Seberapa besar dampak yang akan dialami setiap klub Liga Super Wanita akibat kehilangan pemain ke Piala Asia - peringkat

Piala Asia Wanita dimulai pada 1 Maret, menandai dimulainya bulan yang dijadwalkan akan menyelenggarakan dua turnamen besar terkemuka dalam sepak bola wanita, dengan Piala Afrika akan menyusul pada 17 Maret. Laporan terbaru menunjukkan bahwa turnamen terakhir tersebut, secara mengejutkan, akan dibatalkan pada menit-menit terakhir, namun Piala Asia Wanita tetap akan berlangsung bersamaan dengan kompetisi klub yang sedang berlangsung, yang diprediksi akan menarik, karena tim-tim di seluruh dunia sepak bola wanita akan kehilangan beberapa pemain terbaik mereka selama beberapa minggu.

Dampak tersebut akan dirasakan secara berbeda di liga-liga yang berbeda. Misalnya, tim-tim di NWSL, di mana Barbra Banda dari Zambia dan Temwa Chawinga dari Malawi merupakan dua bintang terbesar, diperkirakan akan paling terdampak oleh AFCON, begitu pula Lyon dan Paris Saint-Germain, dua tim teratas di Prancis. Namun, turnamen tersebut kini tampaknya akan ditunda dengan pemberitahuan yang sangat mendadak, meskipun belum ada pengumuman resmi hingga saat ini.

Di Inggris, sementara itu, Piala Asia lah yang selalu akan memiliki dampak paling signifikan pada Liga Super Wanita. Tidak ada yang menunjukkan hal itu lebih jelas daripada pengumuman skuad Jepang untuk turnamen tersebut, yang mencakup 16 pemain dari klub-klub WSL. Australia, dengan 12 pemain, juga tidak jauh dari angka tersebut. AFCON, di sisi lain, hanya akan mengambil maksimal enam pemain dari WSL secara keseluruhan.

Lalu, klub-klub Inggris mana yang akan paling terdampak oleh Piala Asia? Dan siapa yang paling siap menghadapi absennya pemain kunci? Semua 12 tim WSL akan kehilangan pemain selama bulan Maret yang pasti akan seru, dan GOAL telah meranking semuanya berdasarkan siapa yang akan paling kesulitan menghadapi situasi ini...

  • Maya Hijikata Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    12Aston Villa

    Jumlah pemain yang absen: 1 - Maya Hijikata (Jepang)

    Aston Villa hanya akan kehilangan satu pemain untuk Piala Asia, karena gelandang muda kreatif mereka, Maya Hijikata, bergabung dengan tim nasional Jepang. Setelah absen sebagian besar paruh pertama musim ini karena cedera, setelah pindah dari Tokyo Verdy Beleza pada musim panas, pemain berusia 21 tahun ini telah tampil konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk menjadi starter dalam tujuh pertandingan liga terakhir Villa.

    Tim Natalia Arroyo pasti akan merindukan kreativitasnya, tetapi mereka memiliki cukup pemain di skuad untuk bertahan tanpa dia, terutama karena pemain lain mulai pulih dari cedera.

  • Hinata Miyazawa Man Utd Women 2025-26Getty Images

    11Manchester United

    Jumlah pemain yang absen: 1 - Hinata Miyazawa (Jepang)

    Manchester United akan merasa sedih kehilangan Hinata Miyazawa bulan ini, karena gelandang Jepang tersebut telah tampil luar biasa untuk The Red Devils musim ini. Namun, dari segi jumlah, United merupakan salah satu tim yang paling sedikit terdampak di WSL dan seharusnya tidak mengalami kesulitan serius dalam menggantikan Miyazawa di lini tengah.

    Pemain berusia 26 tahun ini telah tampil konsisten sepanjang musim ini dan telah bermain setiap menit di WSL, sesuatu yang hanya dicapai oleh kapten Maya Le Tissier dalam skuad United. Tidak akan mudah bagi seseorang untuk menggantikan posisinya dalam susunan pemain, tetapi antara Simi Awujo, Lisa Naalsund, Julia Zigiotti Olme, Jess Park, dan jika diperlukan Dominique Janssen, pelatih kepala Marc Skinner seharusnya dapat menemukan kombinasi yang diperlukan di lini tengah untuk mengatasi situasi ini.

