Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
“Saya ingin mengaku” - Pep Guardiola mengungkapkan penyesalan terbesarnya di Man City
Jenius asal Catalunya mengenang masa lalu
Guardiola mengejutkan para pendukung pada Jumat pagi dengan secara resmi mengonfirmasi kepergiannya di musim panas ini, yang menandai berakhirnya masa kepelatihannya selama sepuluh tahun yang penuh transformasi. Saat menengok kembali keputusan-keputusan strategis awalnya saat tiba di Manchester pada 2016, sang manajer menyoroti langkahnya yang langsung terkait kiper senior Joe Hart.
Hart dicoret tanpa ampun demi Claudio Bravo setelah kampanye Kejuaraan Eropa yang sulit, dan hanya diturunkan sekali dalam pertandingan kualifikasi Liga Champions melawan Steaua Bucharest sebelum dipinjamkan ke klub lain.
- AFP
Guardiola mengaku merasa sangat menyesal
Menyikapi sifat tegas dari pemangkasan skuad tersebut, manajer berusia 55 tahun itu mengakui bahwa pendekatannya yang tanpa kompromi kurang adil secara profesional. Dalam wawancara dengan Sky Sports, Guardiola mengatakan: “Saya ingin mengakui sesuatu. Saya menyesal. Ketika Anda mengambil banyak keputusan, Anda pasti membuat kesalahan.
"Ada satu penyesalan yang telah lama saya simpan di dalam hati selama bertahun-tahun: Saya tidak memberikan kesempatan kepada Joe Hart untuk membuktikan dirinya, betapa hebatnya dia sebagai penjaga gawang, Anda tahu? Dan saya seharusnya melakukannya. Saya sangat menghormati Claudio [Bravo], menghormati Ederson, ketika dia datang dia sangat penting. Tapi pada saat itu saya seharusnya berkata ‘Oke Joe, mari kita coba melakukannya bersama dan jika tidak berhasil maka oke, kita ganti’. Tapi itu sudah terjadi.”
Visi taktis yang kaku memaksa dilakukannya pemangkasan
Keputusan untuk menepikan pemain internasional Inggris itu mengubah identitas pertahanan klub, yang pada akhirnya membuka jalan bagi kedatangan Ederson untuk menerapkan gaya permainan khas Guardiola yang dibangun dari lini belakang.
Dia menambahkan: “Terkadang saya tidak cukup adil. Saya menyesalinya saat itu. Pada saat itu, saya selalu keras kepala dalam keputusan saya, ketika saya yakin akan hal itu. Ketika saya ragu, saya berbicara dengan orang-orang, tetapi saya yakin 100 persen bahwa kita harus melakukannya dengan cara itu. Klub mendukung saya dalam hal itu.”
- AFP
Cuti panjang mendahului penugasan sebagai duta besar yang baru
Guardiola akan memimpin City untuk terakhir kalinya pada Minggu melawan Aston Villa sebelum memulai masa istirahat panjang dari dunia kepelatihan. Setelah berhasil membawa klub finis di posisi kedua, fokus operasionalnya saat ini akan beralih ke parade perayaan yang penuh emosi dan melibatkan seluruh kota pada Senin sore. Setelah resmi hengkang, manajer legendaris ini akan beralih ke peran duta besar yang terstruktur, bekerja sama dengan yayasan klub sambil mengambil waktu untuk beristirahat.