelombang kesuksesan ini tak kunjung berhenti; semakin banyak kemenangan dan prestasi yang diraih timnas Argentina serta semakin kokohnya posisi “La Scalonita”, semakin kencang pula angin penentang yang datang dari para pesaingnya di seluruh dunia. Pasalnya, tim ini benar-benar mencatatkan sejarah sejak menjuarai Copa América 2021 di Stadion Maracana: memenangkan Piala Dunia Qatar 2022, kemudian Copa América 2024, dan kini bermimpi—meski tugasnya berat—untuk meraih bintang keempat di Amerika Serikat.

    Dalam konteks ini, tim nasional Argentina menjadi lawan yang ingin dikalahkan oleh semua pihak, baik Prancis, Spanyol, maupun tim mana pun yang akan berhadapan dengannya.

    Dari berbagai sudut pandang, spekulasi mulai bermunculan: bahwa “FIFA” membantu Argentina, dan bahwa wasit memihak mereka. Namun, apakah hal ini benar-benar terjadi?

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  • Faktanya—dan ini bukanlah kebetulan—Argentina belum pernah kalah dalam satu pertandingan pun di Piala Dunia sejak laga pembuka melawan Arab Saudi di Qatar 2022, ketika beberapa golnya dianulir karena offside dengan selisih yang sangat tipis. Sejak saat itu, Argentina memenangkan semua pertandingannya, dan dua pertandingan terakhirnya berlangsung sangat sulit. Mereka mengalahkan Meksiko, Polandia, Australia, dan Belanda melalui adu penalti, serta Kroasia dan Prancis melalui adu penalti, lalu Aljazair, Austria, Cape Verde, dan akhirnya Mesir.

    Namun demikian, Mesir dan berbagai kalangan di dunia sepak bola kembali mengangkat isu adanya dugaan bantuan wasit bagi Argentina, seolah-olah sebuah tim dapat membangun seluruh babak sejarah ini hanya berkat keputusan wasit.

  • Sejak pertandingan pembuka melawan Aljazair, ada pihak yang mencoba menyebarkan anggapan bahwa pelanggaran yang dilakukan Messi seharusnya berakibat kartu merah langsung setelah ia menjejakkan kakinya ke otot betis belakang salah satu lawan.

    Itu memang pelanggaran, dan mungkin juga layak mendapat kartu kuning.

    Wasit memang keliru karena tidak mengeluarkan kartu kuning, tetapi tidak ada kekuatan atau kekerasan yang cukup untuk menganggapnya sebagai perilaku kasar.

    Apakah teknologi video (VAR) bisa turun tangan? Ya. Meskipun skornya 3-0, ada yang mencoba menyiratkan bahwa “FIFA” melindungi Messi agar tidak diskors, bahkan dikatakan bahwa hat-trick-nya dalam pertandingan itu seharusnya tidak terjadi.

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  • Tentu saja, kisah ini berawal dari Piala Dunia Qatar 2022, ketika Diego Lugano, salah satu ikon sepak bola terkemuka Uruguay, secara terbuka menyatakan bahwa Argentina mendapat keuntungan dari lima tendangan penalti. Salah satunya disebabkan oleh pelanggaran terhadap Paredes saat melawan Arab Saudi, yang merupakan kasus paling kontroversial dan patut diperdebatkan; yang lain terjadi ketika kiper Polandia keluar untuk mengejar umpan silang dan secara tidak sengaja menampar wajah Messi tanpa niat atau kekerasan; yang ketiga sah saat melawan Belanda karena pelanggaran terhadap Acuña; dan yang lain masuk akal akibat benturan antara kiper Kroasia dengan Julián Álvarez, Sedangkan yang terakhir merupakan keputusan brilian dari wasit asal Polandia setelah Ousmane Dembélé menyebabkan kaki Di María bergerak dan membuatnya kehilangan keseimbangan.

    Sejak babak 16 besar dan seterusnya, tim nasional Argentina tampil lebih baik daripada semua lawannya, bahkan menampilkan permainan yang memukau di final hingga Prancis mencetak dua gol berturut-turut.

  • Saat ini, kritik terhadap Mesir berpusat pada dua insiden. Yang pertama adalah gol Mesir yang dianulir saat skor 2-0, akibat pelanggaran sebelumnya terhadap Lisandro Martínez di awal serangan. Terjadi injakan yang tidak disengaja pada kakinya yang membuatnya kehilangan keseimbangan saat menerima bola. Terdapat kontak dan dampak yang jelas, yang terlihat dari jatuhnya Martínez.

    Yang kedua adalah dugaan tendangan penalti yang dilakukan oleh Julián Álvarez terhadap Mohamed Salah sebelum gol ketiga Argentina.

    Pemain Argentina itu hanya menyentuhnya sedikit tanpa menjatuhkannya, sementara Salah berlebihan dalam terjatuhnya. Baik wasit maupun teknologi video (VAR) tidak menganggap ada pelanggaran apa pun, dan tidak perlu membicarakan tuntutan agar pelanggaran diberikan kepada Mac Allister, karena itu hanyalah kontak fisik biasa.

    Namun, yang terjadi adalah pelatih Mesir dan sejumlah pemain timnas memilih untuk terus mengkritik dan mengeluh, alih-alih mengakui bahwa pertandingan sebenarnya ada di tangan mereka, tetapi tekanan saat itu terlalu besar bagi mereka, sehingga timnas Argentina berhasil menguasai permainan.

  • Kehadiran Messi, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, juga memiliki pengaruhnya sendiri. Ia memengaruhi baik para pesaing maupun wasit. Hal ini selalu terjadi dan akan terus begitu: mengeluarkan kartu kuning atau merah kepada Leo dalam pertandingan yang kontroversial tidaklah sama dengan melakukannya kepada pemain lain. Mungkin hal itu memengaruhi insiden tersebut saat melawan Aljazair. Namun, ada jurang yang sangat lebar antara hal itu dan pernyataan bahwa Argentina menang berkat wasit.

    Selain itu, tidak ada keputusan wasit yang menentukan yang diingat orang sebagai penentu kemenangan bagi timnas Argentina, dan tentu saja hal itu tidak bisa dibandingkan dengan insiden benturan antara Manuel Neuer dan Gonzalo Higuaín di final Piala Dunia Brasil 2014.

    Apa pun yang terjadi di Piala Dunia ini, Argentina sudah masuk dalam sejarah, dan bukan berkat wasit. Tak seorang pun boleh berani mempercayai teori konspirasi yang berasal dari luar negeri itu.

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