  • Emily van Egmond Leicester City women 2025-26Getty Images

    10Leicester City

    Jumlah pemain yang absen: 1 - Emily van Egmond (Australia)

    Leicester hanya akan kehilangan satu pemain pada bulan Maret, namun pemain tersebut adalah Emily van Egmond, salah satu pemain paling berpengalaman di Leicester dan, sebagai such, salah satu pemain paling penting bagi klub dalam upaya untuk mengangkat Leicester dari dasar klasemen WSL dan menjauhkan mereka dari ancaman degradasi.

    Bukan hanya kepemimpinan Van Egmond yang akan dirindukan Leicester. Gelandang ini telah bermain selama empat menit terbanyak di liga untuk klub musim ini dan dia adalah salah satu dari empat pemain di skuad yang telah berkontribusi lebih dari satu keterlibatan langsung dalam gol, sejauh kemampuannya untuk menciptakan peluang dari berbagai peran. Pemain Australia yang serba bisa ini akan sangat dirindukan oleh The Foxes saat mereka menghadapi beberapa pertandingan yang harus dimenangkan.

  • Saki Kumagai London City Lionesses 2025-26Getty Images

    9Singa Betina Kota London

    Jumlah pemain yang absen: 2 - Saki Kumagai (Jepang), Alanna Kennedy (Australia)

    London City Lionesses akan kehilangan dua pemain berpengalaman selama Piala Asia, karena Saki Kumagai akan mewakili Jepang dan Alanna Kennedy akan bermain untuk tuan rumah Australia. Namun, dengan kedalaman skuad yang telah dibangun oleh tim promosi baru ini, mereka seharusnya menjadi salah satu tim yang paling sedikit terpengaruh oleh absennya pemain selama bulan Maret.

    Kumagai akan menjadi kehilangan yang sangat besar. Pemain yang lima kali menjuarai Liga Champions ini telah tampil sebagai starter dalam 14 dari 16 pertandingan liga London City musim ini dan memberikan konsistensi di lini tengah. Namun, tim ini memiliki cukup opsi di area tersebut untuk bertahan tanpa dia dalam beberapa pertandingan.

    Kennedy, di sisi lain, baru tampil sebagai starter dalam lima pertandingan WSL musim ini, tetapi tiga di antaranya terjadi dalam empat pertandingan terakhir, dengan pelatih kepala baru Eder Maestre tampaknya terkesan dengan penampilannya di lini belakang. Meskipun demikian, dengan kedalaman skuad yang tersedia, London City seharusnya baik-baik saja.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    8Manchester City

    Jumlah pemain yang absen: 4 - Ayaka Yamashita, Aoba Fujino, Yui Hasegawa (semua dari Jepang), Mary Fowler (Australia)

    Dampak Piala Asia terhadap tim wanita Manchester City dapat dievaluasi dengan cara yang serupa dengan cara dampak Piala Afrika (AFCON) terhadap tim pria mereka dilihat awal tahun ini: Meskipun kualitas pemain yang hilang dari City mungkin lebih tinggi daripada klub lain di WSL, hal itu tidak berarti mereka akan paling terdampak oleh ketidakhadiran tersebut.

    Pada Januari, City merekrut bintang Amerika Serikat Sam Coffey, salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia. Posisi Yui Hasegawa pun terisi dengan sangat baik. Khiara Keating kadang-kadang tidak konsisten sebagai kiper muda yang diminta bermain dengan gaya tertentu, tetapi dia tetap memberikan cadangan berkualitas untuk kiper yang akan pergi, Ayaka Yamashita. Aoba Fujino, di sisi lain, telah masuk dan keluar dari tim musim ini karena cedera, dan City telah mengatasinya, hal yang sama berlaku untuk Mary Fowler, penyerang Australia yang baru saja kembali dari cedera ACL.

