Gema kontroversi wasit yang mengiringi pertandingan antara Mesir dan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026 terus bergema, setelah muncul beragam pendapat: ada yang menganggap tim “Tango” diuntungkan oleh keputusan wasit asal Prancis François Litxer, sementara yang lain berpendapat bahwa semua keputusan yang kontroversial tersebut sebenarnya tepat sesuai dengan peraturan.

Di tengah kritik tajam yang dilontarkan pihak Mesir, baik melalui pengaduan resmi yang diajukan ke Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), maupun melalui pernyataan sejumlah bintang sepak bola dan media, jurnalis Argentina Mariano Dayan menerbitkan artikel panjang di surat kabar Ole, di mana ia membela timnas negaranya, menolak apa yang ia sebut sebagai “kampanye” yang berusaha meyakinkan dunia bahwa Argentina meraih kemenangannya berkat keputusan wasit.

Penulis tersebut meninjau kembali insiden-insiden wasit yang paling kontroversial, baik dalam pertandingan melawan Mesir maupun selama perjalanan Argentina di Piala Dunia 2022 dan 2026, sambil menegaskan bahwa prestasi yang diraih timnas negaranya merupakan hasil dari keunggulan mereka di lapangan, bukan karena keputusan wasit.

Berikut teks artikelnya: