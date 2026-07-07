"Seluruh dunia sedang bersuka cita!" - Iran bersuka cita setelah timnas AS tersingkir dari Piala Dunia

Ketegangan antara kedua negara mencapai titik didih ketika Mullin mengungkapkan kegembiraannya atas kegagalan Iran untuk melaju ke babak selanjutnya. Pejabat AS tersebut menyatakan: "Saya hanya senang mereka [Iran] sudah tersingkir, dan tidak akan kembali. Saya sangat senang ketika kami berhasil mencabut visa mereka dan mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan wilayah AS, dan saya mungkin sempat menyanyikan satu atau dua lagu atau bahkan menari kegirangan. Saya sangat senang mereka pulang karena tidak ada satu pun tim yang lebih sering kami hadapi selain mereka."

Tanggapan Iran pun cepat dan tegas, dengan menyatakan: “Rakyat Iran sudah terbiasa dengan perlakuan buruk dan kebohongan para pejabat AS, sehingga tidak ada seorang pun di Iran yang terkejut dengan pernyataan bermusuhan ini.

"Pernyataan ini sekali lagi menunjukkan bahwa pejabat AS tidak memiliki komitmen terhadap hukum internasional atau prinsip-prinsip yang diharapkan dari negara tuan rumah yang mampu menyelenggarakan ajang olahraga global. Fakta bahwa dia secara terbuka merayakan tersingkirnya Iran justru lebih banyak mencerminkan dirinya daripada tim kami."

Federasi tersebut juga menyoroti “perlakuan tidak manusiawi dan tidak profesional” yang dihadapi tim, termasuk dipaksa memindahkan markas mereka dari Arizona ke Meksiko serta penolakan visa bagi 11 anggota staf, termasuk presiden federasi Mehdi Taj.