    Skuad City jauh dari kata paling dalam di WSL, sehingga ada kekhawatiran tentang empat pemain yang absen selama beberapa minggu, terutama jika pemain lain mengalami cedera. Namun, tim Andree Jeglertz saat ini unggul delapan poin di puncak klasemen dengan hanya enam pertandingan liga tersisa. Bahkan jika mereka mengalami kendala bulan ini, dalam skema besar, mereka seharusnya baik-baik saja.

  • Manchester United v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    7Chelsea

    Jumlah pemain yang absen: 2 - Ellie Carpenter, Sam Kerr (keduanya dari Australia)

    Dampak dari beberapa minggu ke depan di Chelsea sangat bergantung pada ketersediaan pemain lain dalam skuad. Secara teori, Lucy Bronze menggantikan Ellie Carpenter di posisi bek kanan, sementara Aggie Beever-Jones, Catarina Macario, dan Mayra Ramirez dapat memainkan peran penyerang tengah yang melemah akibat absennya Sam Kerr. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, keempat pemain tersebut tidak dalam kondisi fit.

    Bronze kembali dari cedera beberapa minggu lalu pada awal bulan ini, menjadi kabar baik bagi The Blues, terutama mengingat kepergian Carpenter yang akan datang, sementara Beever-Jones juga perlahan pulih dari cedera pergelangan kaki. Namun, tidak ada jadwal pasti untuk kembalinya Macario atau Ramirez, dan kehadiran penyerang tengah di lapangan terasa penting untuk keseimbangan serangan Chelsea.

    Satu dapat mengasumsikan The Blues akan baik-baik saja, karena mereka masih memiliki skuad besar dan berbakat yang perlahan-lahan pulih ke kondisi optimal. Namun, mengingat masalah cedera yang harus dihadapi tim Sonia Bompastor sepanjang musim ini, tidak aman untuk mengandalkan para pemain tetap fit sepanjang Maret untuk meminimalkan dampak kepergian.

    Secara keseluruhan, mereka akan lebih baik daripada kebanyakan tim, tetapi akan lebih terdampak secara negatif daripada beberapa rival utama mereka dalam perebutan slot Liga Champions.

  • Fuka Nagano Liverpool Women 2025-26Getty Images

    6Liverpool

    Jumlah pemain yang absen: 2 - Fuka Nagano, Risa Shimizu (keduanya dari Jepang)

    Liverpool tidak kehilangan sebanyak pemain seperti beberapa rival mereka di WSL, tetapi mereka kehilangan dua individu yang sangat penting.

    Fuka Nagano telah bermain lebih banyak menit untuk The Reds di liga musim ini dibandingkan pemain lain, dan konsistensinya dalam menguasai bola di lini tengah telah mengesankan sejak ia tiba di Inggris. Risa Shimizu, di sisi lain, telah menjadi pemain andal di posisi bek kanan sejak pulih dari cedera pada awal 2026, periode yang bertepatan dengan peningkatan signifikan dalam hasil pertandingan tim yang terancam degradasi.

    Liverpool sangat aktif pada Januari dan telah memperkuat kedalaman skuad untuk menghadapi situasi ini dengan lebih baik daripada saat awal musim. Cedera juga telah mereda setelah menghantam tim dengan keras pada paruh pertama musim. Hal itu semua akan membantu, tetapi kualitas yang diberikan Nagano dan Shimizu tetap akan sangat dirindukan.

  • Kiko Seike Moeka Minami Brighton Women 2025-26Getty Images

    5Brighton

    Jumlah pemain yang absen: 3 - Moeka Minami, Kiko Seike (keduanya dari Jepang), Charlize Rule (Australia)

    Brighton akan kehilangan tiga pemain terbaik dan paling konsisten mereka di musim 2025-26 selama bulan ini. Kiper utama Nigeria, Chiamaka Nnadozie, yang merupakan salah satu kiper terbaik di dunia, tampaknya akan tetap bertahan setidaknya untuk saat ini, tetapi masih ada beberapa pemain kunci lainnya yang akan hengkang.

