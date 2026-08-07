Spekulasi seputar perombakan lini tengah City semakin menguat di tengah laporan ketertarikan Barcelona pada Rodri, di samping potensi transfer Mateo Kovacic dan Tijjani Reijnders.

Meski kerap dicadangkan setelah Januari dan tidak masuk skuad final Piala FA, Nico menolak terlalu memikirkan rotasi skuad dan memilih fokus pada kontribusinya, termasuk gol penentu kemenangannya yang krusial di semifinal melawan Bournemouth.

Nico menambahkan: "Saya rasa itu tidak sulit bagi saya. Saat saya bermain, saya pikir saya melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Contoh yang bagus adalah semifinal Piala FA ketika saya memainkan laga yang bagus. Setiap kesempatan yang saya dapatkan, saya mencoba memberikan yang terbaik.

"Final Piala FA, saya tidak terlibat, tetapi kami menang, jadi itu adalah hari yang luar biasa bagi saya. Jika kami menang, saya senang. Mimpi saya adalah memenangkan trofi. Jika saya tidak memainkan satu pun pertandingan, dan kami menjuarai Liga Champions tahun depan, saya akan sangat senang," tegasnya.