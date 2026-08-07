Penta Press
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'Saya tidak ingin pergi' - Nico Gonzalez tepis rumor hengkang dari Manchester City
Pemain Spanyol itu menepis rumor kepindahan
Gonzalez menegaskan kembali komitmennya untuk tetap bertahan di City pada musim panas ini di tengah spekulasi yang kian berkembang soal kemungkinan dirinya hengkang. Gelandang Spanyol berusia 24 tahun itu bergabung dari Porto pada Februari 2025 dengan kontrak berdurasi empat setengah tahun dan sudah mencatatkan 58 penampilan untuk Manchester City. Meski tampil 41 kali musim lalu dengan 28 di antaranya sebagai starter, menit bermainnya menurun setelah ia tampaknya kehilangan kepercayaan dari Pep Guardiola pada paruh kedua kampanye 2025-26.
- Penta Press
"Saya bahagia di sini"
Menanggapi rumor soal kepergiannya dari Stadion Etihad, Nico menegaskan bahwa ia betah di City dan yakin petinggi klub tidak memiliki niat untuk menjualnya. Berbicara kepada para wartawan, ia mengatakan: "Saya bahagia di sini. Saya tidak ingin pergi, dan saya pikir klub ingin saya bertahan. Saya tidak melihat apa pun, tetapi saya bahagia di sini.
"Saya rasa tidak ada pemain yang posisinya dijamin untuk semua pertandingan. Semua orang harus bekerja keras. Kami adalah salah satu tim terbaik di dunia, dan jelas ada persaingan di setiap posisi. Itulah yang membuat kami berada di posisi seperti sekarang, memenangi begitu banyak gelar Premier League dan bersaing untuk semuanya."
Persaingan memicu keharmonisan skuad
Spekulasi seputar perombakan lini tengah City semakin menguat di tengah laporan ketertarikan Barcelona pada Rodri, di samping potensi transfer Mateo Kovacic dan Tijjani Reijnders.
Meski kerap dicadangkan setelah Januari dan tidak masuk skuad final Piala FA, Nico menolak terlalu memikirkan rotasi skuad dan memilih fokus pada kontribusinya, termasuk gol penentu kemenangannya yang krusial di semifinal melawan Bournemouth.
Nico menambahkan: "Saya rasa itu tidak sulit bagi saya. Saat saya bermain, saya pikir saya melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Contoh yang bagus adalah semifinal Piala FA ketika saya memainkan laga yang bagus. Setiap kesempatan yang saya dapatkan, saya mencoba memberikan yang terbaik.
"Final Piala FA, saya tidak terlibat, tetapi kami menang, jadi itu adalah hari yang luar biasa bagi saya. Jika kami menang, saya senang. Mimpi saya adalah memenangkan trofi. Jika saya tidak memainkan satu pun pertandingan, dan kami menjuarai Liga Champions tahun depan, saya akan sangat senang," tegasnya.
- Nexpher Images
Duel lini tengah menuntut fokus
Nico kini menghadapi persaingan ketat untuk mengamankan tempat di starting XI lini tengah Manchester City sepanjang pramusim dan pada pekan-pekan awal musim mendatang. Jajaran petinggi klub ingin mempertahankannya sebagai opsi rotasi yang berharga di tengah ketidakpastian yang masih berlanjut terkait masa depan jangka panjang sejumlah pemain senior. Tantangan terdekatnya adalah membuktikan kapasitasnya menjelang laga pembuka Manchester City di Premier League melawan Bournemouth pada 23 Agustus.
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