    Kekhawatiran tambahan di lini belakang muncul karena Moeka Minami dan Charlize Rule akan berangkat ke Piala Asia, dan Seagulls juga akan kehilangan pencetak gol terbanyak mereka, Kiko Seike, yang dengan enam golnya di WSL musim ini menempatkannya di peringkat kelima bersama dalam perebutan Sepatu Emas. Secara keseluruhan, ini akan menjadi bulan yang sulit bagi Brighton.

    Fuka Tsunoda tetap berada di Inggris, setelah gagal masuk skuad Jepang yang sangat kompetitif, dan klub berharap gelandang muda ini dapat membangun performa menjanjikan belakangan ini dan mengambil peran lebih besar saat pemain lain absen.

  • Steph Catley Arsenal Women 2025-26Getty Images

    4Arsenal

    Jumlah pemain yang absen: 3 - Steph Catley, Caitlin Foord, Kyra Cooney-Cross (semua dari Australia)

    Arsenal akan menjadi tim yang paling terdampak negatif di antara 'empat besar' WSL, dan The Gunners kini harus mengejar posisi di perebutan slot Liga Champions, dengan dua pertandingan yang ditunda membuat mereka tertinggal empat poin dari Chelsea yang berada di posisi ketiga, sambil menunggu kesempatan untuk memainkan pertandingan yang tertunda.

    Hal ini karena Arsenal akan kehilangan Steph Catley, pemain andalan di posisi bek tengah sepanjang musim, dan Caitlin Foord, yang sedang dalam performa terbaiknya belakangan ini, serta Kyra Cooney-Cross yang akan berangkat ke Piala Asia. Cooney-Cross belum menjadi pemain kunci dalam beberapa pekan terakhir setelah pulang ke negaranya akibat kabar duka tentang diagnosis kanker ibunya, namun dia adalah pemain berkualitas tinggi yang kehadirannya di lini tengah akan sangat dirindukan.

    The Gunners juga tidak memiliki skuad yang sangat dalam. Cedera ACL Katie Reid berarti ada satu opsi kurang di posisi bek tengah, dan meskipun kembalinya Leah Williamson adalah kabar baik, dia masih membangun kebugarannya kembali setelah beberapa waktu absen. Di sayap, kepergian Foord digabungkan dengan Beth Mead yang mengalami retak halus pada tulang keringnya, sementara Chloe Kelly baru saja kembali dari absen yang cukup lama.

    Ada cukup pemain di skuad Arsenal yang serba bisa dan dapat beradaptasi untuk menggantikan tiga kehilangan penting, tetapi hal ini bisa menjadi sedikit rumit bagi The Gunners di beberapa kesempatan - dan mereka tidak memiliki banyak ruang untuk kesalahan dalam persaingan untuk sepak bola Eropa.

  • Katrina Gorry West Ham Women 2025-26Getty Images

    3West Ham

    Jumlah pemain yang absen: 2 - Katrina Gorry (Australia), Riko Ueki (Jepang)

    Kehadiran Yu Endo dalam skuad Jepang untuk Piala Asia membatasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh peristiwa bulan ini terhadap West Ham, begitu pula dengan penundaan yang tampaknya tak terhindarkan dari AFCON yang akan membuat Ines Bellomou tetap berada di sana. Namun, tim London ini tetap akan kehilangan dua pemain kunci, yaitu Katrina Gorry dan Riko Ueki.

    Gorry adalah kapten West Ham dan telah menjadi pemain konsisten dan krusial di tim ini sejak bergabung dengan klub dua tahun lalu. Ueki, di sisi lain, memiliki assist terbanyak di skuad Hammers dan hanya kalah dari Shekiera Martinez, pencetak gol terbanyak tim, dalam hal keterlibatan langsung dalam gol. Perlu dicatat juga bahwa keduanya masuk dalam empat besar pemain lapangan dalam hal menit bermain di WSL.

