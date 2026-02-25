Seberapa besar dampak yang akan dialami setiap klub Liga Super Wanita akibat kehilangan pemain ke Piala Asia dan AFCON - peringkat

Dampak ini akan dirasakan secara berbeda di liga-liga yang berbeda. Misalnya, Barbra Banda dari Zambia dan Temwa Chawinga dari Malawi merupakan dua bintang terbesar di NWSL, namun keduanya akan absen pada beberapa pertandingan awal musim baru di Amerika Serikat, dengan kepergian mereka ke AFCON kemungkinan akan berdampak lebih besar pada divisi tersebut daripada Piala Asia. Situasi serupa terjadi di Prancis, di mana pemimpin liga Lyon akan sementara waktu kehilangan winger bintang Tabitha Chawinga, saudara Temwa, sementara Paris Saint-Germain bersiap kehilangan hingga empat pemain kunci pada paruh kedua Maret.

Di Inggris, Asian Cup diperkirakan akan memiliki dampak paling signifikan pada Women's Super League. Tidak ada yang lebih jelas menunjukkan hal itu daripada pengumuman skuad Jepang untuk turnamen tersebut, yang mencakup 16 pemain dari klub-klub WSL. Australia, dengan 12 pemain, juga tidak jauh dari angka tersebut. AFCON, di sisi lain, hanya akan mengambil maksimal enam pemain dari WSL secara keseluruhan, jika keenam pemain dari negara-negara Afrika yang lolos dipilih.

Lalu, klub-klub Inggris mana yang akan paling terdampak oleh turnamen bulan ini? Dan siapa yang paling siap menghadapi absennya pemain kunci? Semua 12 tim WSL akan kehilangan pemain selama bulan Maret yang pasti akan seru ini, dan GOAL telah meranking semuanya berdasarkan siapa yang akan paling kesulitan menghadapi situasi ini...