“Saya ingin mengaku” - Pep Guardiola mengungkapkan penyesalan terbesarnya di Man City

Menyikapi sifat tegas dari pemangkasan skuad tersebut, manajer berusia 55 tahun itu mengakui bahwa pendekatannya yang tanpa kompromi kurang adil secara profesional. Dalam wawancara dengan Sky Sports, Guardiola mengatakan: “Saya ingin mengakui sesuatu. Saya menyesal. Ketika Anda mengambil banyak keputusan, Anda pasti membuat kesalahan.

"Ada satu penyesalan yang telah lama saya simpan di dalam hati selama bertahun-tahun: Saya tidak memberikan kesempatan kepada Joe Hart untuk membuktikan dirinya, betapa hebatnya dia sebagai penjaga gawang, Anda tahu? Dan saya seharusnya melakukannya. Saya sangat menghormati Claudio [Bravo], menghormati Ederson, ketika dia datang dia sangat penting. Tapi pada saat itu saya seharusnya berkata ‘Oke Joe, mari kita coba melakukannya bersama dan jika tidak berhasil maka oke, kita ganti’. Tapi itu sudah terjadi.”