    Pelatih kepala baru Rita Guarino memang memiliki opsi untuk menggantikan Gorry dan Ueki, terutama setelah jendela transfer Januari yang ramai, tetapi keduanya meninggalkan kekosongan yang signifikan dalam tim yang sedang berjuang untuk menghindari degradasi. Fakta bahwa mereka berada dalam situasi yang rapuh di musim ini hanya menambah beban tersebut.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    2Tottenham

    Jumlah pemain yang absen: 3 - Clare Hunt (Australia), Toko Koga, Maika Hamano (keduanya dari Jepang)

    Mengingat Spurs akan kehilangan kedua bek tengah utama mereka selama Piala Asia, tidak banyak tim yang akan lebih terdampak negatif bulan ini. Toko Koga akan menjadi pemain kunci untuk Jepang, Clare Hunt akan memiliki peran serupa untuk tuan rumah Australia, dan Martin Ho perlu mencari cara agar tim Spurs-nya beradaptasi.

    Hanya sekali dalam liga musim ini tim London Utara ini memulai dengan pasangan bek tengah yang tidak terdiri dari Koga dan Hunt, saat Molly Bartrip dipilih untuk kemenangan atas Aston Villa. Dalam setiap pertandingan lainnya, dalam musim yang luar biasa bagi tim yang finis di posisi kedua dari bawah di WSL musim lalu, Koga dan Hunt menjadi kunci di lini pertahanan. Bartrip akan menjadi opsi solid untuk salah satu posisi bek tengah, tetapi apa yang akan dilakukan Ho selanjutnya akan menarik untuk dilihat.

    Di atas semua itu, ada kepergian Maika Hamano, gelandang serang muda yang dipinjam dari Chelsea dan akan bergabung dengan tim nasional Jepang. Hal ini tentu sudah diperhitungkan oleh Spurs saat merekrut penyerang tersebut pada Januari, tetapi hal ini tetap mengurangi kekuatan mereka, meskipun di area lapangan yang sebenarnya sudah cukup terisi.

    Charli Grant, yang telah 38 kali membela tim nasional Australia, tidak akan ikut timnasnya karena baru saja kembali berlatih penuh setelah mengalami cedera pada November. Bek ini setidaknya akan memberikan dorongan personel yang diperlukan saat pemain lain absen dalam beberapa minggu ke depan, meskipun dia pasti kecewa tidak bisa ikut ke Piala Asia.

  • Honoka Hayashi Everton Women 2025-26Getty Images

    1Everton

    Jumlah pemain yang absen: 4 - Rion Ishikawa, Honoka Hayashi, Hikaru Kitagawa (semua dari Jepang), Clare Wheeler (Australia)

    Sebelum musim 2025-26 dimulai, semua orang tahu Everton akan terkena dampak berat pada bulan Maret. The Toffees merekrut tiga pemain internasional Jepang pada musim panas, sehingga jumlah pemain yang berpotensi absen untuk Piala Asia naik menjadi enam, dengan Toni Payne juga kemungkinan akan bergabung dengan Nigeria untuk AFCON. Pada akhirnya, sepertinya klub hanya akan kehilangan empat dari tujuh pemain tersebut, meskipun tidak ada tim lain di WSL yang akan kehilangan lebih banyak.

    Yang membuat kasus Everton lebih parah daripada yang lain adalah mereka tidak memiliki kedalaman skuad untuk mengatasi begitu banyak pemain yang absen, terutama saat mereka sudah menghadapi daftar cedera yang cukup panjang. Tambahkan pentingnya pemain yang akan absen, seperti Clare Wheeler dan Honoka Hayashi, yang masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima dalam hal menit bermain untuk Everton di liga musim ini, dan ini akan menjadi periode yang sulit bagi tim untuk dilalui.

    Beruntung bagi The Toffees, Yuka Momiki, pemain kunci lainnya dalam tim mereka, tidak masuk dalam skuad Jepang, sementara Maz Pacheco masih menunggu paspor Filipina-nya, sehingga belum bisa bermain untuk tim nasional. Payne, di sisi lain, tampaknya akan tetap bersama The Toffees bahkan sebelum kabar AFCON karena cedera yang membuatnya absen lebih dari sebulan. Everton berharap dia dapat kembali dalam beberapa minggu ke depan untuk memberikan dorongan yang diperlukan dan membantu klub menjauhi zona degradasi yang menakutkan.

