AFP
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“Saya yang terbaik sepanjang sejarah, titik”: Ronaldo bicara soal rivalitas dengan Messi dan target 1.000 gol
Penerjemah rahasia di balik rivalitas
Selama lebih dari satu setengah dekade, dunia sepakbola terbelah oleh persaingan tanpa henti antara Ronaldo dan Messi untuk menjadi yang terbaik. Meski sorotan kerap tertuju pada perseteruan mereka di lapangan, Ronaldo kini mengungkap bahwa hubungan mereka jauh lebih akrab daripada yang disadari banyak penggemar.
Ronaldo mengenang bagaimana ia pernah menjadi penerjemah dadakan bagi Messi, yang kala itu kurang nyaman berbahasa Inggris, saat keduanya sering menghadiri acara penghargaan Ballon d'Or. "Kami berbagi panggung penghargaan selama 15 tahun," jelas mantan bintang Manchester United dan Real Madrid itu. "Dan hubungan kami selalu sangat baik. Saya ingat pernah sekali atau dua kali menerjemahkan untuknya apa yang mereka katakan dalam bahasa Inggris, 'Messi, kamu akan tetap di sini'."
Penyerang berusia 41 tahun itu menggambarkan keakraban di tengah persaingan sengit mereka. Ia menuturkan bahwa dirinya kerap membantu Messi memahami apa yang harus dilakukan saat berhadapan dengan media di acara-acara besar tersebut. "Setelah itu, dia akan mengajukan pertanyaan kepadamu. Dan saya akan menerjemahkannya. Pembawa acara akan mengatakan kepadamu, 'Kita akan melakukan ini', lalu kamu akan mengatakan kepada Messi, 'Ya, baik sekali'. Dan itu lucu," kata Ronaldo kepada CNN Portugal. Ia menegaskan bahwa meski masing-masing membela klub dan negaranya dengan penuh semangat, rasa saling menghormati selalu ada: "Dia selalu memperlakukan saya dengan baik. Tentu saja dia membela klubnya dan saya membela klub saya. Dia membela tim nasionalnya dan saya membela tim nasional saya."
- AFP
Motivasi bersama yang terinspirasi oleh para legenda
Messi saat ini unggul dalam raihan penghargaan dan gelar utama. Ia mengoleksi delapan Ballon d'Or, satu trofi Piala Dunia, 13 gelar liga dibandingkan delapan milik Ronaldo, serta enam Sepatu Emas dibandingkan empat milik Ronaldo. Namun, Ronaldo masih mengungguli rival utamanya di Liga Champions dengan lima gelar berbanding empat. Meski begitu, Ronaldo memandang persaingan mereka dari sudut pandang berbeda.
“Saya pikir ada tahun-tahun ketika ia ingin mengerahkan segalanya dan mencetak gol, begitu pula saya,” kata Ronaldo saat mengenang masa puncak karier mereka. “Itu persaingan yang sehat, mungkin seperti persaingan antara Ayrton Senna dan Prost. Saya pikir kami saling memotivasi.”
Putusan final dalam perdebatan soal siapa yang terbaik sepanjang masa
Meski mengakui adanya perbedaan pendapat di kalangan penggemar dan pengamat soal predikat “terbaik sepanjang masa”, Ronaldo tetap teguh pada keyakinannya. Keberhasilan Messi menjuarai Piala Dunia bersama Argentina kerap disebut sebagai faktor penentu dalam perdebatan itu. Namun, pemain veteran asal Portugal tersebut berpendapat bahwa catatan statistiknya sendiri membuat klaimnya sebagai yang terbaik tak terbantahkan.
“Preferensi pribadi itu satu hal. Orang bisa mengatakan ini, ini, ini… lalu lebih memilih Messi, Pelé, atau Maradona. Saya memahami dan menghormatinya,” ujar Ronaldo. “Namun, mengatakan bahwa Cristiano bukan pemain yang lengkap adalah kebohongan.” Ia meyakini bahwa panjangnya karier serta banyaknya gol yang ia cetak menempatkannya di posisi teratas, terlepas dari siapa yang menjadi favorit masing-masing penggemar.
- Getty Images Sport
Mengejar tonggak 1.000 gol
Kini bermain di Arab Saudi, Ronaldo telah mengoleksi 980 gol sepanjang kariernya, tinggal 20 gol lagi untuk mencapai tonggak bersejarah 1.000 gol profesional.
Penyerang veteran itu mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap sorotan terus-menerus pada jumlah golnya. Ia berkata: “Orang-orang tidak menghargai performa saya saat ini, gol-gol saya. Mereka lebih sibuk mengatakan bahwa masih ada 85 gol lagi, 85 gol yang harus dicetak… Namun, saya tidak suka itu. Saya tidak menyukainya. Semuanya harus terjadi secara alami. Jika saya mencetak 920 gol, 925, 930… Saya adalah yang terbaik dalam sejarah, titik.”
Dengan kedua ikon itu mendekati akhir karier bermain mereka, Messi baru-baru ini undur diri dari tugas internasional dan Ronaldo menghadapi pertanyaan tentang masa depannya setelah meninggalkan timnas Portugal. Persaingan untuk menciptakan satu momen terakhir yang menentukan warisan mereka pun berlanjut. Ronaldo menutup dengan sikap santai mengenai target akhirnya: “Soal mencetak gol, angka-angkanya berbicara sendiri. Jadi, saya tidak akan duduk di sini dan mengatakan bahwa saya harus mencapai seribu gol. Jika saya mencapainya, luar biasa.”
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