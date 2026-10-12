Selama lebih dari satu setengah dekade, dunia sepakbola terbelah oleh persaingan tanpa henti antara Ronaldo dan Messi untuk menjadi yang terbaik. Meski sorotan kerap tertuju pada perseteruan mereka di lapangan, Ronaldo kini mengungkap bahwa hubungan mereka jauh lebih akrab daripada yang disadari banyak penggemar.

Ronaldo mengenang bagaimana ia pernah menjadi penerjemah dadakan bagi Messi, yang kala itu kurang nyaman berbahasa Inggris, saat keduanya sering menghadiri acara penghargaan Ballon d'Or. "Kami berbagi panggung penghargaan selama 15 tahun," jelas mantan bintang Manchester United dan Real Madrid itu. "Dan hubungan kami selalu sangat baik. Saya ingat pernah sekali atau dua kali menerjemahkan untuknya apa yang mereka katakan dalam bahasa Inggris, 'Messi, kamu akan tetap di sini'."

Penyerang berusia 41 tahun itu menggambarkan keakraban di tengah persaingan sengit mereka. Ia menuturkan bahwa dirinya kerap membantu Messi memahami apa yang harus dilakukan saat berhadapan dengan media di acara-acara besar tersebut. "Setelah itu, dia akan mengajukan pertanyaan kepadamu. Dan saya akan menerjemahkannya. Pembawa acara akan mengatakan kepadamu, 'Kita akan melakukan ini', lalu kamu akan mengatakan kepada Messi, 'Ya, baik sekali'. Dan itu lucu," kata Ronaldo kepada CNN Portugal. Ia menegaskan bahwa meski masing-masing membela klub dan negaranya dengan penuh semangat, rasa saling menghormati selalu ada: "Dia selalu memperlakukan saya dengan baik. Tentu saja dia membela klubnya dan saya membela klub saya. Dia membela tim nasionalnya dan saya membela tim nasional saya."