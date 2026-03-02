Seberapa besar dampak yang akan dialami setiap klub Liga Super Wanita akibat kehilangan pemain ke Piala Asia - peringkat

Dampak tersebut akan dirasakan secara berbeda di liga-liga yang berbeda. Misalnya, tim-tim di NWSL, di mana Barbra Banda dari Zambia dan Temwa Chawinga dari Malawi merupakan dua bintang terbesar, diperkirakan akan paling terdampak oleh AFCON, begitu pula Lyon dan Paris Saint-Germain, dua tim teratas di Prancis. Namun, turnamen tersebut kini tampaknya akan ditunda dengan pemberitahuan yang sangat mendadak, meskipun belum ada pengumuman resmi hingga saat ini.

Di Inggris, sementara itu, Piala Asia lah yang selalu akan memiliki dampak paling signifikan pada Liga Super Wanita. Tidak ada yang menunjukkan hal itu lebih jelas daripada pengumuman skuad Jepang untuk turnamen tersebut, yang mencakup 16 pemain dari klub-klub WSL. Australia, dengan 12 pemain, juga tidak jauh dari angka tersebut. AFCON, di sisi lain, hanya akan mengambil maksimal enam pemain dari WSL secara keseluruhan.

Lalu, klub-klub Inggris mana yang akan paling terdampak oleh Piala Asia? Dan siapa yang paling siap menghadapi absennya pemain kunci? Semua 12 tim WSL akan kehilangan pemain selama bulan Maret yang pasti akan seru, dan GOAL telah meranking semuanya berdasarkan siapa yang akan paling kesulitan menghadapi situasi ini...