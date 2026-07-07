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"Seluruh dunia sedang bersuka cita!" - Iran bersuka cita setelah timnas AS tersingkir dari Piala Dunia
Iran membalas setelah kekalahan USMNT
Perjalanan Amerika Serikat sebagai tuan rumah bersama terhenti secara mendadak setelah kekalahan 4-1 dari Belgia, hasil yang memicu euforia di Teheran. Iran, yang tersingkir di babak penyisihan grup setelah bermain imbang dalam ketiga pertandingannya, merasa diperlakukan tidak adil selama berada di Amerika Utara dan langsung menyoroti apa yang mereka gambarkan sebagai kemenangan olahraga atas manuver politik.
Dalam pernyataan resmi yang tajam, juru bicara Federasi Sepak Bola Iran menyatakan: “Kini seluruh dunia menari untuk merayakan kekalahan memalukan politik di tangan sepak bola.” Komentar tersebut tampaknya menjadi sindiran langsung kepada pemerintah AS, terutama setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Markwayne Mullin mengakui bahwa ia merasa senang ketika tersingkirnya Iran dipastikan pada awal turnamen.Instagram/teammellifootball
- Getty Images News
Tindakan balasan atas 'tarian kegembiraan' Mullin
Ketegangan antara kedua negara mencapai titik didih ketika Mullin mengungkapkan kegembiraannya atas kegagalan Iran untuk melaju ke babak selanjutnya. Pejabat AS tersebut menyatakan: "Saya hanya senang mereka [Iran] sudah tersingkir, dan tidak akan kembali. Saya sangat senang ketika kami berhasil mencabut visa mereka dan mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan wilayah AS, dan saya mungkin sempat menyanyikan satu atau dua lagu atau bahkan menari kegirangan. Saya sangat senang mereka pulang karena tidak ada satu pun tim yang lebih sering kami hadapi selain mereka."
Tanggapan Iran pun cepat dan tegas, dengan menyatakan: “Rakyat Iran sudah terbiasa dengan perlakuan buruk dan kebohongan para pejabat AS, sehingga tidak ada seorang pun di Iran yang terkejut dengan pernyataan bermusuhan ini.
"Pernyataan ini sekali lagi menunjukkan bahwa pejabat AS tidak memiliki komitmen terhadap hukum internasional atau prinsip-prinsip yang diharapkan dari negara tuan rumah yang mampu menyelenggarakan ajang olahraga global. Fakta bahwa dia secara terbuka merayakan tersingkirnya Iran justru lebih banyak mencerminkan dirinya daripada tim kami."
Federasi tersebut juga menyoroti “perlakuan tidak manusiawi dan tidak profesional” yang dihadapi tim, termasuk dipaksa memindahkan markas mereka dari Arizona ke Meksiko serta penolakan visa bagi 11 anggota staf, termasuk presiden federasi Mehdi Taj.
Keputusan pencabutan skorsing Balogun justru memperparah situasi
Ketegangan politik semakin memuncak akibat keputusan kontroversial memasukkan Folarin Balogun ke dalam susunan pemain inti Mauricio Pochettino untuk laga di Seattle. Meskipun telah menerima kartu merah langsung pada babak sebelumnya, striker tersebut diizinkan bermain setelah Donald Trump mengakui telah meminta FIFA untuk meninjau kembali sanksi tersebut. FIFA akhirnya menangguhkan sanksi larangan bermain satu pertandingan tersebut selama 12 bulan, sebuah keputusan yang memicu kemarahan global dan tuduhan adanya perlakuan istimewa. Sementara tersingkirnya timnas AS (USMNT) disambut dengan ejekan dari Teheran, hal itu justru dirayakan di lapangan oleh para pemain Belgia, yang menirukan 'tarian Trump' setelah gol keempat mereka.
- Getty Images Sport
Akhir perjalanan bagi para pembawa acara bersama
Kekalahan ini memastikan bahwa ketiga tuan rumah bersama—AS, Kanada, dan Meksiko—telah tersingkir di babak 16 besar, sehingga turnamen ini tidak lagi memiliki wakil tuan rumah di babak-babak selanjutnya. Bagi timnas AS (USMNT), fokus kini beralih ke masa depan, dengan masih adanya tanda tanya mengenai apakah pelatih kepala Mauricio Pochettino akan tetap bertahan dan menandatangani kontrak baru atau memilih untuk hengkang.
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